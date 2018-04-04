Honor 7X ve 9 Lite'ın kutusunu açtık "Yakan renkli telefonlar"

Video Editörü
|Geçen sene de pro versiyonu getirmemislerdi bundan sonra hep tek model gelir bence ya pro ya düz modelleri getirirler.
|Honor View 10'dan haber var mı?
|Mate 10 pro ülkede çok fazla satıldığı için satışların kırılmasını engellemek için honor V10 un piyasaya surulmedigini düşünüyorum Mate 11 veya 20 tanıtıldığında V10 bizim pazara girer diye düşünüyorum .
|Muhtemelen evet, aynı sebeple düz Mate 10'u da getirmediler diye düşünüyorum.
|Bu çinliler Türk milletini enayi sandılar heralde. Taş çatlasa 1300 tl olacak tele 1900 istemek nedir! Şam şeytanları sizi.
|7X'in normalde Amazonda fiyatı 250-200 dolar. Ülkemizde vergilerle birlikte bu fiyata aşırı bir şekilde pahalı satılıyor ki her telefonda durum böyle maalesef. Ama incelediğime göre F/P telefon.
| Şu daralmaya başlayan cep telefonu sektöründe yılın fırsatını kaçırdı huawei. Fiyatları daha düşükten açsaydı peynir ekmek gibi satardı.
Kapasitesi, iyiliği kötülüğü değil. İnsanların çoğunda eski samsunglar var ve gidip yine samsung'a tonla para vermek istemezlerdi. Yazık etti.
View 10 3000'e felan gelir bu kafa ile.
|9 lite modelinin kasasi mavi rengiyle cok hosuma gitti.ram ve pili az buldum maalesef ./ fiyat ise bu ozelliklere gore pahali bence max.999 tl olmali idi bana gore. videoda sorulan eski tip kulakliklardan kullaniyorum,satin alacak oldugumda yine mikrofonlu veya mikrofonsuz eski tip tercih ediyorum.yeni tipleri kullanmiyorum :)
|İkinci arka kamera olarak 2mp, 3mp, 5mp gibi dandik kameralar koyacaklarına hiç koymasınlar daha iyi. Zaten o 2 mp ile verilen efekt paint ile verilmiş gibi duruyor.
|Prensip olarak Lite, Mini gibi adlandırmaya sahip cihazlardan uzak duruyorum.
Zaten cihazlar Huawei'nin amaçladığı gibi fiyat konusunda rekabetçi değil.
Burak reyizin incelemeleri iyidir hoştur ama bence bu cihazlar alınmaz.
View 10 için tarih vermemelerini de anlamadım gitti.
|7x'de Android 7 var diye biliyorum.
|@burakesan Honor View 10'dan haber var mı?
Merhabalar,
evet, benden önce açılmışlar.
O değil de kutuda yazanla içinden çıkanın rengi farklı :D