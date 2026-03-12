Çin'in yeni ekran kartı Lisuan Extreme tanıtıldı: İşte özellikleri

Lisuan Extreme neler sunuyor?
Kaçıranlar için Lisuan G100 GPU'su kısa süre önce ortaya çıkan testlerde GeForce RTX 4060'ı geride bırakırken GeForce RTX 5060 modeline yakın sonuçlar sunmuştu. Şimdi ise bu GPU'yu kullanan ilk tüketici ürünleri resmen duyurulmuş oldu.
Tasarım tarafında Lisuan Extreme üç fanlı ve üç slot kaplayan bir soğutma yapısına sahip. Kart üzerinde dört adet DisplayPort 1.4a çıkışı yer alıyor. Görüntü özellikleri tarafında ise 8K 60Hz HDR Freesync desteği sunuluyor. Ayrıca AV1 4K30 FPS kodlama, HEVC 8K30 FPS kodlama ve 8K 60 FPS çözme desteği de bulunuyor.
Yazılım tarafında kartın modern grafik API'leriyle uyumlu olduğu açıklandı. Buna göre GPU, DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 ve OpenCL 3.0 desteği sunuyor. Ayrıca kartın birçok modern AAA oyunla doğrudan uyumlu olduğunu söyleyelim. Bu listede Baldur's Gate III, Cyberpunk 2077, Elden Ring, Black Myth: Wukong ve The Witcher 3: Wild Hunt gibi popüler yapımlar yer alıyor. Kartın fiyatı ise henüz paylaşılmadı. Lisuan Extreme'in Founders Edition versiyonu 18 Haziran'da satışa çıkacak.
AI ve profesyonel iş yükleri için LX serisi geliyor
Son olarak Lisuan, profesyonel ve yapay zeka kullanıcılarına yönelik üç farklı modelden oluşan LX serisini de duyurdu. En üst segment LX Ultra, 24 GB VRAM ve blower tasarımıyla iş istasyonlarını hedef alıyor. LX PRO de 24 GB VRAM sunarken çift eksenli fan tasarımına sahip. Giriş seviyesi LX MAX ise 12 GB VRAM ile geliyor.