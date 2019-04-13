Hızlı ve ucuz internet gelecek mi, yapay zeka platformu yerli mi | Turkcell'e sorduk

Turkcell Teknoloji Zirvesi 2019 gerçekleşti. Hem hızlı ve ucuz internet gibi merak edilenleri sorduk hem de 5G üzerine yapılan uzaktan araba kullanma ve taş-kağıt-makas oynu demolarını denedik.

Turkcell Teknoloji Zirvesi 2019 gerçekleşti. Önemli konuklara ev sahipliği yapan etkinlikte, şirketin yeni genel müdürü olan Murat Erkan'a hızlı ve ucuz internetin gelip gelmeyeceğini, diğer yöneticilere de yeni yapay zeka platformunun yerli olup olmadığını, Apple TV+ isim hakkı meselesinin nasıl çözüleceğini de sorduk.

00:55 Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ile etkinliğin detaylarını konuştuk.

02:05 Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'a sorduk: Fiber yaygınlaşacak mı, hızlı ve ucuz tarife gelecek mi ?

04:55 5G üzerinden bulut tabanlı oyun demosu

05:52 5G üzerinden bulut tabanlı PC teknolojisi

06:45 Katlanabilir telefon Huawei Mate X de zirvedeydi

07:49 Dünyanın ilk uçan baz istasyonu DroneCell

09:12 Turkcell'den Serkan Öztürk'e Yaani yapay zeka platformunun yerli olup olmadığını sorduk

11:51 Yaani kişisel asistan demosu

14:28 5G üzerinden yapay ile taş-kağıt-makas oyunu demosu

15:34 5G üzerinden drone gerçek zamanlı bilgisayarlı görme

16:16 5G ile İstanbul'daki direksiyon ile Stokcholm'deki arabayı kullanma demosu

17:17 Turkcell'den Ataç Tansuğ'a, Apple TV+'ın ülkemize gelip gelmeyeceğini sorduk. 2014'te lanse edilen Turkcell TV+, isim haklarına sahip dolayısıyla hukuki bir konu gündemde. Ayrıca Turkcell TV+'ın televizyonlara gömülü gelip gelmeyeceğini sorduk.