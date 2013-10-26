Hong Kong Elektronik Fuarı'nda akıllı saat geçidi yaşandı

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Teknoloji dünyasında akıllı saat pazarı gideren yükselen bir trende sahip ve pek çok önemli teknoloji devi bu alana yatırım yapmaya başladı. Hong Kong'da yapılan Elektronik Fuarı ise Çinli üreticilerin de pazara iddialı bir şekilde hazırlandığını gösteriyor.
Fuarda sergilenen pek çok akıllı saatin üreticisi global pazarda bilinmiyor ancak hali hazırda piyasada yer alan ürünlerden yer yer daha iyiler.
Yukarıda yer alan akıllı saatin kim tarafından üretildiği belirtilmemiş ancak ürün metal bir çerçeveye sahip ve 1.54 inçlik ekranda 240x240 piksel çözünürlük sunuluyor. Cihaza Cortex-A9 tabanlı 1GHz saat hızında çalışan ve çift çekirdekli MT6577 yongaseti gücünü veriyor.
Modelde 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 2G desteği, WiFi, Bluetooth 4.0, GPRS, Android 4.0 işletim sistemi, 3MP çözünürlükte kamera, GPS, ağırlık sensörü şeklinde özellikler mevcut.
Ürünün Windows Phone tarzında bir arayüzü mevcut. 500mAh gücündeki batarya ile 100 saat bekleme süresi ve 180 dakika konuşma süresine ulaşılabiliyor.
Cedar Kingdom tarafından üretilen bu akıllı saat ise 1.54 inçlik ekranda yine 240x240 piksel çözünürlük sunuyor. Cortex-A7 tabanlı 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 3G desteği, WiFi, Bluetooth, GPS, 4GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlükte kamera, Android 4.2.2 işletim sistemi, 600mAh gücünde batarya şeklinde özelliklerini saymak mümkün.
Bu üçlü ise yine bilinmeyen bir üreticiden geliyor. Modellerde 1.54 inçlik 240x240 piksel çözünürlükte ekran, MT6577 işlemci, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, Android 4.0.4 işletim sistemi, WiFi, Bluetooth 4.0, 3G desteği şeklinde özellikler mevcut.
Modellerin satış fiyatı şimdilik bilinmiyor ancak sadece Çin pazarına sunulacaklar. Gerçek hayat kullanımında ne tür bir performansla karşılaşacağımız da belli değil. Ancak modeller Çin kaynaklı üreticilerin pazara nasıl hazırlandığını göstermek açısından önem taşıyor.
http://www.gizmochina.com/2013/10/21/smartwatch-show-at-hong-kong-electronic-fair-2013/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sonra elekrikten kalbimiz dursun
tek ayştayn sensin dimi
o dediğin saatlerde kinetik enerji ile elektrik üretilmiyor
saatin için tamamen mekanik saat sallandıkça dönen çark yayı kuruyor o kadar
O zaman ben bir fantezi kurayım, her mesaj geldiğinde telefonumu çıkarmıyorum, saatim bana gösteriyor, gerektiği zamanlarda yine ekranımı açmıyorum saatimin yansımalı ekranı güneş altında çok net, çok çok iyi bir başarım sağlıyor, aramamı geldi, telefon cebimde dursun bt kulaklığım ve saatim yanımda, saatte gördüğüm aramayı tek tıkla direk cevaplıyorum, hoş ben şu an bt kulaklık kullanmıyorum ama yolculuklarda normal kulaklığımda rahat zaten (yolculuk derken otobüs yolculuğu, kulaklık ile rahatça konuşuyorum) şarkı mı değiştiricem, tak değiştiriyorum, sıradaki şarkı değil mi, hangi klasördeyse bakıyorum, son çektiğim resmi mi unuttum, bakıyorum, istediğim bir resim mi var yine bakıyorum, grup fotoğrafı mı çekicez, telefonu koyuyorum, saat sayesinde hepimizi kadrajda görüp 2sn ayarlayıp direk çekimi yapıyorum sıkıntısız şekilde (2sn ayarlamam ise saate tıklarken kaydetmesin diye, uygun pozumu alayım en rahat halimle) evet, ben saatimi çok aktif şekilde kullanıyorum ama kullandığım saat Gear değil, Gear Samsung'un dayatması, Note 3 ya da Note 10.1 2014 Ed. kullanmaya yönelik de dayatması, fiyatı ve rezil tasarımıyla yine dayatması, ben Smartwatch 2 kullanıyorum, ya sen? :D Biraz reklam çalışması gibi yazdım belki ama bunları gerçekten kullanıyorum. Aslında daha bir çok özellik var, runtastic pro misal, güneşin konumunu görmek, ses ayarı yapmak, postalarıma facebook vb bir sürü sosyal ağ iletisine erişmek, telefon bataryasını görmek, geri sayım sayacı falan gibi bir çok uygulama var, gün geçtikçe de gelişiyor tabi :))
İyi de bu saatler yalnız başına telefon değil. Bluetooth ile akıllı telefondan data alan ve bunu bildiren enstrümanlar. Yanlış anlamayın.
Guzel fantezi kurmussun. Samsungun cikardigi dandik otesi dandik saatin pil omru 25 saat ve sim kart girisi yok.
Cinlilerin yaptiginda sim girisi var ancak bekleme suresi 180 saat filan degil.
Aksami cikaramiyorsaniz yapacaginiz sey bir powerbank almak bu kadar basit!
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