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    Dyson bu kez tertemiz ses için çalışmış! Dyson Audio OnTrac İnceleme

    Yenilikçi ev aletleriyle tanıdığımız Dyson ikinci kez geliştirdiği premium kablosuz kulaklığı olan Audio OnTrac'la karşımızda. Tertemiz bir ses ve uzun pil ömrü sunan cihazı bu videoda inceledik

    Dyson, yenilikçi ev aletleriyle tanınıyor, ancak şimdi ses teknolojileri dünyasına iddialı bir giriş yapıyor. Dyson Audio OnTrac kablosuz kulaklığı, çarpıcı tasarımı, uzun pil ömrü ve güçlü aktif gürültü engelleme (ANC) özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu videoda, Dyson'ın kablosuz kulak üstü premium kulaklığını detaylı bir şekilde inceliyor, tasarımını, özelliklerini, ses kalitesini ve ANC performansını değerlendiriyoruz.

    Ayrıca, kişiselleştirme seçeneklerini, MyDyson uygulamasını ve pil ömrünü de ele alıyoruz. Dyson Audio OnTrac , premium fiyat etiketini haklı çıkarıyor mu? Bu videoyu izleyin ve kendiniz karar verin!

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