2018 Ford Focus tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı

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Tamamen yenilenen 2018 Ford Focus bugün resmi olarak tanıtıldı. Selefine göre daha hafif, daha gösterişli ve gelişmiş olan yeni Focus, ileri düzeyde güvenlik ve bağlanılabilirlik özelliklerinin yanı sıra yeni benzinli ve dizel yelpazesiyle de dikkat çekiyor.

2018 Ford Focus özellikleri

Ford, yeni nesil Focus’u şimdiye kadar ürettikleri en başarılı ve teknoloji konusunda işinin ehli Focus modeli olarak nitelendiriyor. Tasarım konusunda odak merkezine insanı koyan yeni araçta, daha ferah ve özel hissettiren kabinin yanı sıra aerodinamiği destekleyici bir tasarımın kullanıldığı belirtiliyor.

Yepyeni bir tasarım anlayışına sahip olarak üretilen 2018 Ford Focus, C2 adı verilen yeni bir platform üzerine inşa edilmiş. 53mm uzayan aks mesafesi ve kısaltılan ön ve arka sekmeler sayesinde özellikle arka koltuklardaki yolcular için daha ferah bir yaşam alanı sunulmuş. 88 kilogram azaltılan ağırlık sayesinde yeni araçta yakıt tüketimi ve CO2 salınımı konusunda %10 oranında bir gelişme kaydedilmiş.

2018 Ford Focus Active

Sürücü asistanı ve teknolojiler

2018 Ford Focus’un sahip olduğu teknolojiler arasında dur/kalk, trafik işaretleri algılama ve şerit merkezleme gibi özelliklere sahip Adaptif Hız Kontrolü özelliği dikkat çekiyor. Trafik işaretlerini takip ederek olduğu gibi navigasyon sistemindeki bilgiler üzerinden de aracın hızını ayarlayabilen bu sistem 200km/s hıza kadar çalışabiliyor. Sezgisel viraj ışığı gibi özelliklere sahip olan adaptif ön aydınlatma sistemi, aynı zamanda 65 metre menzili olan bir kamera kullanarak virajlarda maksimum görüş açısı sağlamak için yardımcı oluyor.

Yeni Ford Focus, Avrupa’da baş üstü göstergesine sahip olarak satılan ilk Ford aracı olarak öne çıkıyor. Aracın diğer aktif güvenlik ekipmanları arasında otomatik park asistanı, park yerinden çıkış asistanı, yaya ve bisiklet algılayan ön çarpışma asistanı, kör nokta bilgi sistemi, çapraz trafik asistanı, arka görüş kamerası, ters yön uyarısı, ve kaçış manevrası asistanı gibi özellikler yer alıyor.

Bağlanılabilirlik tarafında yer alan FordPass Connect özelliği, aracı 10 cihazın aynı anda bağlanmasına imkan veren bir Wi-Fi bağlantı noktasına dönüştürüyor. FordPass mobil uygulaması ise konum takibi, yağ ömrü ve yakıt seviyesini öğrenme, kapıları kilitleme/açma, otomatik vitesli modellerde de uzaktan çalıştırma gibi fonksiyonları yapabilecek.

Kabin tarafında kullanılan SYNC 3 bilgi-eğlence sisteminde kablosuz şarj desteğinin yanı sıra Apple CarPlay ve Android Auto desteği bulunuyor. Bu sistemde 8 inçlik bir dokunmatik ekran görev yapıyor. Ayrıca, iç tarafta 675 Watt gücündeki 10 hoparlörlü B&Q Play ses sistemi yolculara eşlik ediyor.

2018 Ford Focus motor seçenekleri

Yeni Focus’un tercih edilebilecek paketleri arasında Trend, Titanium, sportif ST-Line, lüks odaklı Vignale ve crossover esintileri taşıyan Active yer aliyor. Kaputun altında sunulan seçenekler arasında EcoBoost benzinli ve EcoBlue dizel motorlar bulunuyor. Euro 6 emisyon standartlarını karşıladığı belirtilen bu motorlar, 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanla birlikte görev yapıyor.

Benzinli seçenekler arasında 1.0 litre ve 1.5 litre EcoBoost olmak üzere iki ünite yer alıyor. Bunlardan ilkinin 85, 100 ve 125 beygirlik versiyonları bulunurken, ikinci seçeneğin de 150 ve 183 beygir seçenekleri bulunuyor.

Dizel tarafına bakıldığında ise 1.5 litre EcoBlue motor 95 veya 120 beygir güce, ve 300Nm tork değerine sahip olarak satışa sunuluyor. 2.0 litre EcoBlue ise 150 beygir güç ve 370Nm tork üretiyor. Bu seçeneklerden yalnızca 125 beygirlik 1.0 litre EcoBoost, 150 beygirlik 1.5 litre EcoBoost, 120 beygirlik 1.5 litre EcoBlue ve 150 beygirlik 2.0 litre EcoBlue motorlar 8 ileri otomatik şanzımanla çalışabiliyor. Geriye kalan seçenekler 6 ileri manuel şanzıman ile çalışıyor.

2018 Ford Focus fiyatı

Avrupa satışları önümüzdeki birkaç ay içerisinde başlayacak olan 2018 Ford Focus’un Türkiye satışlarının da en geç 2019’un başını bulabileceği düşünülüyor. Aracın Avrupa fiyatları 19 bin 550 eurodan başlayıp 32 bin 450 euroya kadar çıkabiliyor.

https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2018/04/10/ford-unveils-all-new-focus--most-innovative--dynamic-and-excitin.html