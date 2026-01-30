Steam'de "EA İndirimleri" başladı: Yüzde 90'a varan indirim

Steam'de "EA İndirimleri" başladı
Electronic Arts Ağustos İndirimleri kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 10 Şubat'a kadar sürecek indirim döneminde EA SPORTS FC 26 69.99 dolar yerine 26 27.99 dolar, A Way Out 29.99 dolar yerine 2.99 dolar, Need for Speed Unbound 69.99 dolar yerine 9.79 dolar fiyatla sunuluyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Titanfall 2, Mass Effect Legendary Edition, Dead Space ve Medal of Honor gibi büyük yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz. Tüm oyunlara ise buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|A Way Out
|29.99 dolar
|2.99 dolar
|-%90
|STAR WARS Jedi: Survivor
|69.99 dolar
|8.39 dolar
|%88
|Need for Speed Unbound
|69.99 dolar
|9.79 dolar
|-%86
|Unravel Two
|19.99 dolar
|2.99 dolar
|-%85
|Mass Effect Legendary Edition
|59.99 dolar
|8.99 dolar
|-%85
|Dead Space
|59.99 dolar
|11.99 dolar
|-%80
|Dead Space 2
|19.99 dolar
|3.99 dolar
|-%80
|Titanfall 2
|29.99 dolar
|5.99 dolar
|-%80
|SPORE
|19.99 dolar
|4.99 dolar
|-%75
|Command & Conquer The Ultimate Collection
|19.88 dolar
|6.56 dolar
|-%67
|EA SPORTS FC 26
|69.99 dolar
|27.99 dolar
|-%60
|Medal of Honor
|19.99 dolar
|9.99 dolar
|-%50