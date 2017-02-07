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Huawei Mate 9 inceleme "En iyiyi arayanlar için çift kameralı telefon"

2 yıl
83b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Tepe model bir Android telefon satın almak istiyor ve kamera yetenekleri de sizin için önemliyse Huawei Mate 9'u denemeden karar vermeyin. Bu videomuzda Huawei'nin yeni amiral gemisini inceliyoruz.
P9 ile üst seviye telefon pazarında kendini kanıtlayan ve Leica iş birliği ile üretilen çift kamerası ile fark yaratan Huawei, Mate 9 ile bu başarısını perçinleme peşinde.


Mate 9, P9 ile karşılaştırıldığında bir çok ilke sahip. Huawei’nin ilk Kirin 960 çipsetli telefonu olan Mate 9 aynı zamanda firmanın yeni arayüzüyle de geliyor.

Leica ile işbirliğinde geliştirilen 2. nesil çift kamera setiyle gelen Mate 9’da biri siyah beyaz 20MP diğeri RGB 12MP çözünürlüğe sahip 2 farklı kamera sensörü yer alıyor.
Huawei Mate 9 inceleme
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Mate 9’da bir tepe model telefonda beklenen her şey var. Köşelerde kavis yapan yekpare metal kasa, ön yüzde 2.5D cam kaplama, iyi kamera, parmak izi okuyucu ve hızlı bir işlemci.

Mate 9 tasarımsal olarak sınırların zorlandığı modellerden biri. Zira 5.9” lik dev ekran 5,5” ekranlı iPhone 7 Plus’dan daha kısa bir kasaya sığdırılabilmiş. İnce diyebileceğimiz 7.9mm’lik kasa aynı zamanda 4000mAh bataryaya da ev sahipliği yapıyor.
Huawei Mate 9 inceleme
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190 gram ağırlığı ise dengeli dağıtılmış. Mate 9’un ön yüzünde F1.9 lensli 8MP özçekim kamerası ve ışık, yakınlık sensörleri hariç herhangi bir tuş yer almıyor.

Sanal tuşların kullanıldığı telefonda güç butonu baş parmak hizasında sağ tarafa yerleştirilmişken ses açıp kapatma butonları da güç butonu üzerinde konumlandırılmış.
Huawei Mate 9 inceleme
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Telefonu uyandırmak için de kullanabildiğiniz kapasitif buton özelliği bulunan parmak izi okuyucu ise kamera altında arkada yer alıyor.
Huawei Mate 9 inceleme
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Bu kısım aynı zamanda parmak hareketlerini de takip edebiliyor ve parmağınızı yukarıdan aşağı kaydırdığınızda bildirim ekranının açılmasını veya sağa sola kaydırarak fotoğraflar arasında geçiş yapmayı sağlayabiliyorsunuz. P9’dan bu yana aktif olarak kullandığım oldukça işe yarar bir özellik.
Huawei Mate 9 inceleme
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Parmak izi okuma performansı ise piyasadakiler içinde en iyisi diyebilirim. P9 ve Mate 9’da parmak izinizin okunmadığı durumlarla gün içinde hiç karşılaşmamanız olası. Telefon parmak izinizi okuduğu anda ekranı uyandırarak kilit ekranını geçiyor. İşlem oldukça hızlı gerçekleşiyor.

3.5mm kulaklık çıkışının üst kısma yerleştirildiği telefonda aynı zamanda irda portuda yer alıyor ve evdeki uzaktan kumandalı cihazları telefon ile kontrol edebiliyorsunuz.
Huawei Mate 9 inceleme
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Alt kısımda ise solda mikrofon ızgarası sağda ana hoparlör ve Type-C usb portu yer alıyor.

