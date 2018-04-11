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Honda Sensing, 2022 itibariyle tüm araçlarda standart olacak

Günümüz itibariyle 1 milyon araçta aktif olarak görev yaptığı belirtilen aktif güvenlik paketi Honda Sensing'in, 2022 yılı itibariyle tüm Honda'larda standart donanım olması hedefleniyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Honda Sensing, 2022 itibariyle tüm araçlarda standart olacak
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Japon üreticinin gelişmiş sürücü asistanı teknolojilerinin bir araya gelmesiyle oluşan Honda Sensing adındaki güvenlik paketi, açıklanan verilere göre şuanda 1 milyon araçta aktif olarak kullanılıyor. Bunu daha da ileriye taşımayı amaçlayan Honda, bu paketi 2022 yılından itibaren tüm araçlarında standart özellik haline getirecek.

Honda Sensing, herhangi bir tehlike anında araçtaki sürücü ve yolcuların görebileceği zararı en aza indirgemek üzere bir bütün haline çalışan teknolojilerden meydana geliyor. Bu teknolojiler arasında çarpışma hafifletici fren sistemi, ileri çarpışma uyarısı, aktif şerit takip asistanı, yoldan çıkma uyarısı ve adaptif hız kontrolü gibi özellikler yer alıyor.

Honda’nın belirttiğine göre, Honda Sensing güvenlik paketi 2018 model araçların yüzde 69’unda hali hazırda bulunuyor. Highway Loss Data Institute (Otoyol Hasar Bilgi Enstitüsü) tarafından Honda Sensing paketine sahip araçlar üzerinde yürütülen çalışmaya göre, bu paket diğer araçlara verilen hasarın yüzde 11, insanların gördüğü zararın ise yüzde 28 oranında azaltılmasında rol oynuyor.

Honda Amerika’nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle; ”Honda, trafik kazalarının yaşanmadığı bir dünyanın hayalini kuruyor. Honda Sensing teknolojisi de bu hedefimize ulaşmamızda önemli bir rol oynuyor. Bu teknolojiye sahip araçların artmasıyla birlikte, Honda araçlarının karıştığı trafik kazalarının önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde büyük oranda azalacağını umuyoruz.


https://www.cnet.com/roadshow/news/honda-sensing-standard-safety-2022/ Yorum Yaz
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Slaved by makarna 1 yıl en beğenilen
Honda, göçük onda
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1ses1 1 yıl
Honda Göçük "2022 itibariyle tüm araçlarda standart olacak"
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maximus8282 1 yıl
Bu özellikler Mazda'da 2012 yılından beri standart.
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ardicli2000 1 yıl
2025 yılında alt-üst sınıf araçların donanım ve teknik özellik olarak birbirlerine çok yaklaşacağı ve farklılaşmaları için başka konulara yönelineceği şeklinde öngörüler vardı. Cidden böyle olacak gibi. Jazz da da 10 yıl önce sadece S kasada olan özellikler olacak. İyi valla.
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TSY 1 yıl
işte böyle şeylerle gelin. bize düşük hacim motordan işte bu kadar güç aldım 3 sene sonra koy üstüne 10 beygir al sana yeni motor yıllarca bunla milleti kandırdınız ne oldu şimdi teknolojide bir yere kadar. motor işi kurtarmaz oldu. aferin böyle seçeneklerle gelin bize.
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1ses1 1 yıl
Honda Göçük "2022 itibariyle tüm araçlarda standart olacak"
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Slaved by makarna 1 yıl en beğenilen
Honda, göçük onda
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