Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2018 Ford Focus tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı

Tasarımdan teknolojiye her alanda gelşen 2018 Ford Focus bugün resmi olarak tanıtıldı. Yepyeni yüzüyle ve gelişmiş teknolojileriyle karşımıza çıkan 2018 Ford Focus'un özellikleri ve fiyatı haberimizde
1 yıl
45,8b
1
127
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2018 Ford Focus tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı
Tam Boyutta Gör
 

Tamamen yenilenen 2018 Ford Focus bugün resmi olarak tanıtıldı. Selefine göre daha hafif, daha gösterişli ve gelişmiş olan yeni Focus, ileri düzeyde güvenlik ve bağlanılabilirlik özelliklerinin yanı sıra yeni benzinli ve dizel yelpazesiyle de dikkat çekiyor.

2018 Ford Focus özellikleri

Ford, yeni nesil Focus’u şimdiye kadar ürettikleri en başarılı ve teknoloji konusunda işinin ehli Focus modeli olarak nitelendiriyor. Tasarım konusunda odak merkezine insanı koyan yeni araçta, daha ferah ve özel hissettiren kabinin yanı sıra aerodinamiği destekleyici bir tasarımın kullanıldığı belirtiliyor.

Yepyeni bir tasarım anlayışına sahip olarak üretilen 2018 Ford Focus, C2 adı verilen yeni bir platform üzerine inşa edilmiş. 53mm uzayan aks mesafesi ve kısaltılan ön ve arka sekmeler sayesinde özellikle arka koltuklardaki yolcular için daha ferah bir yaşam alanı sunulmuş. 88 kilogram azaltılan ağırlık sayesinde yeni araçta yakıt tüketimi ve CO2 salınımı konusunda %10 oranında bir gelişme kaydedilmiş.

2018 Ford Focus Active 

Sürücü asistanı ve teknolojiler 

2018 Ford Focus’un sahip olduğu teknolojiler arasında dur/kalk, trafik işaretleri algılama ve şerit merkezleme gibi özelliklere sahip Adaptif Hız Kontrolü özelliği dikkat çekiyor. Trafik işaretlerini takip ederek olduğu gibi navigasyon sistemindeki bilgiler üzerinden de aracın hızını ayarlayabilen bu sistem 200km/s hıza kadar çalışabiliyor. Sezgisel viraj ışığı gibi özelliklere sahip olan adaptif ön aydınlatma sistemi, aynı zamanda 65 metre menzili olan bir kamera kullanarak virajlarda maksimum görüş açısı sağlamak için yardımcı oluyor.

Yeni Ford Focus, Avrupa’da baş üstü göstergesine sahip olarak satılan ilk Ford aracı olarak öne çıkıyor. Aracın diğer aktif güvenlik ekipmanları arasında otomatik park asistanı, park yerinden çıkış asistanı, yaya ve bisiklet algılayan ön çarpışma asistanı, kör nokta bilgi sistemi, çapraz trafik asistanı, arka görüş kamerası, ters yön uyarısı, ve kaçış manevrası asistanı gibi özellikler yer alıyor.

Bağlanılabilirlik tarafında yer alan FordPass Connect özelliği, aracı 10 cihazın aynı anda bağlanmasına imkan veren bir Wi-Fi bağlantı noktasına dönüştürüyor. FordPass mobil uygulaması ise konum takibi, yağ ömrü ve yakıt seviyesini öğrenme, kapıları kilitleme/açma, otomatik vitesli modellerde de uzaktan çalıştırma gibi fonksiyonları yapabilecek.

Kabin tarafında kullanılan SYNC 3 bilgi-eğlence sisteminde kablosuz şarj desteğinin yanı sıra Apple CarPlay ve Android Auto desteği bulunuyor. Bu sistemde 8 inçlik bir dokunmatik ekran görev yapıyor. Ayrıca, iç tarafta 675 Watt gücündeki 10 hoparlörlü B&Q Play ses sistemi yolculara eşlik ediyor.

2018 Ford Focus motor seçenekleri 

Yeni Focus’un tercih edilebilecek paketleri arasında Trend, Titanium, sportif ST-Line, lüks odaklı Vignale ve crossover esintileri taşıyan Active yer aliyor. Kaputun altında sunulan seçenekler arasında EcoBoost benzinli ve EcoBlue dizel motorlar bulunuyor. Euro 6 emisyon standartlarını karşıladığı belirtilen bu motorlar, 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanla birlikte görev yapıyor.

Benzinli seçenekler arasında 1.0 litre ve 1.5 litre EcoBoost olmak üzere iki ünite yer alıyor. Bunlardan ilkinin 85, 100 ve 125 beygirlik versiyonları bulunurken, ikinci seçeneğin de 150 ve 183 beygir seçenekleri bulunuyor.

