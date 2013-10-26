Hong Kong Elektronik Fuarı'nda akıllı saat geçidi yaşandı

















Teknoloji dünyasında akıllı saat pazarı gideren yükselen bir trende sahip ve pek çok önemli teknoloji devi bu alana yatırım yapmaya başladı. Hong Kong'da yapılan Elektronik Fuarı ise Çinli üreticilerin de pazara iddialı bir şekilde hazırlandığını gösteriyor.





Fuarda sergilenen pek çok akıllı saatin üreticisi global pazarda bilinmiyor ancak hali hazırda piyasada yer alan ürünlerden yer yer daha iyiler.





Yukarıda yer alan akıllı saatin kim tarafından üretildiği belirtilmemiş ancak ürün metal bir çerçeveye sahip ve 1.54 inçlik ekranda 240x240 piksel çözünürlük sunuluyor. Cihaza Cortex-A9 tabanlı 1GHz saat hızında çalışan ve çift çekirdekli MT6577 yongaseti gücünü veriyor.





Modelde 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 2G desteği, WiFi, Bluetooth 4.0, GPRS, Android 4.0 işletim sistemi, 3MP çözünürlükte kamera, GPS, ağırlık sensörü şeklinde özellikler mevcut.





Ürünün Windows Phone tarzında bir arayüzü mevcut. 500mAh gücündeki batarya ile 100 saat bekleme süresi ve 180 dakika konuşma süresine ulaşılabiliyor.

Cedar Kingdom tarafından üretilen bu akıllı saat ise 1.54 inçlik ekranda yine 240x240 piksel çözünürlük sunuyor. Cortex-A7 tabanlı 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 3G desteği, WiFi, Bluetooth, GPS, 4GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlükte kamera, Android 4.2.2 işletim sistemi, 600mAh gücünde batarya şeklinde özelliklerini saymak mümkün.





Bu üçlü ise yine bilinmeyen bir üreticiden geliyor. Modellerde 1.54 inçlik 240x240 piksel çözünürlükte ekran, MT6577 işlemci, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, Android 4.0.4 işletim sistemi, WiFi, Bluetooth 4.0, 3G desteği şeklinde özellikler mevcut.





Modellerin satış fiyatı şimdilik bilinmiyor ancak sadece Çin pazarına sunulacaklar. Gerçek hayat kullanımında ne tür bir performansla karşılaşacağımız da belli değil. Ancak modeller Çin kaynaklı üreticilerin pazara nasıl hazırlandığını göstermek açısından önem taşıyor.

http://www.gizmochina.com/2013/10/21/smartwatch-show-at-hong-kong-electronic-fair-2013/