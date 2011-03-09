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HIS dünyanın en hızlı ekran kartını pazara sunuyor; Radeon HD 6990

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,8b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen Radeon HD 6990, üreticiler tarafından arka arkaya pazara sunuluyor. Ekran kartı üretiminde AMD'nin önde gelen iş ortaklarından HIS, referans tasarımım baz alan Radeon HD 6990 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun çiftinden güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, her GPU için 2GB GDDR5 olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesi sunuyor ve bu açıdan dikkat çekmeyi başarıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi referans tasarımı baz alan ekran kartı, 3072x paralel işlem birimine ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Grafik işlemcileri 830MHz'de çalışan ekran kartı, çift BIOS özelliği ile geliyor ve kullanıcılar kart üzerindeki anahtar ile ikinci moda geçiş yaparak GPU hızını otomatik olarak 880MHz'e yükseltebiliyorlar. Bellekleri 5000MHz'de görev yapan ekran kartı, ihtiyaç duyduğu gücü iki adet 8pin güç konnektöründen alıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör dizilimleri içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için dördü Mini DisplayPort ve biri de DVI olmak üzere toplamda beş konnektör ile geliylor.

HIS'in güncel ürün gamındaki en hızlı modeli olan Radeon HD 6990, Avruopa'da 621 Avro seviyesinden listelere girmeye başlamış durumda.


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alpa07 8 yıl
saldırın
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colakoglu 8 yıl
işte 6990 testleri:
hardwareheaven.com/...
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ghost recon advanced 8 yıl
görüntü olarak aynı 6870 yani dış etiketi bile aynı bu kadar para verip bu ürünü alacaklara yazık diyorum sokağa para atmayın derim rakamsal oyunlara gelmeyin
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theyapici 8 yıl
asus forever
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TELESCOPE 8 yıl

theyapici

asus forever



agree with you.
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devrimdoga 8 yıl
Bence kesinlikle yeni soğutuculu kartı beklemeli çünkü tasarımı kestik çok sesli ve o kadar da iyi soğutamayan bir tasarım.
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yc#1 8 yıl
Fan iyi soğutuyor lakin 70 desibel gürültü yapıyor. Ses takıntısı olanların alternatif soğutmalı modelleri beklemesi lazım.
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NecroCyber-777 8 yıl
yeni ızgaramızda gelmiş ne kızartsak acaba üzerinde:)
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ThE LoSt 8 yıl
yeni çıkan modeller performans dışında bişey vaad etmiyor benim için...
ne tasarım var ne soğutma..
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güneş__ 8 yıl
ozel tasarimli modellerden yanayim her zaman 20 kagit fazla olsun iyi olsun
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Batuist 8 yıl
bunun çektiği güçle komple bir ev aydınlatıldıktan sonra üzerine birde televizyon izlenir..
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Process64 8 yıl
Bir zamanlar ben de dünyanın en hızlı ekran kartını kullanıyordum.
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eneshatipoglu 8 yıl
newegg de 735 dolar orada da hala stoklara girmemiş
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