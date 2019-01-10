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Honor'dan ekrana gömülü kamera | View 20 elimizde

4 ay
18,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Honor'un yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerinden View 20 sahip olduğu özellikleriyle dikkat çekiyor. Ekrana gömülü ön kamera, 48MP'lik arka kamera, Kirin 980, 8GB RAM ve 4000mAh kapasiteli pil
Honor akıllı telefon dünyasında vites yükseltmeye devam ediyor. Şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerinden View 20'de adeta yok, yok. Ekrana gömülü ön kamera, 48MP'lik arka kamera, Kirin 980 işlemci, 8GB RAM, 4000mAh pil ve şık tasarım. Bu telefonu sizler için bulduk ve kullandık. Tüm detaylar videomuzda. 

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al-ozaria 4 ay en beğenilen
Ekrana gömülü ön kamera sistemli telefon seçeneklerinin artması güzel, umarım yakın zamanda bu yapılandırmayı orta ve giriş seviye telefonlarda da görürüz.
Video noktasında; fuar alanında, kalabalıkta, gürültüde ve kısıtlı zamanda sanki DH stüdyosundaymışcasına kaliteli ve geniş içeriğe sahip inceleme videolarını yapmak kolay değil. Elinize sağlık tam usta işi olmuş.
Ekrana gömülü ön kamera sistemli telefon seçeneklerinin artması güzel, umarım yakın zamanda bu yapılandırmayı orta ve giriş seviye telefonlarda da görürüz....
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DH Misafiri 4 ay
Erdi bey telefon televizyon herşeyi gördük daha ilgi çekici şeyler görmek istiyoruz katlanır telefon gibi veya mesela...
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5510gokhan 4 ay
ois yok sanırım, ekrana gömülü parmak izi okuyucu da yok... görünüm güzel ama 3 bin civarı gelirse iş yapabilir. 460 oyro olsa 2900 gibi bir şey ediyor ek vergilerle 3200 gibi bir fiyata satılabilir.
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IznickX 4 ay
muhteşem bi cihaz olmuş telefonun arka tasarımına aşık oldum
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mczaga 4 ay
Taktınız çentiğe felan da Kamera özellikleri ve telefon sağlamlığı gibi asıl özellikleri boşveriyorsunuz gibi...
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TearsForFears 4 ay
Telefonun ön arka tasarımı çok güzel. 6 gb ram 128 gb depolama versiyonu uygun fiyatla gelirse alınır. Fakat telefonun fiyatı avrupa için en düşük 550 eurodan söz ediliyor. Bu fiyatta 4000 liralara geleceğini gösteriyor. O fiyata değebilecek bir telefon olsada o parayı honora vermem. 3000-3500 bandında gelebilirse gerçekten fiyat/performans cihazı olur ve honor play gibi herkes alır. Tabi honor playdeki multitouch delay problemi çözülene kadar almanızı tavsiye etmiyorum.
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PeYLeR. 4 ay
Ekrana gömülü kameraya ön yargılı yaklaşmışım bence hiçte kötü değil.
Erdi bey bu saç ve sakal mödeli yakışmış
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kraix 4 ay
Nokta bir ölü pixel e takılan bu göz onunla kafayı yer. Gözüm takılır ona habire
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mu5tafa 4 ay
Samsung çıkartana kadar eskidi bile. Katlanır telefon gibi..
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JabbaWockeeZ 4 ay
Ekrana gömülü ön kamera çok eğreti duruyor gibi geldi bana, sanki ölüpixel var gibi algılıyorum kamerayı öyle görünce.
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Bgood 4 ay
Erdi abi eline emeğine sağlık teknoloji sevgin ve aşkın, mesleğine olan sevgin gerçekten takdire şayan, her videoda sendeki teknoloji heycanını bana yansıtabiliyorsun çok güzel video olmuş 👏👏👏
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