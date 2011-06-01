HIS, Radeon HD 6970 IceQ Mix modelini tanıttı

Sadece AMD tabanlı ekran kartları hazırlayan ve bu açıdan firmanın ayrıcalıklı iş ortakları arasında yer alan HIS, Computex 2011 Fuarı'nda Radeon HD 6970 IceQ Mix modelini de tanıttı. Geçtiğimiz günlerde Radeon HD 6970 IceQ serisi yeni ekran kartlarını lanse eden HIS, haberimize konuk olan yeni modelinde ise Eyefinity teknolojisini öne çıkarıyor.
IceQ serisinin yeni soğutucu tasarımı ile kaslı bir görünüm sergileyen ekran kartı, iki adet DVI, iki adet DisplayPort ve HDMI konnektörleriyle geliyor. HIS'den yapılan açıklamaya göre Radeon HD 6970 IceQ Mix modeliyle kullanıcılar, DisplayPort konnektörlerini kullanmadan da üç monitörlü Eyefinity kurulumlarını gerçekleştirebilecekler.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1536x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 880Hz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında çalışan kart çoklu GPU kurulumları için Crossfire X desteği de sunuyor.
HIS tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Radeon HD 6970 IceQ Mix modeli için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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Bu saatten sonra alınmaz o ayrı tabi.
Ama halâ yetiyor. Mesela DIRT 3 1GB Sapphire 4850 ile 1920*1080 diğer detaylar HIGH AA ve AF kapalı şekilde akıcı oynanabiliyor.
Acaba fanın pervanesinin kanatları okadar küçücükken , nasıl soğutma sağlayabiliyor ? Galiba bütün referans tasarımlar kanatları hep kısa
birisi açıklayabilirmi ?
Eskiden adam gibi hem de göze hoş da görünen kartlar yapardı.
Zaten oldum olası blower tipi fanları sevmemişimdir.
Hiçbir değişiklik yapmayıp eski IceQ4 ü üzerine taksalardı yine daha iyiydi valla. Şuna baksanıza 10 basar:
iceQ 4850 kartımı sattığıma pişmanım. Askere giderken satmıştım. Sonradan pişman oldum tabi.
Aynen öyle arkadaşım.
Üründeki tasarımın, ürünün kalitesine uygun olması gerekir.
O nisbette ağırlığı olması gerekir.
Bu ise tüy gibi duruyor. Halbuki 6970 öyle bir kart değil ki.
Bu firmaların MSI'den, Zotac'tan ve Gigabyte'tan alacakları daha çok dersleri var.
Öğrenecekler abisi işte, idare et...
Aksine çok zarif siz istiyorsunuz illa kaba saba ekran kartı, kartından utanan adam mı olur ya