Dizel tarafına bakıldığında ise 1.5 litre EcoBlue motor 95 veya 120 beygir güce, ve 300Nm tork değerine sahip olarak satışa sunuluyor. 2.0 litre EcoBlue ise 150 beygir güç ve 370Nm tork üretiyor. Bu seçeneklerden yalnızca 125 beygirlik 1.0 litre EcoBoost, 150 beygirlik 1.5 litre EcoBoost, 120 beygirlik 1.5 litre EcoBlue ve 150 beygirlik 2.0 litre EcoBlue motorlar 8 ileri otomatik şanzımanla çalışabiliyor. Geriye kalan seçenekler 6 ileri manuel şanzıman ile çalışıyor.

2018 Ford Focus fiyatı

Avrupa satışları önümüzdeki birkaç ay içerisinde başlayacak olan 2018 Ford Focus’un Türkiye satışlarının da en geç 2019’un başını bulabileceği düşünülüyor. Aracın Avrupa fiyatları 19 bin 550 eurodan başlayıp 32 bin 450 euroya kadar çıkabiliyor.


https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2018/04/10/ford-unveils-all-new-focus--most-innovative--dynamic-and-excitin.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Slaved by makarna 1 yıl en beğenilen
Bu dövizle nasıl alacaksınız?


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
3 Yanıt Yanıtla +88
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theJuDGe_41 1 yıl
Fiat Focus hayırlı olsun:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +71
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 1 yıl
Konsolu tasarlayani kizilcik sopasiyla doveceksin. Gozlerim kanadi.
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Düşbaz 2 ay
çakma egea
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ykoc 2 ay
Dış tasarımında dikkat çekici veya ilgi çekici bir detay göremedim, daha sofistike bir tasarım olabilirdi. İç tasarımı ise bugüne kadar gördüğüm focus modelleri arasında en çirkini diyebilirim bir önceki modelin iç tasarımı bile daha iyi duruyor, sanki bir beş altı yıl önceki araçlara ait gibi, fiyatlar da malum zaten alamayacağımız için çok da bakmanın bir anlamı yok.... bu sefer olmamış focus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakkikarahan 2 ay
Aracın st ve titanium kasasında fark var değil mi? Kasa şuan segmentinde en beğendiğim araç, daha iyisini görmedim henüz belki civic ardından mazda.
Daha önceki focuslarda en beğenmediğim şey o klima ızgralarının dikey olmasıydı ve herşeyin ortada yığılı olması kötüydü. ama bunun 8" lik ekranıyla beraber iç tasarımı gerçekten çok hoşuma gitti.
Herşeyiyle çok güzel bir araba, benim gözümde segmentin lideri olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
Bence dis tasarimi guzel olmus keske ic tasarimini bir onceki nesline yakin yapmis olsalardi ic kokpit tasarimi cok da heyecan verici olmamis malesef . O yuzden focus 3.5 a devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 ay
focus 3 te zirveye cıktılar. şimdi iyce geriye gidiyor. o kocaman ızgara cok çirkinleştiriyor ucuz bir görüntü veriyor araca
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Demir77 6 ay
Dış kasası bence çok güzel olmuş. Ufak dokunuşlar da iyileştirmiş. Ben beğendim. Ama ön konsol çok kötü. Her şeyi üst üste konmuş ama olmamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atillaahmetalp 6 ay

Merhabalar,
Fiyatı için yorum yapmak istemem çünkü ülkemizin yok diye ısrarla lanse edilse de var olan ekonomik dar boğazı sebebi ile maalesef tüm ürünlerde fiyatlar 6 ay öncekilerinin 2 katını görmüş durumda.
Bunun dışında aracın ST-LİNE modeli bence gayet güzel olmuş.Yol tutuşu konusunda zaten Focus segmentinin en iyileri içinde üstüne eklenen güvenlik paketleri ile iyi bir ivme kazanmış.
Ayrıca birilerinin oyuncak dedikleri şeyler teknoloji diye adlandırılıyor ve bu teknolojiye sahip olmayan araçlar kısa zaman sonra al benisi olmayan 80 li yılların Tofaşları gibi olacak o sebeple yeni teknolojilere ve bunları deneyen her Markaya saygı duyuyorum.
Fiyatlamalar için ise ben artık bu daralmada Hükümetin ÖTV yi bu indirdiği miktarlarda en azından sabitlemesi gerektiğini, çalışanlardan alınan gelir vergilerinin dilimlerininde biraz esneklik yapması gerektiğini düşünüyorum, bu yolla en azından insanların aldıkları maaşları artarsa piyasada her alanda alımda artar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cat_power 6 ay
km77'de geyik testi yayınlanmış. Sonuç çok iyi.

youtu.be/...

