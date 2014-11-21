Huawei Ascend G7 lanse edildi; Mate 7'de yolda! Peki Honor serisi ülkemize gelecek mi ?

Huawei yeni akıllı telefon modeli Ascend G7'yi ülkemizde lanse ederken, Mate 7'yi de Ocak ayında sunacağını duyurdu. Peki Huawei'in çok popüler Honor serisi telefonları ülkemize gelecek mi ? Bu sorunun cevabı ve detayları özel videomuzda bulabilirsiniz.
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Mate 7 Dediğin fiyatla gelmesinin imkanı yok. 16 gb olanı için 1500-1600 tl arası gelir düşüncesindeyim.
Hocam zaten orta-ust segment arasına konumlandığı yolar galiba.bencede cihaz super olmus. Büyük ihtimalle Türkiye de bu ürün patlayacak insanlar aşırı memnunlar.ben bu yüzden android 5 geleceğini düşünüyorum.
Normalde pek tavsiye etmediğim bir marka.
Röportaj diğerlerine nazaran daha samimi.
En azından radyo olayını açıkca anlatmışlar.
Güncelleme desteğide malzeme kadar kaliteli olursa Huawei tek geçerim.
Diğer global firmalara benzemediği sürece.
1- Görüntülü arama
2- Küçük ama güçlü bir telefon.
Radyo, çift sim kart, en az 32 gb dahili hafıza, iyi kamera, iyi bir kulaklık ses kalitesi, uzun pil ömrü, yüksek performans vs. daha sonra geliyor. Fiyat benim için son kriter. Bunlar eksik olunca fiyatın da bir önemi kalmıyor. Hepsini kocaman bir tabletimsi cihazda toplamak ta benim için bir şey ifade etmiyor. 4,5" sınır olmalı. Kalın yapın ama büyütmeyin şunları. Ya da bizim için de bir model yapın.