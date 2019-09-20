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    Huawei FreeBuds 3 kulaklık mercek altında | Tam donanımlı ve AirPods 2'ye rakip

    5 gün
    2,2b
    1
    Cep Tel Aksesuarları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Huawei'in yeni nesil Freebuds 3 kulaklığı mercek altında. Tam kablosuz olan, Kirin A1 işlemcisini kullanan ve hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj sunan AirPods 2 rakibine yakından bakıyoruz.
    Huawei yeni nesil tam kablosuz kulaklık modeli Freebuds 3'ü duyurdu. Şirketin bu tür cihazlar için geliştirdiği Kirin A1 çipsete sahip ilk model olan FreeBuds 3 aynı zamanda aktif gürültü engelleme  gibi özelliklere sahip ve kablolu/kablosuz şarj özelliğiyle de dikkat çekiyor. Doğrudan Apple AirPods 2'nin rakip alındığı kulaklığa gelin daha yakından bakalım. 


    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 9 sa.
    buna taklit diyen sheeple botlar var ya...
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    infom@n 4 gün
    TW kulaklıkların hepsinde mikrofon yani telefonla görüşme kalitesi berbat.
    Sessiz bir ofis veya ev ortamında sorun olmaz ama yolda yürürken bile sesiniz karşıya iyi gitmiyor.
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    ahmckr 5 gün
    Ayrıca siyah olanı bence baya şık görünüyor.
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    ahmckr 5 gün
    Görüşme kalitesi kötü diye bugün galaxy buds kulaklıklarımı sattım. Umuyorum ki görüşme kalitesi iyi olur, fiyat iyi olur, bir an önce Türkiye'ye ye gelir.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    cmlsen 4 gün ahmckr
    iyi yapmışsın ben de hiç memnun değilim görüşmeden ve sesten
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    Felix Klein 5 gün yeni yorumcu
    Öff bari tasarımı taklit etmeselermiş. AirPods'u çok çirkin buluyorum. Samsung Gear IconX daha tarz.
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    baaydin 5 gün
    GT2 inceleme bekliyoruz.
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