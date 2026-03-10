Giriş
    DLSS 4.5 Dinamik Multi-Frame Gen için çıkış tarihi açıklandı

    Nvidia'nın DLSS 4.5 güncellemesiyle sunacağı Dynamic Multi Frame Generation için beklenen tarih netleşti. Yeni teknoloji, RTX 50 serisi ekran kartlarında 31 Mart itibarıyla kullanıma sunulacak.

    DLSS 4.5 Dinamik Multi-Frame Gen için çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, DLSS tarafında önemli bir güncelleme hazırlıyor. Daha önce "ilkbahar" dönemi ve Nisan ayına işaret edilen DLSS 4.5 güncellemesi için artık daha net bir takvim belirlenmiş durumda. Son paylaşılan bilgilere göre Dynamic Multi Frame Generation özelliği 31 Mart tarihinde yayınlanacak.

    DLSS 4.5 için tarih belli oldu

    Dynamic Multi Frame Generation özelliği DLSS 4.5 güncellemesinin bir parçası olarak sunulacak ve ilk etapta GeForce RTX 50 Series ekran kartlarına özel olacak. Nvidia’nın açıklamasına göre yeni DLSS sürümü, güncellenmiş kare üretim modeli ve Super Resolution için ikinci nesil transformer modelini bir araya getiriyor.

    Kaçıranlar için Dynamic Multi Frame Generation, mevcut Multi Frame Generation teknolojisinin daha gelişmiş bir sürümü. Standart sistemde kare üretimi sabit bir çarpan üzerinden çalışıyor. Örneğin 2X, 3X veya 4X gibi belirli bir değer seçiliyor ve sistem buna göre ekstra kare üretiyor. Dinamik modelde ise bu yaklaşım değişiyor.

    Sistem, sahnedeki yükü ve ekranın yenileme hızını analiz ederek kare üretim çarpanını gerçek zamanlı olarak ayarlayabiliyor. Amaç, gereksiz kare üretimini önlerken 120 Hz, 144 Hz veya 240 Hz gibi yüksek yenileme hızlarında daha stabil bir akıcılık sağlamak. Öte yandan Dynamic Multi Frame Generation ile birlikte 6X Multi Frame Generation modu da aynı dönemde kullanıma sunulacak. 

