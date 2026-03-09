Microsoft CEO'su: "Oyunlar olmasaydı Nvidia da olmazdı"

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft CEO'su Satya Nadella, oyun sektörünün teknoloji dünyasındaki etkisine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nadella, Nvidia CEO'su Jensen Huang ile yaptığı esprili sohbetlerde "Oyun olmasaydı Nvidia da olmazdı" dediğini söyledi.

"Oyun olmasaydı Nvidia da olmazdı"

Nadella'ya göre Microsoft'un geçmişte oyun teknolojilerine yaptığı yatırımlar yalnızca eğlence sektörünü değil, şirketin diğer teknoloji alanlarını da hızlandırdı. Özellikle bulut altyapısı, Windows platformu ve GPU tabanlı sunucuların gelişiminde oyun teknolojilerinin önemli katkısı olduğunu vurguladı.

Bu süreçte en önemli adımlardan biri ise DirectX oldu. 1995 yılında Windows 95 döneminde geliştirilen DirectX, oyunların bilgisayar donanımıyla daha verimli şekilde iletişim kurmasını sağladı. Böylece geliştiriciler tek bir oyunu farklı donanımlara sahip milyonlarca Windows bilgisayarda çalıştırabilir hâle geldi.

Bu arada, oyun sektörünün Nvidia tarafındaki etkisi GeForce 256 ile ortaya çıktı. Bu ekran kartı, tarihte GPU olarak pazarlanan ilk grafik işlemcilerden biri olarak kabul ediliyor ve 3D oyun performansında büyük bir sıçrama yarattı. Daha önce işlemcinin yaptığı geometri hesaplamalarının grafik çipine taşınması, modern GPU döneminin temelini attı.

Microsoft Store'a komut satırı desteği: Store CLI duyuruldu 3 hf. önce eklendi

Son olarak Nadella Xbox markasının kökeninin de DirectX'e dayandığını hatırlattı. İlk konsol şirket içinde "DirectX Box" olarak adlandırılmış, daha sonra bu isim kısaltılarak Xbox markasına dönüşmüştü. Ona göre oyun sektörü yalnızca eğlence alanını değil, GPU teknolojileri, yapay zekâ altyapısı ve modern bilgisayar donanımının gelişimini de doğrudan etkileyen en önemli alanlardan biri olmaya devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: