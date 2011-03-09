HIS dünyanın en hızlı ekran kartını pazara sunuyor; Radeon HD 6990

AMD tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen Radeon HD 6990, üreticiler tarafından arka arkaya pazara sunuluyor. Ekran kartı üretiminde AMD'nin önde gelen iş ortaklarından HIS, referans tasarımım baz alan Radeon HD 6990 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun çiftinden güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, her GPU için 2GB GDDR5 olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesi sunuyor ve bu açıdan dikkat çekmeyi başarıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi referans tasarımı baz alan ekran kartı, 3072x paralel işlem birimine ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Grafik işlemcileri 830MHz'de çalışan ekran kartı, çift BIOS özelliği ile geliyor ve kullanıcılar kart üzerindeki anahtar ile ikinci moda geçiş yaparak GPU hızını otomatik olarak 880MHz'e yükseltebiliyorlar. Bellekleri 5000MHz'de görev yapan ekran kartı, ihtiyaç duyduğu gücü iki adet 8pin güç konnektöründen alıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör dizilimleri içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için dördü Mini DisplayPort ve biri de DVI olmak üzere toplamda beş konnektör ile geliylor.

HIS'in güncel ürün gamındaki en hızlı modeli olan Radeon HD 6990, Avruopa'da 621 Avro seviyesinden listelere girmeye başlamış durumda.