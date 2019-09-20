Huawei FreeBuds 3 kulaklık mercek altında | Tam donanımlı ve AirPods 2'ye rakip

Huawei'in yeni nesil Freebuds 3 kulaklığı mercek altında. Tam kablosuz olan, Kirin A1 işlemcisini kullanan ve hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj sunan AirPods 2 rakibine yakından bakıyoruz.

Huawei yeni nesil tam kablosuz kulaklık modeli Freebuds 3'ü duyurdu. Şirketin bu tür cihazlar için geliştirdiği Kirin A1 çipsete sahip ilk model olan FreeBuds 3 aynı zamanda aktif gürültü engelleme gibi özelliklere sahip ve kablolu/kablosuz şarj özelliğiyle de dikkat çekiyor. Doğrudan Apple AirPods 2'nin rakip alındığı kulaklığa gelin daha yakından bakalım.