AMD, “Project Helix” ile birlikte geliştirilen FSR Diamond'ı tanıttı

FSR Diamond neler sunacak?
Henüz çoğu detayı açıklanmasa da FSR Diamond, temel olarak makine öğrenimi odaklı yükseltme (ML-based upscaling) teknolojilerini içeriyor. Ayrıca teknoloji, çoklu kare üretimi (ML-based multi-frame generation) ve nöral işleme (neural rendering) yetenekleriyle dikkat çekiyor. Bu özellikler yalnızca Xbox platformunda değil, uzun vadede Radeon GPU’lar üzerinde de kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Huynh, Diamond’ın Xbox Geliştirici Kitleri (GDK) ile derin entegrasyon sağlayacağını ve geliştiricilerin oyunlarında bu teknolojiden doğrudan faydalanabileceğini vurguladı.
AMD, FSR Diamond’ı sadece önceki FSR sürümlerinin bir uzantısı olarak görmüyor. Zira teknolojide ciddi bir yeniden yapılanma ve modern ML hesaplama altyapısı yer alıyor. Bu yaklaşım, yol izleme (path tracing) ve ışın izleme (ray tracing) performansını da artırarak oyunculara daha kaliteli görseller sunmayı hedefliyor.
Öte yandan sızıntılarıyla bilinen Kepler_L2, FSR Diamond’ın sadece RDNA 5 mimarisine sahip GPU’larda çalışacağını aktardı. AMD’nin, ML hızlandırma özelliklerine ihtiyaç duyması nedeniyle eski nesil kartlarda bu teknolojiyi kullanıma sunamayacağı belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
