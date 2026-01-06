Nvidia’dan otonom araçlar için yeni dönem: Alpamayo tanıtıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

CES 2026 sahnesinde Nvidia, otonom sürüş teknolojisine odaklanan Alpamayo adlı yeni açık kaynaklı yapay zeka ailesini duyurdu. Alpamayo, yapay zeka modelleri, simülasyon araçları ve veri setlerinden oluşan kapsamlı bir ekosistem sunarak otonom araçların ve fiziksel robotların karmaşık gerçek dünya senaryolarını insan benzeri bir muhakeme ile değerlendirmesini hedefliyor.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, tanıtım sırasında yaptığı açıklamada, fiziksel yapay zeka için dönüm noktasına gelindiğini vurguladı. Huang’a göre Alpamayo, makinelerin artık yalnızca algılayıp tepki vermekle kalmayıp, neden-sonuç ilişkisi kurarak karar alabildiği bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Bu yaklaşım sayesinde otonom araçlar, daha önce hiç karşılaşmadıkları nadir ve karmaşık durumlarda bile güvenli sürüş kararları üretebiliyor.

Alpamayo 1 ile insan benzeri muhakeme

Bu yeni yapay zeka ailesinin merkezinde yer alan Alpamayo 1, 10 milyar parametreli bir “chain-of-thought” yani adım adım düşünme temelli görsel-dil-eylem (VLA) modeli olarak konumlanıyor. Model, sensörlerden gelen verileri yalnızca yorumlamakla yetinmiyor, aynı zamanda bu veriler üzerinden farklı senaryoları analiz ederek en güvenli hareket planını oluşturuyor. Hemen altta bir örnek video da yer almakta:

Nvidia Otomotiv Başkan Yardımcısı Ali Kani, Alpamayo 1’in çalışma mantığını, problemleri parçalara ayırarak her olasılığı değerlendiren ve ardından en güvenli yolu seçen bir muhakeme süreci olarak tanımlıyor. Örneğin, yoğun bir kavşakta trafik lambalarının çalışmadığı bir senaryoda, sistem daha önce benzer bir durumla karşılaşmamış olsa bile mantıklı ve güvenli bir sürüş kararı verebiliyor.

Jensen Huang ise bu yaklaşımı, Alpamayo’nun yalnızca direksiyon, fren ve gaz gibi fiziksel kontrol mekanizmalarını yönetmediğini, aynı zamanda hangi kararı neden aldığını açıklayabildiğini vurgulayarak özetliyor. Sistem, seçtiği eylemi, bu eyleme götüren gerekçeleri ve izleyeceği rotayı şeffaf biçimde ortaya koyabiliyor. Bu, düzenleyici kurumlar için çok önemli bir detay.

2026’nın ilk çeyreğinde Mercedes-Benz CLA’ya geliyor

Bu yeni mimari, sürücü destek ve otonom sürüş özellikleriyle 2026’nın ilk çeyreğinde Mercedes-Benz CLA modellerinde yollara çıkacak. Dediğimiz gibi Nvidia, Alpamayo ile birlikte agresif bir açık kaynak stratejisi izliyor. Bu yaklaşım, Tesla’nın tamamen kapalı tuttuğu Full Self-Driving (FSD) yazılımına karşı Nvidia’yı otonom sürüşte adeta bir “otonominin Android’i” konumuna taşımayı hedefliyor.

Huang’ın açıklamasına göre 2025 model Mercedes-Benz CLA, Nvidia’nın yeni otonom sürüş yığınına ve Alpamayo’nun muhakeme yeteneklerine sahip ilk seri üretim araç olacak. Araçların ABD’de 2026’nın ilk çeyreğinde, Avrupa’da ikinci çeyrekte, Asya’da ise yılın ilerleyen dönemlerinde satışa sunulması planlanıyor. Sistem resmi olarak SAE Seviye 2++ olarak konumlandırılıyor. Bu, Tesla’nın FSD’sine benzer şekilde sürücünün sürekli dikkatini gerektiren bir yapı anlamına geliyor.

Yeni CLA’daki otonom sürüş altyapısı, 10 kamera, 5 radar ve 12 ultrasonik sensör olmak üzere toplam 30 sensörden oluşan kapsamlı bir algılama paketi üzerine kurulu. Yani LiDAR yok. Bu sistemlerin eğitimi ve simülasyonu ise Nvidia’nın Blackwell’in halefi olan Vera Rubin platformu tarafından destekleniyor. Altı çipli bu yeni yapay zekâ platformu, Nvidia’ya göre halihazırda tam üretim aşamasına geçmiş durumda. Veri merkezi odaklı olsa da Rubin GPU’lar ve Vera CPU’lar, gelecekte araçlara gelecek Alpamayo sürümlerinin eğitiminde kritik rol oynayacak.

Açık kaynak olarak yayınlandı

Alpamayo 1’in temel kodu Hugging Face üzerinden açık kaynak olarak erişime açılmış durumda. Bu sayede geliştiriciler, modeli daha küçük ve hızlı sürümler hâline getirerek araç geliştirme süreçlerine uyarlayabiliyor. Aynı zamanda Alpamayo, daha basit sürüş sistemlerinin eğitilmesinde temel model olarak da kullanılabiliyor. Hatta video verilerini otomatik etiketleyen sistemler ve sürüş kararlarını analiz eden değerlendirme araçları gibi ek çözümlerin geliştirilmesine olanak tanıyor.

Hem gerçek hem de sentetik

Nvidia, Alpamayo ekosistemini Cosmos adı verilen üretken dünya modelleriyle de destekliyor. Cosmos, fiziksel ortamların dijital temsillerini oluşturarak otonom sistemlerin gelecekteki durumları tahmin etmesini ve buna göre aksiyon almasını sağlıyor. Geliştiriciler, Cosmos aracılığıyla sentetik sürüş verileri üretebiliyor ve bu verileri gerçek dünya verileriyle birleştirerek Alpamayo tabanlı uygulamaları eğitip test edebiliyor.

Buna ek olarak Nvidia, Alpamayo’nun kullanıma sunulmasıyla birlikte 1.700 saatin üzerinde sürüş verisi içeren açık bir veri seti de paylaştı. Farklı coğrafyalar ve çevresel koşullarda toplanan bu veriler, nadir ve karmaşık gerçek dünya senaryolarını kapsamasıyla dikkat çekiyor.

Şirket, otonom sürüş sistemlerinin doğrulanması için AlpaSim adlı açık kaynaklı bir simülasyon platformunu da tanıttı. GitHub üzerinden erişilebilen AlpaSim, sensörlerden trafik akışına kadar gerçek dünyadaki sürüş koşullarını dijital ortamda yeniden oluşturarak, geliştiricilerin sistemlerini risk almadan ve büyük ölçekte test etmesine imkan tanıyor.

Sektörde dengeleri değiştirebilir mi?

Alpamayo’nun karar gerekçelerini üretebilmesi, regülasyon tarafında önemli bir güven unsuru olarak görülüyor. Açık kaynak yaklaşımı ise start-up’lardan geleneksel otomobil üreticilerine kadar geniş bir ekosistemin Nvidia’nın CUDA tabanlı altyapısına bağlanmasını sağlıyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, Alpamayo ile ilgili değerlendirmesinde, nadir senaryoların çözümünün işin en zor kısmı olduğunu kabul ederken bu alandaki rekabetten endişe duymadığını ifade ettiğini aktardı. Musk, Tesla’nın de FSD ile zaten aynı şeyi yaptığının altını çizdi.

