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Honor 7X ve 9 Lite'ın kutusunu açtık "Yakan renkli telefonlar"

1 yıl
12,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Huawei'nin ikinci markası diyebileceğimiz Honor'un 7X ve 9 Lite modellerine yakından bakıyoruz, göze çarpan detaylarından bahsedip, ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.

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a_y_k_u_t 1 yıl en beğenilen
Çok yüksek fiyattan girdiler satamazlar. 1549 liraya xiomi mi note 3, 1489 liraya huawei mate 10 lite, 1150 liraya xiaomi redmi 5 plus(4-64), 1129 liraya xiaomi a1(4-64) varken bu telefonu alan olmaz diye düşünüyorum.
Çok yüksek fiyattan girdiler satamazlar. 1549 liraya xiomi mi note 3, 1489 liraya huawei mate 10 lite, 1150 liraya xiaomi redmi 5 plus(4-64), 1129 liraya xiaomi...
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TearsForFears 1 yıl
Honor 7x amazonda 200 dolar, ülkemizde ise sadece 1899 TL tabi yersen

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burakesan 1 yıl yunusaticioglu
yunusaticioglu
kutu daha önce açılmış

Merhabalar,

evet, benden önce açılmışlar.

O değil de kutuda yazanla içinden çıkanın rengi farklı :D
yunusaticioglukutu daha önce açılmışMerhabalar,evet, benden önce açılmışlar.O değil de kutuda yazanla i...
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1 Avatar
oguzeybek 1 yıl Infinitum
Geçen sene de pro versiyonu getirmemislerdi bundan sonra hep tek model gelir bence ya pro ya düz modelleri getirirler.
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Nehalem 1 yıl
Honor View 10'dan haber var mı?
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oguzeybek 1 yıl Infinitum
Mate 10 pro ülkede çok fazla satıldığı için satışların kırılmasını engellemek için honor V10 un piyasaya surulmedigini düşünüyorum Mate 11 veya 20 tanıtıldığında V10 bizim pazara girer diye düşünüyorum .
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Infinitum 1 yıl oguzeybek
Muhtemelen evet, aynı sebeple düz Mate 10'u da getirmediler diye düşünüyorum.
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yilmaz196 1 yıl
Bu çinliler Türk milletini enayi sandılar heralde. Taş çatlasa 1300 tl olacak tele 1900 istemek nedir! Şam şeytanları sizi.
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Nownking 1 yıl yilmaz196
7X'in normalde Amazonda fiyatı 250-200 dolar. Ülkemizde vergilerle birlikte bu fiyata aşırı bir şekilde pahalı satılıyor ki her telefonda durum böyle maalesef. Ama incelediğime göre F/P telefon.
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astegon 1 yıl
Şu daralmaya başlayan cep telefonu sektöründe yılın fırsatını kaçırdı huawei. Fiyatları daha düşükten açsaydı peynir ekmek gibi satardı.
Kapasitesi, iyiliği kötülüğü değil. İnsanların çoğunda eski samsunglar var ve gidip yine samsung'a tonla para vermek istemezlerdi. Yazık etti.
View 10 3000'e felan gelir bu kafa ile.
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muammer816 1 yıl
9 lite modelinin kasasi mavi rengiyle cok hosuma gitti.ram ve pili az buldum maalesef ./ fiyat ise bu ozelliklere gore pahali bence max.999 tl olmali idi bana gore. videoda sorulan eski tip kulakliklardan kullaniyorum,satin alacak oldugumda yine mikrofonlu veya mikrofonsuz eski tip tercih ediyorum.yeni tipleri kullanmiyorum :)
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etkinus 1 yıl
İkinci arka kamera olarak 2mp, 3mp, 5mp gibi dandik kameralar koyacaklarına hiç koymasınlar daha iyi. Zaten o 2 mp ile verilen efekt paint ile verilmiş gibi duruyor.
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Infinitum 1 yıl
Prensip olarak Lite, Mini gibi adlandırmaya sahip cihazlardan uzak duruyorum.
Zaten cihazlar Huawei'nin amaçladığı gibi fiyat konusunda rekabetçi değil.
Burak reyizin incelemeleri iyidir hoştur ama bence bu cihazlar alınmaz.
View 10 için tarih vermemelerini de anlamadım gitti.
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eP_362 1 yıl
7x'de Android 7 var diye biliyorum.
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Nehalem 1 yıl
@burakesan Honor View 10'dan haber var mı?
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