HIS'den Eyefinity odaklı yeni ekran kartı; Radeon HD 6970 IceQ Eyefinity RTS

AMD'nin çoklu monitör teknolojisi Eyefinity için düşük maliyetli kurulum olanağı tanıyan ekran kartlarının sayısı artmaya başladı. Şirketin ayrıcalıklı iş ortaklarından biri olan HIS, Radeon HD 6970 IceQ Eyefinity RTS (Ready-to-see) modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ikinci nesil DirectX 11 destekli Cayman XT grafik yongasından güç alan ekran kartı, üç monitörlü Eyefinity kurulumunu DisplayPort uyumlu monitör veya aktif adaptöre ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirebiliyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1536x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 880MHz GPU ve 5500MHz bellek hızlarında çalışıyor. Dört adet Bakır ısı borusu ile desteklenen çift slot tasarımlı IceQ soğutucusunun kullanıldığı ekran kartının, referans tasarımlı Radeon HD 6970 modelleri ile kıyaslandığında 23 dereceye varan oranda daha serin çalıştığı da gelen bilgiler arasında.

Çift DVI, HDMI ve çift Mini DisplayPort çıkışına sahip olan kartın fiyatı ise açıklanmadı.