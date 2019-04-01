Hızlı şarj ediyor, hızlı şarj oluyor | Huawei'den iddialı powerbank

Yüksek kapasiteli powerbank modellerini farklı markalar altında piyasada bulabilmek mümkün. Huawei'in yeni modeli ise yüksek kapasiteli, çok hızlı şarj ediyor ve güvenlik sertifikalı, işte detaylar.

Huawei sadece yeni nesil akıllı telefon modeli olan P30 Pro'yu tanıtmadı, aynı etkinlik kapsamında telefonları çok hızlı şarj edebilen iddialı bir powerbank modeli de gösterdi. Tüm detaylar videomuzda.