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HIS'den Eyefinity odaklı yeni ekran kartı; Radeon HD 6970 IceQ Eyefinity RTS

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,8b
1
17
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS'den Eyefinity odaklı yeni ekran kartı; Radeon HD 6970 IceQ Eyefinity RTS
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AMD'nin çoklu monitör teknolojisi Eyefinity için düşük maliyetli kurulum olanağı tanıyan ekran kartlarının sayısı artmaya başladı. Şirketin ayrıcalıklı iş ortaklarından biri olan HIS,  Radeon HD 6970 IceQ Eyefinity RTS (Ready-to-see) modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ikinci nesil DirectX 11 destekli Cayman XT grafik yongasından güç alan ekran kartı, üç monitörlü Eyefinity kurulumunu DisplayPort uyumlu monitör veya aktif adaptöre ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirebiliyor.
256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1536x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 880MHz GPU ve 5500MHz bellek hızlarında çalışıyor. Dört adet Bakır ısı borusu ile desteklenen çift slot tasarımlı IceQ soğutucusunun kullanıldığı ekran kartının, referans tasarımlı Radeon HD 6970 modelleri ile kıyaslandığında 23 dereceye varan oranda daha serin çalıştığı da gelen bilgiler arasında.
Çift DVI, HDMI ve çift Mini DisplayPort çıkışına sahip olan kartın fiyatı ise açıklanmadı. 
HIS'den Eyefinity odaklı yeni ekran kartı; Radeon HD 6970 IceQ Eyefinity RTS
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Grommash 8 yıl
Bende epeydir bekliyodum iceq lu 6900 serisi ne zaman çıkartacaklar diye.23 derece farkta baya iyiymiş.
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jarsis 8 yıl
x1650pro'yu andırıyor.
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Pyotr Alekseyeviç 8 yıl
HIS yaw bikart bukadar güzelmi tasarlanır arkadaş:)soğutucu desen harika tasarım desen mükemmel 4850 iceQ4 forever açmayacağı oyun yok
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Lethian 8 yıl
bundan hemen şimdi nerden alabiliriz acaba?
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hakanr 8 yıl
Anladığım kadarıyla HIS ikilem arasında kalmış olabilir. Çünkü eskiden kimse böyle boru tipi soğutucu kullanmıyordu ve soğutma bakımından gerçekten farklıydılar ve kandilerinden söz ettiriyorlardı. Artık durum değişti ve boru tipi soğutma kullanmayan tasarım neredeyse kalmadı. Zannedersem bunun ikilemindeler ve firma ya yeni çığır açan hiç kimsenin daha kullanmadığı bir soğutucu tasarımıyla yola devam etmeli yada çıkaracakları modeli daha erken dönemde piyasaya sürerek AMD'nin ayrıcalıklı ortaklarından biri olduğunu daha çok hissettirmeli kanısındayım.
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OverClocK1ng 8 yıl
sorceress

AnarcHiestkatılıyorum geç kaldı ama şu soğutucunun yeni tasarım şekli çok uyduruk duruyor eski iceqlara bak bide şimdikilere
Geç kalınmış olduğu doğru ancak tasarım bence gayet güzel ve kaslı olmuş.


Katılmıyorum. Eski IceQ lar çok daha havalı ve kaslıydı. Bir şeye benzememiş..
Bakın bakalım hangisi daha güzel. Yukarıdaki yenisi mi yoksa aşağıda resimlerini koyduğum eskileri mi ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Hatta ekleme yapmak istiyorum. Resimlere bakarsanız IceQ4 , IceQ4+ tan daha iyi ve güzel duruyor. Bence tasarımı değiştirmesine hiç te gerek yoktu. Niye boşu boşuna Ar-Ge falan yapıp yeni tasarım yapmış ki. Gördüşüm en güzel IceQ4 olanı. Ona ısı borusu ekleseydi yeterliydi.
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emrebo 8 yıl
OverClocK1ng

sorceress

AnarcHiestkatılıyorum geç kaldı ama şu soğutucunun yeni tasarım şekli çok uyduruk duruyor eski iceqlara bak bide şimdikilere
Geç kalınmış olduğu doğru ancak tasarım bence gayet güzel ve kaslı olmuş.


Katılmıyorum. Eski IceQ lar çok daha havalı ve kaslıydı. Bir şeye benzememiş..
Bakın bakalım hangisi daha güzel. Yukarıdaki yenisi mi yoksa aşağıda resimlerini koyduğum eskileri mi ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Hatta ekleme yapmak istiyorum. Resimlere bakarsanız IceQ4 , IceQ4+ tan daha iyi ve güzel duruyor. Bence tasarımı değiştirmesine hiç te gerek yoktu. Niye boşu boşuna Ar-Ge falan yapıp yeni tasarım yapmış ki. Gördüşüm en güzel IceQ4 olanı. Ona ısı borusu ekleseydi yeterliydi.

Bırakın şimdi bunları siz kartı dış görünüşü için mi alıyorsunuz?Kasaya takıp kartımı izliyorsunuz oyun oynamak yerine...


Ayrıca soğutucuda uyduruk diyen arkadaşlara sesleniyorum,
İceQ ile fan yaprakları aynı hatta ek olarak 2 ısı borusuda fazlalığı var ve eski iceQ'ya oranla kapağın kenarındaki açıklıklardan dolayı ısı dağılımı daha başarılı bir şekilde dizayn edilmiş.Ve stock modellere oranlada 23 derece soğuk olduğu yazmış.Bence çok iyi bir performansa sahip bu yeni nesil iceQ lar
1 Yanıt Yanıtla
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M@U 8 yıl
Efsane bir seriyi toprağa gömmek böyle oluyor demek ki...
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ghost recon advanced 8 yıl
çok geç kalınmış bi tasarım herkesin 7000 serilerini beklediği zaman
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hakanr 8 yıl
son 2 jenerasyonda HIS hep geç kaldı.
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sorceress 8 yıl
AnarcHiest
katılıyorum geç kaldı ama şu soğutucunun yeni tasarım şekli çok uyduruk duruyor eski iceqlara bak bide şimdikilere

Geç kalınmış olduğu doğru ancak tasarım bence gayet güzel ve kaslı olmuş.
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JrMaster 8 yıl
katılıyorum geç kaldı ama şu soğutucunun yeni tasarım şekli çok uyduruk duruyor eski iceqlara bak bide şimdikilere
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wacd 8 yıl
Efsane soğutucu tasarımını artık daha sık görmeye başladık.Severim bu markayı da bu soğutucuyu da.
Eyefinity ile oyun oynamak güzel bi deneyim olurdu..
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Sajuuk 8 yıl
Helal sana HIS bunu keşke 5 ay önce çıkarıp Türkiyeye getirtseydin de alsaydık. Bu saatten sonra kim öle kim kala.
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