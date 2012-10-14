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Huawei Ascend D Quad XL video inceleme. Türkiye'de İlk Kez ve Sadece Donanımhaber'de!!!

6 yıl
56,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Huawei'in geçtiğimiz Şubat ayında Barcelona'da duyurduğu ve firmanın kendi geliştirdiği işlemcisiyle donatılan telefonu Ascend D Quad'ın 2600 mAh bataryalı modeli Ascend D Quad XL'yi sizler için inceledik. Huawei Ascend D Quad XL, ilk kez ve sadece DonanımHaber'de.


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KYDzhoPPHRBZO 6 yıl en beğenilen
Şu yorum bölümüne "ilk" yazanlar var ya, aynı onların zihniyetinde bir inceleme olmuş. 15 yaşında bir çocuğun blog tutması gibi başlıkta 3 ünlem, incelemede detay adına hiçbir şey olmaması, bataryaya ait aktif kullanım sürelerine değinilmemesi... hepsi bu video'da. Bravo, ilk inceleyen sizsiniz ama buna inceleme demek ne kadar doğruysa.

Telefonun yüksek PPI değerli ekranı var, lafı bile geçmemiş; 2600 mAh'lık batarya var detayları anlatılmıyor. Neden karpuz seçme rehberi gibi telefon inceliyorsunuz? SGS3 ya da HOX olmadığı için mi?
Şu yorum bölümüne "ilk" yazanlar var ya, aynı onların zihniyetinde bir inceleme olmuş. 15 yaşında bir çocuğun blog tutması gibi başlıkta 3 ünlem, incelemede de...
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hece_he 6 yıl
ya incelemeleri izlerken TRT 1 haberleri izliyor gibi hissediyorum. hep aynı ifadeler ve benzer yorumlar. tamam tüm telefonlar benzer donanım ve yazılıma sahip olunca durum kaçınılmaz olarak böyle oluyor ama yine de TRT haberleri ya da tanıtım filmleri gibi oluca artık incelemeleri izlemek de tat vermez oldu diyoum kendi adıma.
tabi yine de inceleme için teşekkür etmeyi ihmal etmiyorum. elinize sağlık. daha renkli incelemerde görüşmek dileğiyle...
ya incelemeleri izlerken TRT 1 haberleri izliyor gibi hissediyorum. hep aynı ifadeler ve benzer yorumlar. tamam tüm telefonlar benzer donanım ve yazılıma sahip ...
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
yukarıdaki ilk 3 yoruma %100 katılıyorum.Donanım haber artık eski vizyonundan baya uzaklaştı yorumlara eleştrilere aldrımaz oldu.Bence yabancı sitelerdeki icelemelere bir bakmanızı öneriyorum bunda utanılacak cekinecek bişey yok.Ayrıca artık hep teklefon incelemeside sıktı yani paso akıllı telefon inceliyorsunuz bilgisyardan bi haber olduk lütfen eleştirele göz kapamayın
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Ge620dx 6 yıl
Arkadaşlar bu telefonun Türkiye satışı başladı mı? Ya da dış ülkeden internetten satın alabilir miyiz?
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sanalove 6 yıl
Arkadaş şu telefonun özelliklerine bak,gördüğü ilgiye bak ! markası samsung olsaydı,nokia olsaydı iş değişirdi.çünkü yazılım desteği kafa karıştırıyor.
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revelax 6 yıl
yukarıdaki ilk 3 yoruma %100 katılıyorum.Donanım haber artık eski vizyonundan baya uzaklaştı yorumlara eleştrilere aldrımaz oldu.Bence yabancı sitelerdeki icelemelere bir bakmanızı öneriyorum bunda utanılacak cekinecek bişey yok.Ayrıca artık hep teklefon incelemeside sıktı yani paso akıllı telefon inceliyorsunuz bilgisyardan bi haber olduk lütfen eleştirele göz kapamayın
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depeche35 6 yıl
Ya zaten d quad türkiyede satılana kadar ( zaten 6 aydır bekliyoruz) eskimiş olacak ve alternatifleri çoğalmış olacaktır[>:]
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elmek6 6 yıl
BASIK TUTMAK DEGIL
BASILI TUTMAK LUTFEEEEN!
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ikista 6 yıl
şu incelemeleri yazılı yapın bu nedir arkadaş ya. sanki çok farklı birşey anlatıyormuş gibi her ürüne video. belirli bir kalıp var zaten çıkılmıyor dışına, videonun hiç bir anlamı kalmıyor ki boşuna vakit kaybı. zaten ilk olmak için 30dk'da deneyip yayınlamışsınız, daha pilini bitirecek kadar kullanmamışsınız bile belli. hayatımdan 12dk'yı heba ettiniz, bir de bu yorumu yazdım 13dk.
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DH Misafiri 6 yıl
hiç kimse sar değeriyle ilgilenmiyor.
koyun gibi ilerde kanser hastalığına yakalanıcaz
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chamicals2 6 yıl
tahminimce incelemelerin replikleri kağıda yazılıyor ayrı bir ortamda ses kaydı yapılıyor sonra video ile birleştiriyliyor böylece her inceleme aynı tadı veriyor. Yeni editörler lazım DH'a
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fyilmaz 6 yıl
Bu incelemeler en iki kişi ile yapılsa karşıklı muhabbet şeklinde olsa çok daha zevkli olur. Burada salt cihazın özelliklerinden bahsediliyor bir iki puan falan veriliyor bunları zaten bir iki tıkla internette bulmak mümkün. Peki ne lazım? Ne olmalı ki bizim ihtiyacımızı karşılasın? Mesela, cihazı karşılıklı tartışarak bu cihaz alınırmı? Fiyatına değer mi parasını hak eder mi gibi sorulara cevap aramak lazım. Yoksa sırf teknik özelliklerini vermek çok sıkıcı oluyor. Cihazın kısaca temel özellikleri verilsin tamam ama hemen sonra diğer rakipleri ile kıyaslayıp öne çıkan can alıcı noktaları vurgulanmalı, kıyas yapılarak artıları eksileri anlatılmalı, fiyatına göre bir karşılaştıma yapılarak bu fiyat aralağında oluşacak pazar payı ile ilgili yorumlar yapılmalı veye olması gereken fiyat aralığı verlerek mesela şu fiyatlarda olursa bu cihaz tutar denilmeli, yani s3 varken ben bu cihazı niye tercih edeyim veya etmeliyim bu sorunun cevabını vermeli inceleme, yoksa sırf teknik detaylar her yerde var, dinamik incelemeler yapın artık bunun içinde kendi aranızda cihazları tartışmıyormusunuz hiç, cihazlar yada yeni çıkan ürünler hakkında hiç konuşmuyormusunuz? İşte aynen onların aynısını yapın normal kendi aranızda konuştuklarınızı videoya çekin, inceleme yapacağız diye zorlamayın kendinizi karşılıklı konuşun sadece, inceleme yaparmış gibi değilde muhabbet edermiş gibi davranın bence.
Herşeye rağmen tebrikler.
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cagrimir 6 yıl
2:32
Galaxy s3 metal çerçeve çatlamış.
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burak_5866 6 yıl
fiyatı ne kadar o önemli eğer 750-850 tl fiyatı olsun kesin alırım
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