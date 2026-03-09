Giriş
    Microsoft CEO'su: "Oyunlar olmasaydı Nvidia da olmazdı"

    Microsoft CEO'su Satya Nadella, Nvidia CEO'su Jensen Huang ile yaptığı esprili bir sohbeti anlattı. Nadella'ya göre oyun sektörü olmasaydı ne Microsoft ne de Nvidia bulunduğu noktaya ulaşabilirdi.

    Microsoft CEO'su: 'Oyunlar olmasaydı Nvidia da olmazdı' Tam Boyutta Gör
    Microsoft CEO'su Satya Nadella, oyun sektörünün teknoloji dünyasındaki etkisine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nadella, Nvidia CEO'su Jensen Huang ile yaptığı esprili sohbetlerde "Oyun olmasaydı Nvidia da olmazdı" dediğini söyledi.

    "Oyun olmasaydı Nvidia da olmazdı"

    Nadella'ya göre Microsoft'un geçmişte oyun teknolojilerine yaptığı yatırımlar yalnızca eğlence sektörünü değil, şirketin diğer teknoloji alanlarını da hızlandırdı. Özellikle bulut altyapısı, Windows platformu ve GPU tabanlı sunucuların gelişiminde oyun teknolojilerinin önemli katkısı olduğunu vurguladı.

    Bu süreçte en önemli adımlardan biri ise DirectX oldu. 1995 yılında Windows 95 döneminde geliştirilen DirectX, oyunların bilgisayar donanımıyla daha verimli şekilde iletişim kurmasını sağladı. Böylece geliştiriciler tek bir oyunu farklı donanımlara sahip milyonlarca Windows bilgisayarda çalıştırabilir hâle geldi.

    Bu arada, oyun sektörünün Nvidia tarafındaki etkisi GeForce 256 ile ortaya çıktı. Bu ekran kartı, tarihte GPU olarak pazarlanan ilk grafik işlemcilerden biri olarak kabul ediliyor ve 3D oyun performansında büyük bir sıçrama yarattı. Daha önce işlemcinin yaptığı geometri hesaplamalarının grafik çipine taşınması, modern GPU döneminin temelini attı.

    Son olarak Nadella Xbox markasının kökeninin de DirectX'e dayandığını hatırlattı. İlk konsol şirket içinde "DirectX Box" olarak adlandırılmış, daha sonra bu isim kısaltılarak Xbox markasına dönüşmüştü. Ona göre oyun sektörü yalnızca eğlence alanını değil, GPU teknolojileri, yapay zekâ altyapısı ve modern bilgisayar donanımının gelişimini de doğrudan etkileyen en önemli alanlardan biri olmaya devam ediyor.

