Huawei Ascend G7 lanse edildi; Mate 7'de yolda! Peki Honor serisi ülkemize gelecek mi ?

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Huawei yeni akıllı telefon modeli Ascend G7'yi ülkemizde lanse ederken, Mate 7'yi de Ocak ayında sunacağını duyurdu. Peki Huawei'in çok popüler Honor serisi telefonları ülkemize gelecek mi ? Bu sorunun cevabı ve detayları özel videomuzda bulabilirsiniz.