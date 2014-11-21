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Huawei Ascend G7 lanse edildi; Mate 7'de yolda! Peki Honor serisi ülkemize gelecek mi ?

4 yıl
53,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei yeni akıllı telefon modeli Ascend G7'yi ülkemizde lanse ederken, Mate 7'yi de Ocak ayında sunacağını duyurdu. Peki Huawei'in çok popüler Honor serisi telefonları ülkemize gelecek mi ? Bu sorunun cevabı ve detayları özel videomuzda bulabilirsiniz.

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DH Misafiri 3 yıl
video ses kayıt gücü çok az çektiğim videonun sesini çok derinden ve zar zor duyuyorum bunun düzeltilmesi lazım bu sorun olmaza ilk alacağım tel olur
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mesut4768 4 yıl
1600 lira diyorlar ama bakalım ne olucak fiyatı ocak 7 de ülkemizde satışa sunuluyormuş 32 gb depolama ve 3 gb ram olan gold modeli için 1600 lira verilir fiyat makul olursa satar yoksa millet note 3 almaya devam eder özellikleri aynı sonuçta fiyatta 1500 lira
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ø 4 yıl
G7'yi elime aldım biraz kurcaladım bugün, gayet başarılı bence.
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Tigerspeed 4 yıl
Tam aradığımı buldum derken radyo olayı moralimi bozdu.Ses durumu nasıl birde onu merak ettim.
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cakabo__23 4 yıl
Arkadaşlar Huawei Mate.7 1300 tl.fiyat etiketiyle satışa sunulursa çok iyi bir satış grafiği yapar her yönden çok iyi düşünülüp yapılmış güzel telefon uzun yıllar kullanılır.
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ICromwelleI 4 yıl cakabo__23
cakabo__23

Arkadaşlar Huawei Mate.7 1300 tl.fiyat etiketiyle satışa sunulursa çok iyi bir satış grafiği yapar her yönden çok iyi düşünülüp yapılmış güzel telefon uzun yıllar kullanılır.

Mate 7 Dediğin fiyatla gelmesinin imkanı yok. 16 gb olanı için 1500-1600 tl arası gelir düşüncesindeyim.
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N0YAN 4 yıl
teşekkürler
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DH Misafiri 4 yıl
Bugün Avea aracılığıyla gidip aldığım ve hayran kaldığım bir telefon. Orta segment olarak geçiyor kendisi fakat ben bunu orta segment e yerleştiremiyorum. Sahip olduğumdan değil, inanın. İsterlerse diğer firmalar da huawei gibi kaliteli telefonlar üretip fiyatlandırmada tüketiciyi mutlu edebilirler. Benim telefondan dolayı simdilik firmaya puanım 10/10. Tek kafamda ki düşünce güncelleme desteği nasıl olur ? Onu da bekleyip gorecegiz .
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cmengn 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bugün Avea aracılığıyla gidip aldığım ve hayran kaldığım bir telefon. Orta segment olarak geçiyor kendisi fakat ben bunu orta segment e yerleştiremiyorum. Sahip olduğumdan değil, inanın. İsterlerse diğer firmalar da huawei gibi kaliteli telefonlar üretip fiyatlandırmada tüketiciyi mutlu edebilirler. Benim telefondan dolayı simdilik firmaya puanım 10/10. Tek kafamda ki düşünce güncelleme desteği nasıl olur ? Onu da bekleyip gorecegiz .

Hocam zaten orta-ust segment arasına konumlandığı yolar galiba.bencede cihaz super olmus. Büyük ihtimalle Türkiye de bu ürün patlayacak insanlar aşırı memnunlar.ben bu yüzden android 5 geleceğini düşünüyorum.
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DH Misafiri 4 yıl
Mate 7 güzel telefon fiyatı iyi olursa tuysr
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Son zamanlarda beğenmeye başladım firmayı

Normalde pek tavsiye etmediğim bir marka.

Röportaj diğerlerine nazaran daha samimi.

En azından radyo olayını açıkca anlatmışlar.

Güncelleme desteğide malzeme kadar kaliteli olursa Huawei tek geçerim.

Diğer global firmalara benzemediği sürece.
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emre4335 4 yıl
Mate7 önden G2 olmuş
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kesbi 4 yıl
İki temel isteğim var.
1- Görüntülü arama
2- Küçük ama güçlü bir telefon.
Radyo, çift sim kart, en az 32 gb dahili hafıza, iyi kamera, iyi bir kulaklık ses kalitesi, uzun pil ömrü, yüksek performans vs. daha sonra geliyor. Fiyat benim için son kriter. Bunlar eksik olunca fiyatın da bir önemi kalmıyor. Hepsini kocaman bir tabletimsi cihazda toplamak ta benim için bir şey ifade etmiyor. 4,5" sınır olmalı. Kalın yapın ama büyütmeyin şunları. Ya da bizim için de bir model yapın.
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1BilimAdamı 4 yıl
Anketleri artık sallıyorum
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