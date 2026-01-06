Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony ve Honda otomobili Afeela 1 için takvim netleşti: Yeni SUV tanıtıldı

    Sony ve Honda, CES’te Afeela markasını SUV konseptiyle genişletti. Afeela 1 sedanın teslimat tarihi netleşirken, yüksek fiyatı ve teknoloji odaklı yapısı ise tartışma yaratıyor.

    Sony ve Honda otomobili Afeela 1 için takvim netleşti Tam Boyutta Gör
    Sony ve Honda ortaklığında kurulan Sony Honda Mobility (SHM), CES 2026 kapsamında Afeela için yeni bir tanıtım yaptı. Afeela Prototype 2026 adıyla sergilenen bu yeni konsept, daha önce defalarca güncellenerek gösterilen Afeela 1 sedanın SUV formuna uyarlanmış bir yorumu olarak konumlanıyor. Şirket, bu modelin seri üretime girmesi halinde 2028 gibi erken bir tarihte yollara çıkabileceğini ifade ediyor. Ancak verilen takvim, fiili lansmanın 2029’a sarkabileceğine işaret ediyor.

    Yeni prototip, tasarım anlamında Afeela 1’den radikal biçimde ayrılmıyor. Kısa ön ve arka çıkıntılar, uzun aks mesafesi ve genel olarak daha iri bir gövde yapısı öne çıkarken, sedan versiyonda yer alan ön buruna entegre LCD ekran bu modelde de korunuyor. SHM CEO’su Yasuhide Mizuno, Afeela Prototype 2026’yı erken aşamadaki bir konsept olarak tanımlarken, teknik detaylar ve performans verileri konusunda şimdilik herhangi bir ek bilgi paylaşılmadı.

    Afeela 1, 2026 sonunda teslim edilecek

    Sony ve Honda otomobili Afeela 1 için takvim netleşti Tam Boyutta Gör
    CES’te yapılan açıklamalar yalnızca SUV prototipiyle sınırlı kalmadı. Sony Honda Mobility of America Başkanı ve CEO’su Shugo Yamaguchi, Afeela 1 sedanın üretim ve satış planına ilişkin önemli bilgiler verdi. Buna göre Afeela 1, ABD’de ilk müşteri teslimatlarına 2026’nın sonlarında başlayacak. Araç, daha önce duyurulduğu gibi 90 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olacak ve Honda’nın Ohio’daki East Liberty fabrikasında üretilecek. Araç, başlangıçta yalnızca Kaliforniya’da satışa sunulacak. Japonya pazarı için planlanan ilk teslimatların 2027’nin başlarında başlaması bekleniyor.

    Öte yandan CES 2025’teki tanıtımın ardından araçta herhangi bir teknik değişiklik yapılmadı. Dolayısıyla yaklaşık 482 km menzil, günümüz elektrikli otomobil pazarında, özellikle bu fiyat seviyesinde, artık ortalama bir değer olarak görülüyor. Bu durum, Afeela 1’i fiyat olarak Porsche Taycan gibi performans odaklı rakiplere oldukça yakın bir konuma yerleştiriyor.

    Sony ve Honda, Afeela 1’i cazip kılmak için sürüşten ziyade teknoloji ve dijital deneyim tarafına yoğunlaşıyor. Araç, ilk aşamada eller serbest ancak gözler yolda olacak şekilde çalışan gelişmiş bir sürücü destek sistemi ile sunulacak. Bu sistem, GM’in Super Cruise teknolojisine benzer bir yaklaşım sergiliyor. Donanım tarafında ise bir LiDAR modülü dahil olmak üzere yaklaşık 40 sensör ve kamera bulunuyor.

    Şirketin planına göre, kablosuz yazılım güncellemeleri (OTA) sayesinde Afeela 1 ilerleyen yıllarda Seviye 4 otonom sürüş yeteneklerine kavuşacak. Teorik olarak bu, sürücünün araç kendi kendine ilerlerken Gran Turismo 7 gibi oyunları oynayabilmesini mümkün kılacak. Oyun demişken, daha önce de söylediğimiz gibi PlayStation Remote Play desteği sayesinde kullanıcılar, diğer PlayStation oyunlarını da araç içi ekrandan oynayabilecek.

    Bununla birlikte Sony, üçüncü parti geliştiricilere açık kapsamlı bir API ekosistemi üzerinde çalışıyor. Bu sayede özel gösterge panelleri, farklı bilgi-eğlence arayüzleri ve sürükleyici araç içi deneyimler geliştirilebilecek. Tüm bu sistemlerin merkezinde ise Qualcomm Snapdragon Digital Chassis platformu yer alıyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/transportation/evs/sony-honda-mobilitys-afeela-prototype-2026-puts-an-suv-spin-on-its-too-familiar-sedan-at-ces-043927882.html https://www.theverge.com/tech/855883/sony-honda-afeela-customer-delivery-suv-concept-ces-2026
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araç ilk çalıştığında hararet göstergesi biruni üniversitesi yorumları full xm1 canlı izle en iyi anten kablosu markası wöbermann nasıl bir marka

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum