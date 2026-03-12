Çin'in yeni ekran kartı Lisuan Extreme tanıtıldı: İşte özellikleri

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çin merkezli GPU girişimi Lisuan Technology, bir süredir geliştirdiği G100 mimarisini temel alan ilk ticari ekran kartlarını duyurdu. Şirket, oyunculara yönelik Lisuan Extreme modelinin yanı sıra profesyonel ve yapay zekâ odaklı LX serisi ekran kartlarını da tanıttı.

Lisuan Extreme neler sunuyor?

Kaçıranlar için Lisuan G100 GPU'su kısa süre önce ortaya çıkan testlerde GeForce RTX 4060'ı geride bırakırken GeForce RTX 5060 modeline yakın sonuçlar sunmuştu. Şimdi ise bu GPU'yu kullanan ilk tüketici ürünleri resmen duyurulmuş oldu.

Tam Boyutta Gör Oyuncular için hazırlanan model Lisuan Extreme LX 7G100 adını taşıyor. Kart, şirketin 6 nm üretim sürecine sahip 7G106 GPU yongasını kullanıyor. Bu GPU'ya ise 192-bit bellek arayüzü üzerinden 12 GB GDDR6 VRAM eşlik ediyor. 192 TMU ve 96 ROP ile donatılan kartın maksimum güç tüketimi 225W olarak belirlenmiş. Tek bir 8-pin konektörle besleniyor.

Tasarım tarafında Lisuan Extreme üç fanlı ve üç slot kaplayan bir soğutma yapısına sahip. Kart üzerinde dört adet DisplayPort 1.4a çıkışı yer alıyor. Görüntü özellikleri tarafında ise 8K 60Hz HDR Freesync desteği sunuluyor. Ayrıca AV1 4K30 FPS kodlama, HEVC 8K30 FPS kodlama ve 8K 60 FPS çözme desteği de bulunuyor.

Yazılım tarafında kartın modern grafik API'leriyle uyumlu olduğu açıklandı. Buna göre GPU, DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 ve OpenCL 3.0 desteği sunuyor. Ayrıca kartın birçok modern AAA oyunla doğrudan uyumlu olduğunu söyleyelim. Bu listede Baldur's Gate III, Cyberpunk 2077, Elden Ring, Black Myth: Wukong ve The Witcher 3: Wild Hunt gibi popüler yapımlar yer alıyor. Kartın fiyatı ise henüz paylaşılmadı. Lisuan Extreme'in Founders Edition versiyonu 18 Haziran'da satışa çıkacak.

AI ve profesyonel iş yükleri için LX serisi geliyor

Son olarak Lisuan, profesyonel ve yapay zeka kullanıcılarına yönelik üç farklı modelden oluşan LX serisini de duyurdu. En üst segment LX Ultra, 24 GB VRAM ve blower tasarımıyla iş istasyonlarını hedef alıyor. LX PRO de 24 GB VRAM sunarken çift eksenli fan tasarımına sahip. Giriş seviyesi LX MAX ise 12 GB VRAM ile geliyor.

Tam Boyutta Gör LX serisi; Intel, AMD, Loongson ve Zhaoxin gibi geniş bir CPU yelpazesiyle uyumlu olacak. İşletim sistemi desteği de Windows'un ötesine geçerek UOS, Ubuntu ve Kylinsoft'u kapsıyor. Üç model için ön sipariş 17 Mart'ta başlıyor.

