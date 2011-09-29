HIS'den Eyefinity odaklı yeni ekran kartı; Radeon HD 6970 IceQ Eyefinity RTS

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin çoklu monitör teknolojisi Eyefinity için düşük maliyetli kurulum olanağı tanıyan ekran kartlarının sayısı artmaya başladı. Şirketin ayrıcalıklı iş ortaklarından biri olan HIS, Radeon HD 6970 IceQ Eyefinity RTS (Ready-to-see) modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ikinci nesil DirectX 11 destekli Cayman XT grafik yongasından güç alan ekran kartı, üç monitörlü Eyefinity kurulumunu DisplayPort uyumlu monitör veya aktif adaptöre ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirebiliyor.
256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1536x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 880MHz GPU ve 5500MHz bellek hızlarında çalışıyor. Dört adet Bakır ısı borusu ile desteklenen çift slot tasarımlı IceQ soğutucusunun kullanıldığı ekran kartının, referans tasarımlı Radeon HD 6970 modelleri ile kıyaslandığında 23 dereceye varan oranda daha serin çalıştığı da gelen bilgiler arasında.
Çift DVI, HDMI ve çift Mini DisplayPort çıkışına sahip olan kartın fiyatı ise açıklanmadı.
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Katılmıyorum. Eski IceQ lar çok daha havalı ve kaslıydı. Bir şeye benzememiş..
Bakın bakalım hangisi daha güzel. Yukarıdaki yenisi mi yoksa aşağıda resimlerini koyduğum eskileri mi ?
Hatta ekleme yapmak istiyorum. Resimlere bakarsanız IceQ4 , IceQ4+ tan daha iyi ve güzel duruyor. Bence tasarımı değiştirmesine hiç te gerek yoktu. Niye boşu boşuna Ar-Ge falan yapıp yeni tasarım yapmış ki. Gördüşüm en güzel IceQ4 olanı. Ona ısı borusu ekleseydi yeterliydi.
Bırakın şimdi bunları siz kartı dış görünüşü için mi alıyorsunuz?Kasaya takıp kartımı izliyorsunuz oyun oynamak yerine...
Ayrıca soğutucuda uyduruk diyen arkadaşlara sesleniyorum,
İceQ ile fan yaprakları aynı hatta ek olarak 2 ısı borusuda fazlalığı var ve eski iceQ'ya oranla kapağın kenarındaki açıklıklardan dolayı ısı dağılımı daha başarılı bir şekilde dizayn edilmiş.Ve stock modellere oranlada 23 derece soğuk olduğu yazmış.Bence çok iyi bir performansa sahip bu yeni nesil iceQ lar
Geç kalınmış olduğu doğru ancak tasarım bence gayet güzel ve kaslı olmuş.
Eyefinity ile oyun oynamak güzel bi deneyim olurdu..