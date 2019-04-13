Hızlı ve ucuz internet gelecek mi, yapay zeka platformu yerli mi | Turkcell'e sorduk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Turkcell Teknoloji Zirvesi 2019 gerçekleşti. Hem hızlı ve ucuz internet gibi merak edilenleri sorduk hem de 5G üzerine yapılan uzaktan araba kullanma ve taş-kağıt-makas oynu demolarını denedik.
Turkcell Teknoloji Zirvesi 2019 gerçekleşti. Önemli konuklara ev sahipliği yapan etkinlikte, şirketin yeni genel müdürü olan Murat Erkan'a hızlı ve ucuz internetin gelip gelmeyeceğini, diğer yöneticilere de yeni yapay zeka platformunun yerli olup olmadığını, Apple TV+ isim hakkı meselesinin nasıl çözüleceğini de sorduk.
00:55 Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ile etkinliğin detaylarını konuştuk.
02:05 Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'a sorduk: Fiber yaygınlaşacak mı, hızlı ve ucuz tarife gelecek mi ?
04:55 5G üzerinden bulut tabanlı oyun demosu
05:52 5G üzerinden bulut tabanlı PC teknolojisi
06:45 Katlanabilir telefon Huawei Mate X de zirvedeydi
07:49 Dünyanın ilk uçan baz istasyonu DroneCell
09:12 Turkcell'den Serkan Öztürk'e Yaani yapay zeka platformunun yerli olup olmadığını sorduk
11:51 Yaani kişisel asistan demosu
14:28 5G üzerinden yapay ile taş-kağıt-makas oyunu demosu
15:34 5G üzerinden drone gerçek zamanlı bilgisayarlı görme
16:16 5G ile İstanbul'daki direksiyon ile Stokcholm'deki arabayı kullanma demosu
17:17 Turkcell'den Ataç Tansuğ'a, Apple TV+'ın ülkemize gelip gelmeyeceğini sorduk. 2014'te lanse edilen Turkcell TV+, isim haklarına sahip dolayısıyla hukuki bir konu gündemde. Ayrıca Turkcell TV+'ın televizyonlara gömülü gelip gelmeyeceğini sorduk.
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Orda gördüğümüz turkcell eski ceo tosun kaan değilmiydi? Amerika'dan AT&T falan mı gelicek yapıcak şu millete geçirdiğiniz rezil altyapıyı? 4 tane firma birleşip şu işi beceremediniz mi yıllardır çomarlar. 2019 olmuş hala altyapı yatırımı diye zırvalıyor utanmazlar ya. Böyle rezillik olmaz. Hainler. Ula hiç mi para kazanmıyorsunuz şu milleti o kadar soyuyorsunuz her sene milyar dolar ciro açıklıyorsunuz onun %10'unu ayırsaydınız altyapıya şuan zaten ülke telekom tekelinden çıkar pazar lideri olurdunuz herkese en azından istanbulda be herkese fiber ulaşırdı yıllar önce. Ama sizde nerde o vizyon nerde sizde o vatan sevgisi nerde sizde o iş ahlakı nerde sizde o ileri ticaret görüşü. Tek derdiniz vizyonunuz vatandaştan her ay 3-5 tl nasıl yasalardan bir açık bulup devletin korumadığı kim kimi yakalarsa öptüğü piyasada şu saf millete geçiririz nakit girişi olur kafanız sadece onlara çalışır. AKN kalktı diye 100mbit'lik paketleri yok edicek fiyatları ikiye katlıyacak kadar çakalsınız fiberde. Ne oldu da 1 günde fiyatları 2'ye katladınız? BTK buna nasıl göz yumuyor onları anlatın. Nasıl bir ilişkiniz var BTK ile? Ula o fiberin içinde zaten anında 1000Mbit vericek teknoloji var. Bakır kablo altyapısı kafası ile fiber altyapıyı yönetiyorlar. 80 liraya Vodafone'un sattığı Superonline fiber altyapısını Turkcell kendi 130'a satıyodu AKN sonrası hiçbir maliyet artışları olmadan utanmadan fiyatları 2'ye katladılar sözleşme bittiği anda tekrar yenilemek imkansız artık 80 liralık paket 199 olmuş. BTK ile el ele vatandaşı soymak dışında bir vizyonunuz yok boşa anlatmayın 5G falan. Devletin zorlaması ile dünyadan yıllar sonra 4G'ye geçecek kadar çapsızsınız işte. Kablo altyapısında da Vatandaşın yıllar süren zorlaması ile artık dayanamayan BTK AKN kararını almasa 2020 dünyasında şu millete utanmadan sıkılmadan hala AKN sonrası 2.5Mbit hızlar ile internete girmeye mahkum edicektiniz ve yine böyle çıkıp altyapı yatırımı diye zırvalıyacaktınız net. Keşke ülkede gerçek serbest bir pazar olsada yabancı firmalar gelebilse sizler gibi bu millete ülkenin gelişimine engel hainlerden kurtulsak gerçek bir rekabet olsa. 2 tane tekel firma ile rekabet olmaz. Asıl vatan haini ülkede tekel olmuş bunu vatandaşlık hakkı yaşamak için artık zorunluluk olan interneti %100 üstü karlar edip doymayıp nasıl ülkeme ve müşterilerime daha iyi hizmet veririmi düşünmeyen bir zorunluluk olmadan birisi zorlamadan asla yatırım yapmayan yapıcağı yatırımda bile günlük gelicek kar hesabı yapan ileriyi göremeyen ülkeyi dünya internet kullanımının 5-10 yıl gerisinde bırakanlar bu milletin gerçek düşmanlarıdır. Daha ne diyim azı var fazlası yok.
İlk defa erdinin bir videosunu izlemiyorum. Başlığı görüp inanmıyarak yorum yapıp çıktım. İnandırıcı değil.