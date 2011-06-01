Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HIS, Radeon HD 6970 IceQ Mix modelini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,2b
1
15
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HIS, Radeon HD 6970 IceQ Mix modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Sadece AMD tabanlı ekran kartları hazırlayan ve bu açıdan firmanın ayrıcalıklı iş ortakları arasında yer alan HIS, Computex 2011 Fuarı'nda Radeon HD 6970 IceQ Mix modelini de tanıttı. Geçtiğimiz günlerde Radeon HD 6970 IceQ serisi yeni ekran kartlarını lanse eden HIS, haberimize konuk olan yeni modelinde ise Eyefinity teknolojisini öne çıkarıyor.

IceQ serisinin yeni soğutucu tasarımı ile kaslı bir görünüm sergileyen ekran kartı, iki adet DVI, iki adet DisplayPort ve HDMI konnektörleriyle geliyor. HIS'den yapılan açıklamaya göre Radeon HD 6970 IceQ Mix modeliyle kullanıcılar, DisplayPort konnektörlerini kullanmadan da üç monitörlü Eyefinity kurulumlarını gerçekleştirebilecekler.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1536x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 880Hz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında çalışan kart çoklu GPU kurulumları için Crossfire X desteği de sunuyor.

HIS tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Radeon HD 6970 IceQ Mix modeli için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

HIS, Radeon HD 6970 IceQ Mix modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör
HIS, Radeon HD 6970 IceQ Mix modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kaansen32 8 yıl
ne yeri ne zamanı ama *Furious* arkadaşım istersen ben sana satayım benim kartı inan bu devirde iş yapmıyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 8 yıl
zyka

ne yeri ne zamanı ama *Furious* arkadaşım istersen ben sana satayım benim kartı inan bu devirde iş yapmıyor :D


Bu saatten sonra alınmaz o ayrı tabi.

Ama halâ yetiyor. Mesela DIRT 3 1GB Sapphire 4850 ile 1920*1080 diğer detaylar HIGH AA ve AF kapalı şekilde akıcı oynanabiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shhhhhhhhhh 8 yıl
Arkadaşlar hep merak etmişimdir birisi açıklayabiirmi.
Acaba fanın pervanesinin kanatları okadar küçücükken , nasıl soğutma sağlayabiliyor ? Galiba bütün referans tasarımlar kanatları hep kısa
birisi açıklayabilirmi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 8 yıl
Tasarım olarak vasat düzeyde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 8 yıl
bu kadar büyük firmalar o soğutucunun yada tasarımın o kart üzerinde OLMAMASI gerektiğini anlayamıyorlarmı halen bunu anlayamıyorum... ne 6970'i , 128mb lık oem ekran kartı gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Nerde eski His nerdeee...

Eskiden adam gibi hem de göze hoş da görünen kartlar yapardı.
Zaten oldum olası blower tipi fanları sevmemişimdir.
Hiçbir değişiklik yapmayıp eski IceQ4 ü üzerine taksalardı yine daha iyiydi valla. Şuna baksanıza 10 basar:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 8 yıl

OverClocKing

Nerde eski His nerdeee...

Eskiden adam gibi hem de göze hoş da görünen kartlar yapardı.
Zaten oldum olası blower tipi fanları sevmemişimdir.
Hiçbir değişiklik yapmayıp eski IceQ4 ü üzerine taksalardı yine daha iyiydi valla. Şuna baksanıza 10 basar:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



iceQ 4850 kartımı sattığıma pişmanım. Askere giderken satmıştım. Sonradan pişman oldum tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sars 8 yıl
Tipten birkaç sene yer diye bir laf ederdik eskiden, şimdi o geldi aklıma.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 8 yıl
Soğutucu işini ref. tasarımdan daha iyi yapıyorsa gerisi sorun değil..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 8 yıl
ReDComrade
Oyuncak gibi kart arkadaş BU DA BENİM KARTIM! diyesi gelmiyor insanın.

Aynen öyle arkadaşım.
Üründeki tasarımın, ürünün kalitesine uygun olması gerekir.
O nisbette ağırlığı olması gerekir.
Bu ise tüy gibi duruyor. Halbuki 6970 öyle bir kart değil ki.
Bu firmaların MSI'den, Zotac'tan ve Gigabyte'tan alacakları daha çok dersleri var.
Öğrenecekler abisi işte, idare et...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ReDComrade 8 yıl
Oyuncak gibi kart arkadaş ''BU DA BENİM KARTIM!'' diyesi gelmiyor insanın.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XavierPedro 8 yıl

ReDComrade

Oyuncak gibi kart arkadaş ''BU DA BENİM KARTIM!'' diyesi gelmiyor insanın.



Aksine çok zarif
siz istiyorsunuz illa kaba saba ekran kartı, kartından utanan adam mı olur ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devrimdoga 8 yıl
His e günaydın diyesim geldi.Kart çıkalı kaç ay oldu özel soğutuculu modeller yeni çıkıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HiqhWoltage 8 yıl
Fanı atarlı buldum ben bu hd6970 i soğuturum diyor ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9181 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Sony PSP 2 (NGP) ve Uncharted The Golden Abyss hakkındaki bütün detaylar bu videoda 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -20- 8 yıl Asus Eee Slate Tablet "Core i5, Windows 7 bir arada" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim