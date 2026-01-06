Sony ve Honda otomobili Afeela 1 için takvim netleşti: Yeni SUV tanıtıldı

Yeni prototip, tasarım anlamında Afeela 1’den radikal biçimde ayrılmıyor. Kısa ön ve arka çıkıntılar, uzun aks mesafesi ve genel olarak daha iri bir gövde yapısı öne çıkarken, sedan versiyonda yer alan ön buruna entegre LCD ekran bu modelde de korunuyor. SHM CEO’su Yasuhide Mizuno, Afeela Prototype 2026’yı erken aşamadaki bir konsept olarak tanımlarken, teknik detaylar ve performans verileri konusunda şimdilik herhangi bir ek bilgi paylaşılmadı.
Afeela 1, 2026 sonunda teslim edilecek
Öte yandan CES 2025’teki tanıtımın ardından araçta herhangi bir teknik değişiklik yapılmadı. Dolayısıyla yaklaşık 482 km menzil, günümüz elektrikli otomobil pazarında, özellikle bu fiyat seviyesinde, artık ortalama bir değer olarak görülüyor. Bu durum, Afeela 1’i fiyat olarak Porsche Taycan gibi performans odaklı rakiplere oldukça yakın bir konuma yerleştiriyor.
Sony ve Honda, Afeela 1’i cazip kılmak için sürüşten ziyade teknoloji ve dijital deneyim tarafına yoğunlaşıyor. Araç, ilk aşamada eller serbest ancak gözler yolda olacak şekilde çalışan gelişmiş bir sürücü destek sistemi ile sunulacak. Bu sistem, GM’in Super Cruise teknolojisine benzer bir yaklaşım sergiliyor. Donanım tarafında ise bir LiDAR modülü dahil olmak üzere yaklaşık 40 sensör ve kamera bulunuyor.
Şirketin planına göre, kablosuz yazılım güncellemeleri (OTA) sayesinde Afeela 1 ilerleyen yıllarda Seviye 4 otonom sürüş yeteneklerine kavuşacak. Teorik olarak bu, sürücünün araç kendi kendine ilerlerken Gran Turismo 7 gibi oyunları oynayabilmesini mümkün kılacak. Oyun demişken, daha önce de söylediğimiz gibi PlayStation Remote Play desteği sayesinde kullanıcılar, diğer PlayStation oyunlarını da araç içi ekrandan oynayabilecek.
Bununla birlikte Sony, üçüncü parti geliştiricilere açık kapsamlı bir API ekosistemi üzerinde çalışıyor. Bu sayede özel gösterge panelleri, farklı bilgi-eğlence arayüzleri ve sürükleyici araç içi deneyimler geliştirilebilecek. Tüm bu sistemlerin merkezinde ise Qualcomm Snapdragon Digital Chassis platformu yer alıyor.Kaynakça https://www.engadget.com/transportation/evs/sony-honda-mobilitys-afeela-prototype-2026-puts-an-suv-spin-on-its-too-familiar-sedan-at-ces-043927882.html https://www.theverge.com/tech/855883/sony-honda-afeela-customer-delivery-suv-concept-ces-2026 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: