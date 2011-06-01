HIS, Radeon HD 6970 IceQ Mix modelini tanıttı

Sadece AMD tabanlı ekran kartları hazırlayan ve bu açıdan firmanın ayrıcalıklı iş ortakları arasında yer alan HIS, Computex 2011 Fuarı'nda Radeon HD 6970 IceQ Mix modelini de tanıttı. Geçtiğimiz günlerde Radeon HD 6970 IceQ serisi yeni ekran kartlarını lanse eden HIS, haberimize konuk olan yeni modelinde ise Eyefinity teknolojisini öne çıkarıyor.

IceQ serisinin yeni soğutucu tasarımı ile kaslı bir görünüm sergileyen ekran kartı, iki adet DVI, iki adet DisplayPort ve HDMI konnektörleriyle geliyor. HIS'den yapılan açıklamaya göre Radeon HD 6970 IceQ Mix modeliyle kullanıcılar, DisplayPort konnektörlerini kullanmadan da üç monitörlü Eyefinity kurulumlarını gerçekleştirebilecekler.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1536x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 880Hz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında çalışan kart çoklu GPU kurulumları için Crossfire X desteği de sunuyor.

HIS tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Radeon HD 6970 IceQ Mix modeli için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.