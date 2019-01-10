Honor'dan ekrana gömülü kamera | View 20 elimizde

Honor'un yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerinden View 20 sahip olduğu özellikleriyle dikkat çekiyor. Ekrana gömülü ön kamera, 48MP'lik arka kamera, Kirin 980, 8GB RAM ve 4000mAh kapasiteli pil

Honor akıllı telefon dünyasında vites yükseltmeye devam ediyor. Şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerinden View 20'de adeta yok, yok. Ekrana gömülü ön kamera, 48MP'lik arka kamera, Kirin 980 işlemci, 8GB RAM, 4000mAh pil ve şık tasarım. Bu telefonu sizler için bulduk ve kullandık. Tüm detaylar videomuzda.