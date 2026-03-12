Giriş
    AMD, “Project Helix” ile birlikte geliştirilen FSR Diamond'ı tanıttı

    AMD, yeni nesil Xbox “Project Helix” ile birlikte geliştirilen FSR Diamond'ı duyurdu. FSR Diamond sayesinde AMD, çoklu kare üretimi yeteneğini de devreye alacak.

    AMD, Project Helix’le birlikte geliştirilen FSR Diamond'ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    AMD, bir sonraki nesil FSR (FidelityFX Super Resolution) teknolojisinin adını “FSR Diamond” olarak açıkladı. Bu yeni çözüm, Microsoft’un Project Helix girişimiyle birlikte geliştiriliyor ve şirketin oyun donanımı stratejisinde merkezi bir rol oynaması bekleniyor. AMD’nin bilgi işlem ve grafik birimi genel müdürü Jack Huynh, FSR Diamond’ın yeni Xbox donanımı için “yerel olarak optimize edileceğini” ve cihaz performansını artıracağını belirtti.

    FSR Diamond neler sunacak?

    Henüz çoğu detayı açıklanmasa da FSR Diamond, temel olarak makine öğrenimi odaklı yükseltme (ML-based upscaling) teknolojilerini içeriyor. Ayrıca teknoloji, çoklu kare üretimi (ML-based multi-frame generation) ve nöral işleme (neural rendering) yetenekleriyle dikkat çekiyor. Bu özellikler yalnızca Xbox platformunda değil, uzun vadede Radeon GPU’lar üzerinde de kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Huynh, Diamond’ın Xbox Geliştirici Kitleri (GDK) ile derin entegrasyon sağlayacağını ve geliştiricilerin oyunlarında bu teknolojiden doğrudan faydalanabileceğini vurguladı.

    AMD, FSR Diamond’ı sadece önceki FSR sürümlerinin bir uzantısı olarak görmüyor. Zira teknolojide ciddi bir yeniden yapılanma ve modern ML hesaplama altyapısı yer alıyor. Bu yaklaşım, yol izleme (path tracing) ve ışın izleme (ray tracing) performansını da artırarak oyunculara daha kaliteli görseller sunmayı hedefliyor.

    Öte yandan sızıntılarıyla bilinen Kepler_L2, FSR Diamond’ın sadece RDNA 5 mimarisine sahip GPU’larda çalışacağını aktardı. AMD’nin, ML hızlandırma özelliklerine ihtiyaç duyması nedeniyle eski nesil kartlarda bu teknolojiyi kullanıma sunamayacağı belirtiliyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 23 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 4 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 hafta önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 hafta önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

