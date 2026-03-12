AMD, “Project Helix” ile birlikte geliştirilen FSR Diamond'ı tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör AMD, bir sonraki nesil FSR (FidelityFX Super Resolution) teknolojisinin adını “FSR Diamond” olarak açıkladı. Bu yeni çözüm, Microsoft’un Project Helix girişimiyle birlikte geliştiriliyor ve şirketin oyun donanımı stratejisinde merkezi bir rol oynaması bekleniyor. AMD’nin bilgi işlem ve grafik birimi genel müdürü Jack Huynh, FSR Diamond’ın yeni Xbox donanımı için “yerel olarak optimize edileceğini” ve cihaz performansını artıracağını belirtti.

FSR Diamond neler sunacak?

Henüz çoğu detayı açıklanmasa da FSR Diamond, temel olarak makine öğrenimi odaklı yükseltme (ML-based upscaling) teknolojilerini içeriyor. Ayrıca teknoloji, çoklu kare üretimi (ML-based multi-frame generation) ve nöral işleme (neural rendering) yetenekleriyle dikkat çekiyor. Bu özellikler yalnızca Xbox platformunda değil, uzun vadede Radeon GPU’lar üzerinde de kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Huynh, Diamond’ın Xbox Geliştirici Kitleri (GDK) ile derin entegrasyon sağlayacağını ve geliştiricilerin oyunlarında bu teknolojiden doğrudan faydalanabileceğini vurguladı.

AMD, FSR Diamond’ı sadece önceki FSR sürümlerinin bir uzantısı olarak görmüyor. Zira teknolojide ciddi bir yeniden yapılanma ve modern ML hesaplama altyapısı yer alıyor. Bu yaklaşım, yol izleme (path tracing) ve ışın izleme (ray tracing) performansını da artırarak oyunculara daha kaliteli görseller sunmayı hedefliyor.

Öte yandan sızıntılarıyla bilinen Kepler_L2, FSR Diamond’ın sadece RDNA 5 mimarisine sahip GPU’larda çalışacağını aktardı. AMD’nin, ML hızlandırma özelliklerine ihtiyaç duyması nedeniyle eski nesil kartlarda bu teknolojiyi kullanıma sunamayacağı belirtiliyor.

