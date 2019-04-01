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Hızlı şarj ediyor, hızlı şarj oluyor | Huawei'den iddialı powerbank

1 ay
11,4b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek kapasiteli powerbank modellerini farklı markalar altında piyasada bulabilmek mümkün. Huawei'in yeni modeli ise yüksek kapasiteli, çok hızlı şarj ediyor ve güvenlik sertifikalı, işte detaylar.
Huawei sadece yeni nesil akıllı telefon modeli olan P30 Pro'yu tanıtmadı, aynı etkinlik kapsamında telefonları çok hızlı şarj edebilen iddialı bir powerbank modeli de gösterdi. Tüm detaylar videomuzda. 

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DH Misafiri 1 ay en beğenilen
Haberler başlığında haberi yazıp küçük de olsa bir bilgi vermediğiniz için hiç bir videoyu izlemiyorum
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volcano2K 1 ay
100€ buna verene kadar Bu Var . 100W +60W şarj edebiliyor.. Direkt macbook pro 15" şarj ederken telefonu ve tabletide bağlayabilirsiniz:)
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spencermila 1 ay
45W Hızlı Şarj Destekli 20.000mAh'lik Xiaomi Mi Powerbank 3 Pro Tanıtıldı
elimdeki cihaz icerikteki cihazdan kat kat daha iyi diye bilirim fiyatta bundan daha ucuz
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KalemKolik 1 ay
Çok pahalı. O fiyata hem kapasite düşük hemde parasını hak edecek bir para değil. Olması gereken 50euro oda en fazla. Huawei fiyatlarını her şeyde şişirmeye başladı.
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dostum kertenkele 1 ay
Keşke video ya başlarken fiyatını söyleseydiniz. Avrupa fiyatı 300€.
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The.Mafia 1 ay
Huawei powerleri genel olarak çok iyi zaten
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alaz1903 1 ay
Çok seyahat eden biri olarak böyle bir cihaza sahip olmak harika bir şey olurdu. Ama 100 euro. Bilemiyorum Altan.
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ulashoca41 1 ay
ne bileyim lansman demek zorunlu mu ? tanıtım desek nolur ?
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DH Misafiri 1 ay en beğenilen
Haberler başlığında haberi yazıp küçük de olsa bir bilgi vermediğiniz için hiç bir videoyu izlemiyorum
Yanıtla +6
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