Bir tek; 235/40 R18 lastik ile test etmişler. Standart olarak (üst donanım bile olsa) bu ölçüde lastiklerle mi satılacak.. Yoksa biraz kandırmaca gibi oluyor sanki
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redferrari 6 ay cat_power
Torsiyonla bile mucize iş çıkartmıştır,, Porsche lar Mercedes ler ders almalı,, 83 km ile bir koli bile devirmedi,,
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Backstreet 6 ay cat_power
St line Donanimin da geliyor 18 inc jantlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JanKlod 7 ay
Şu güzel tasarımın içine ettiler ya daha ne diyeyim.
Arkadan havalı, sportif, agresif görünmesi ve o stopların tarzı falan çok hoşuma gidiyordu. İç kısım daha içinde daha ağır başlıydı.
Şimdi araba leylek gibi b segmenti gibi duruyor, ford üzdü gerçekten.
Bir gün nasip olursa bu kasanın st versiyonunu almak isterim. Gold r mış, type r mış hikaye
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drmelihx 10 ay
Çirkindi daha çirkin olmuş fordu tebrik ediyorum güzelce sivamişlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
45795 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
2018 ford focus, 2018 ford focus fiyatı ve
6 etiket daha 2018 ford focus özellikleri Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Essential yeni akıllı telefonunda daha iyi bir kamera sözü verdi 1 yıl Facebook CEO'su Mark Zuckerberg Senato önünde ifade verdi 1 yıl Uzay-zamanı büken dev galaksiler, "Einstein Halkasını" oluşturdu 1 yıl Buzullardaki erime miktarını tahmin etmek için yeni bir teknik geliştirildi 1 yıl Yeni optik illüzyon fırtınası: 10 saniyeden fazla odaklanınca kaybolan renkler 1 yıl Merakla beklenen BlackBerry Athena'nın görselleri ortaya çıktı 1 yıl Instagram, Snapchat'ten bir özellik daha kopyaladı 1 yıl Samsung Galaxy J7 Duo'nun teknik özellikleri sızdı 1 yıl Ikea Eneby kablosuz hoparlörler karşınızda 1 yıl HTC U12+'ın kutusu amiral gemisinin tüm teknik özelliklerini ortaya çıkardı 1 yıl TP-Link RE270K incelemesi "Akıllı priz, menzil genişletici, 2si1 arada" 1 yıl Apple, tesislerinin artık tamamen yenilenebilir enerjiyle çalıştığını duyurdu 1 yıl Dünyanın en değerli yapay zeka startup'ı Çin'in gözetim ağına destek sağlayacak 1 yıl Nest, yüz tanıma özellikli dış mekan kamerasını Avrupa'da satışa sundu 1 yıl Tüketicileri sevindirecek düzenleme: Bayilerin e-ticaret engeli kalkıyor 1 yıl HQ Trivia, arkadaşlarınızla rekabet edeceğiniz yeni bir özellik ekledi 1 yıl Uber elektrikli bisiklet paylaşım şirketi Jump'ı satın aldı 1 yıl Microsoft'un akıllı matı Project Zanzibar, gerçek dünya ile sanalı birleştiriyor 1 yıl Honor ve Huawei arasındaki bağlantı l İşte detaylar 1 yıl Mini PC’lere Nvidia Quadro dopingi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2018 Ford Focus tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı Sonraki PSA Grubu, elektrikli araçlar için yeni bir bölüm oluşturdu 1 yıl Portekiz'de yenilenebilir enerji kaynakları, ülke ihtiyacından fazla enerji üretti 1 yıl Huawei P20 Pro'nun üç kamerasında da OIS teknolojisinin bulunduğu ortaya çıktı 1 yıl Leap Motion 100$ civarında bir zengin gerçeklik kaskı tasarladı 1 yıl 2019 Chevrolet Camaro, Turbo 1LE modeliyle birlikte geldi 1 yıl YouTube hacklendi: 5 milyardan fazla görüntülenen Despacito kaldırıldı 1 yıl Kırmızı iPhone 8 fiyatı ve çıkış tarihi 1 yıl Mark Zuckerberg bu kez milletvekillerinden özür diledi 1 yıl The Room: Old Sins Google Play Store'da yayında 1 yıl Alt kenarda da çentiğe hazır olun 1 yıl YouTube moderatörler tarafından yönetilen yeni bir çocuk uygulaması hazırlıyor 1 yıl 2019 iPhone modelleri için üçlü arka kamera iddiası 1 yıl iOS 11.3 güncellemesi, bazı iPhone 8'leri kullanılamaz hale getirdi 1 yıl LG'nin yeni amiral gemisinin resmi görseli sızdırıldı: Karşınızda LG G7 ThinQ 1 yıl 27.99'a sizi geleceğin mesleğine hazırlayacak bir kurs: Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi 1 yıl Skype Content Creator modu ile arama kaydı derli toplu hale getiriliyor 1 yıl Xiaomi'nin Black Shark oyuncu telefonu yeni görselle ortaya çıktı 1 yıl Bilişim teknolojilerine yapılan harcama 3.7 trilyon dolara ulaşacak 1 yıl Elektrikli bisiklet paylaşım girişimi Bizero, yeni bisikletini tanıttı 1 yıl Mercedes EQ S, elektrikli S Serisi 2020 yılında geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim