Honda Sensing, 2022 itibariyle tüm araçlarda standart olacak

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Japon üreticinin gelişmiş sürücü asistanı teknolojilerinin bir araya gelmesiyle oluşan Honda Sensing adındaki güvenlik paketi, açıklanan verilere göre şuanda 1 milyon araçta aktif olarak kullanılıyor. Bunu daha da ileriye taşımayı amaçlayan Honda, bu paketi 2022 yılından itibaren tüm araçlarında standart özellik haline getirecek.

Honda Sensing, herhangi bir tehlike anında araçtaki sürücü ve yolcuların görebileceği zararı en aza indirgemek üzere bir bütün haline çalışan teknolojilerden meydana geliyor. Bu teknolojiler arasında çarpışma hafifletici fren sistemi, ileri çarpışma uyarısı, aktif şerit takip asistanı, yoldan çıkma uyarısı ve adaptif hız kontrolü gibi özellikler yer alıyor.

Honda’nın belirttiğine göre, Honda Sensing güvenlik paketi 2018 model araçların yüzde 69’unda hali hazırda bulunuyor. Highway Loss Data Institute (Otoyol Hasar Bilgi Enstitüsü) tarafından Honda Sensing paketine sahip araçlar üzerinde yürütülen çalışmaya göre, bu paket diğer araçlara verilen hasarın yüzde 11, insanların gördüğü zararın ise yüzde 28 oranında azaltılmasında rol oynuyor.

Honda Amerika’nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle; ”Honda, trafik kazalarının yaşanmadığı bir dünyanın hayalini kuruyor. Honda Sensing teknolojisi de bu hedefimize ulaşmamızda önemli bir rol oynuyor. Bu teknolojiye sahip araçların artmasıyla birlikte, Honda araçlarının karıştığı trafik kazalarının önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde büyük oranda azalacağını umuyoruz.”

https://www.cnet.com/roadshow/news/honda-sensing-standard-safety-2022/