2025'te Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Türkiye otomotiv pazarının 2025 yılına ilişkin karnesi belli oldu. Geçen yıl, otomobil satışları yüzde 10,62 artarak 1.084.496 adede yükseldi. Hafif ticari araç satışları ise 283.904 adetle yaklaşık yüzde 10 arttı. Toplam pazar 2025 yılında 1.368.400 adet oldu.

2025 Türkiye otomotiv pazarı

Tam Boyutta Gör Aralık ayı da kampanyaların etkisiyle yılı yükselişle kapattı. Söz konusu dönemde otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 8,54 artarak 146.319 adet olurken hafif ticari araç satışları da yüzde 28'e yakın artışla 45.301 adet olarak gerçekleşti.

SUV modası 2025 yılında da kendisini gösterdi ve satılan otomobillerin yüzde 61,9'u (671.819 adet) SUV'lardan oluştu. Yüzde 22,8 pay ile sedanların ikinci sırada yer aldığı pazarda hatchback'lerin payı ise yüzde 14,4 oldu.

Benzinli otomobiller yüzde 47 pay ile yılı lider kapattı. Hibrit otomobil satışları yüzde 27,2 pay ile ikinci sırada yer alırken elektrikli otomobiller ise yüzde 17,5 pay ile üçüncü sıraya oturdu. 2025 yılında 189.868 adet tamamen elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 90'ın üzerinde artış anlamına geliyor. Aralık ayında ise 25.203 adet elektrikli otomobil satıldı.

2025'te Türkiye'de en çok satan markalar

Tam Boyutta Gör 2025 yılında en çok otomobil satan marka Renault oldu. 131.764 adetle zirveyi kapan Fransız markayı 88.682 adetle Volkswagen takip etti. 76.620 adet otomobil satan Toyota ile ilk üç sıra tamamlandı. Yüzde 20'nin üzerinde kayıp yaşayan Fiat ise dördüncülükle yetindi.

Robot süpürge üreticisi Dreame'den süper otomobil geldi 3 sa. önce eklendi

Çok tartışılan markalardan biri olan BYD, 2025 yılını dokuzuncu sırada tamamladı. Togg ise aralık ayında 7.305 adetlik yüksek bir satış başarısı yakalamasına rağmen yılı 11'inci sırada tamamladı. Tesla'nın 31.509 adetle 14'üncü sırada yer aldığı 2025 yılında Chery, ek vergilerin etkisiyle yüzde 50 kayıp yaşayarak 15'inci sıraya kadar geriledi.

2025'te Türkiye'de en çok otomobil satan markalar🚗 Sıra Marka Adet 1. Renault 131.764 2. Volkswagen 88.682 3. Toyota 76.620 4. Fiat 71.787 5. Hyundai 66.261 6. Peugeot 59.798 7. Opel 48.016 8. Citroen 47.818 9. BYD 45.537 10. Skoda 45.321

2025'te Türkiye'de en çok satan otomobiller

2025 yılında en çok satılan modellere baktığımızda ise Clio, Megane ve Egea üçlüsü alışıldık şekilde karşımıza çıkıyor. Ardından Corolla ile ilk dört sırayı yerli üretim modeller tamamlıyor. Pazarın demirbaşı haline gelen bu modelleri Model Y, Seal U ve T10X takip ediyor.

2025'te Türkiye'de en çok satan otomobiller💸 Sıra Model Adet 1. Renault Clio 51.717 2. Renault Megane 49.099 3. Fiat Egea Sedan 42.838 4. Toyota Corolla 35.907 5. Tesla Model Y 31.509 6. BYD Seal U 30.380 7. Togg T10X 27.583 8. Fiat Egea Cross 26.820 9. Toyota C-HR 25.215 10. Dacia Sandero Stepway 23.699

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2025'te Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: