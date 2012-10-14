Huawei Ascend D Quad XL video inceleme. Türkiye'de İlk Kez ve Sadece Donanımhaber'de!!!

Huawei'in geçtiğimiz Şubat ayında Barcelona'da duyurduğu ve firmanın kendi geliştirdiği işlemcisiyle donatılan telefonu Ascend D Quad'ın 2600 mAh bataryalı modeli Ascend D Quad XL'yi sizler için inceledik. Huawei Ascend D Quad XL, ilk kez ve sadece DonanımHaber'de.



