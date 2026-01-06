2025'te Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu

Türkiye otomotiv pazarının 2025 yılına ilişkin karnesi belli oldu. Geçen yıl, otomobil satışları yüzde 10,62 artarak 1.084.496 adede yükseldi. Hafif ticari araç satışları ise 283.904 adetle yaklaşık yüzde 10 arttı. Toplam pazar 2025 yılında 1.368.400 adet oldu.
2025 Türkiye otomotiv pazarı
SUV modası 2025 yılında da kendisini gösterdi ve satılan otomobillerin yüzde 61,9'u (671.819 adet) SUV'lardan oluştu. Yüzde 22,8 pay ile sedanların ikinci sırada yer aldığı pazarda hatchback'lerin payı ise yüzde 14,4 oldu.
Benzinli otomobiller yüzde 47 pay ile yılı lider kapattı. Hibrit otomobil satışları yüzde 27,2 pay ile ikinci sırada yer alırken elektrikli otomobiller ise yüzde 17,5 pay ile üçüncü sıraya oturdu. 2025 yılında 189.868 adet tamamen elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 90'ın üzerinde artış anlamına geliyor. Aralık ayında ise 25.203 adet elektrikli otomobil satıldı.
2025'te Türkiye'de en çok satan markalar
Çok tartışılan markalardan biri olan BYD, 2025 yılını dokuzuncu sırada tamamladı. Togg ise aralık ayında 7.305 adetlik yüksek bir satış başarısı yakalamasına rağmen yılı 11'inci sırada tamamladı. Tesla'nın 31.509 adetle 14'üncü sırada yer aldığı 2025 yılında Chery, ek vergilerin etkisiyle yüzde 50 kayıp yaşayarak 15'inci sıraya kadar geriledi.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|131.764
|2.
|Volkswagen
|88.682
|3.
|Toyota
|76.620
|4.
|Fiat
|71.787
|5.
|Hyundai
|66.261
|6.
|Peugeot
|59.798
|7.
|Opel
|48.016
|8.
|Citroen
|47.818
|9.
|BYD
|45.537
|10.
|Skoda
|45.321
2025'te Türkiye'de en çok satan otomobiller
2025 yılında en çok satılan modellere baktığımızda ise Clio, Megane ve Egea üçlüsü alışıldık şekilde karşımıza çıkıyor. Ardından Corolla ile ilk dört sırayı yerli üretim modeller tamamlıyor. Pazarın demirbaşı haline gelen bu modelleri Model Y, Seal U ve T10X takip ediyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Renault Clio
|51.717
|2.
|Renault Megane
|49.099
|3.
|Fiat Egea Sedan
|42.838
|4.
|Toyota Corolla
|35.907
|5.
|Tesla Model Y
|31.509
|6.
|BYD Seal U
|30.380
|7.
|Togg T10X
|27.583
|8.
|Fiat Egea Cross
|26.820
|9.
|Toyota C-HR
|25.215
|10.
|Dacia Sandero Stepway
|23.699