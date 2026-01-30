Giriş
    Steam'de "EA İndirimleri" başladı: Yüzde 90'a varan indirim

    Steam'de "EA İndirimleri" başladı. İndirim döneminde yüzde 90'a varan fırsatlar için son tarih 10 Şubat. İşte Steam'de indirime giren oyunlar ve fiyatı düşen oyunlar...

    Steam'de 'EA İndirimleri' başladı: Yüzde 90'a varan indirim Tam Boyutta Gör
    Valve'in dijital oyun platformu Steam, yepyeni fırsatlar ile oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Yayıncı İndirimleri kampanyası kapsamında Electronic Arts oyunları indirime girdi. Steam EA indirimleri 10 Şubat 2026 tarihine kadar geçerli olacak. İşte satın alabileceğiniz ve öne çıkan oyunlar...

    Steam'de "EA İndirimleri" başladı

    Electronic Arts Ağustos İndirimleri kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 10 Şubat'a kadar sürecek indirim döneminde EA SPORTS FC 26 69.99 dolar yerine 26 27.99 dolar, A Way Out 29.99 dolar yerine 2.99 dolar, Need for Speed Unbound 69.99 dolar yerine 9.79 dolar fiyatla sunuluyor. 

    İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Titanfall 2, Mass Effect Legendary Edition, Dead Space ve Medal of Honor gibi büyük yapımlar bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz. Tüm oyunlara ise buradan ulaşabilirsiniz.

    Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
    A Way Out 29.99 dolar 2.99 dolar -%90
    STAR WARS Jedi: Survivor 69.99 dolar 8.39 dolar %88
    Need for Speed Unbound 69.99 dolar 9.79 dolar -%86
    Unravel Two 19.99 dolar 2.99 dolar -%85
    Mass Effect Legendary Edition 59.99 dolar 8.99 dolar -%85
    Dead Space 59.99 dolar 11.99 dolar -%80
    Dead Space 2 19.99 dolar 3.99 dolar -%80
    Titanfall 2 29.99 dolar 5.99 dolar -%80
    SPORE 19.99 dolar 4.99 dolar -%75
    Command & Conquer The Ultimate Collection 19.88 dolar 6.56 dolar -%67
    EA SPORTS FC 26 69.99 dolar 27.99 dolar -%60
    Medal of Honor 19.99 dolar 9.99 dolar -%50