Ana hoparlçr dedim zira alttaki hoparlör düşük ve orta frekansları verirker ahize kısmında kullanıcıya bakan hoparlör yüksek frekanstaki sesleri veriyor. Daha önce HTC 10’da gördüğümüze benzer bir yapı kullanılmış.
Huawei Mate 9 inceleme
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Hoparlör sesi oldukça yüksek ve kalitesi iyi. Sınıfındaki en iyileri demek zor ama kesinlikle memnun kalacağınızı söyleyebilirim. Kulaklık çıkışında ise özel bir şey yok. Açıkçası daha iyi olmasını beklerdim.
Huawei Mate 9 inceleme
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Çift SIM destekli olan Mate 9’da eğer tek SIM kullanırsanız slotlardan birine MicroSD kart takabiliyorsunuz. Böylece dahili 64GB alan yetersiz gelirse hafızayı genişletme seçeneği sunulmuş.

Bana sorarsanız Mate 9’un en ilginç yanı 5.9” lik ekranın Full HD çözünürlük sunması. Açıkçası günlük kullanımda büyük fark yaratmıyor ama ekranın 2K olmaması özellikle VR konusunda Mate 9’un rakiplerinden geri kalmasına neden oluyor.
Huawei Mate 9 inceleme
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IPS ekran canlı ve parlark renkler sunuyor. Gün ışığı altında da görülebilir kalmayı başarıyor fakat böylesi güzel bir telefonda keşke Amoled ekrana yer verilseydi diyoruz.

Mate 9’un sizi en meşgul edecek kısmı kamerası. Mate 9’un kamera konusunda bir dizi kendine has yeteneği var. İlk olarak 2 farklı sensöre sahibiz ve bunlardan biri safkan siyah beyaz bir sensör.
Huawei Mate 9 inceleme
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Pikselleri daha büyük olan ve 20MP çözünürlüğü ile Mate 9’a nazaran daha keskin görüntüler kayıt altına alabilen bu sensör sayesinde efekte ihtiyacı olmayan doğal siyah beyaz fotoğraflar çekebiliyorsunuz.

Bu sensör aynı zamanda geniş dinamil aralığı ile 12MP RGB sensöre de yardımcı oluyor. Resim çekileceği zaman ışık bilgisi ve dinamik aralık 2 sensörle işlenerek ortaya renk doygunluğu oldukça iyi fotoğraflar çıkıyor.
Huawei Mate 9 inceleme
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İki sensör ortak çalışarak aynı zamanda keskin dijital yakınlaştırma yapmanıza da yardımcı oluyor.

Bu özellikler yanında tabi ki alan derinliği hesabı ile oldukça etkileyici kareler kayıt altına almak da mümkün. Alan derinliği etkisinin fotoğraf çekildikten sonra tekrar değiştirilebiliyor oluşu da iPhone sahiplerinin şu anda sahip olmadıkları bir özellik.
Huawei Mate 9 inceleme
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Alan derinliği konusunda iPhone 7 Plus ile karşılaştırıldığında Mate 9’un avantaj ve dezavantajları mevcut. Avantajları olarak geniş açılı fotoğraflar alan derinliği uygulayabilmesi, iPhone’a göre işlemin çok daha hızlı gerçekleşmesi ve eğer alan derinliği etkisinden memnun kalmazsanız bu etkiyi sonradan tekrar düzenleyebilmek ve düşük ışıkta daha iyi performans göstermesi sayılabilir.
Huawei Mate 9 inceleme
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Eksiklik ise iyi ışık altında iPhone’un daha iyi dinamik aralık ve nesnenin arka plandan ayrılması konusunda daha iyi başarım sunuyor olması. iPhone 7 Plus ile çekilen fotoğraflar daha keskin duruyorlar.

Tabi bu fotoğraf söz konusu olduğunda geçerli Mate 9’un rakipsiz yanlarından biri de alan derinliği etkisini videolarda da uygulayabiliyor olması. Bu özelliği Mate 9’u çift kameralı telefonlarda emsalsiz yapıyor.

Evet videolarda alan etkisi kimi zaman fotoğraflardaki kadar başarılı olmuyor ve çözünürlük 720P ama kalite sosyal medyada paylaşmak için fazlasıyla yeterli.
Huawei Mate 9 inceleme
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Mate 9’un standart fotoğrafları hakkında yorum yapacak olursak cihaz mükemmel değil ama kullanıcısını fazlasıyla memnun edecektir. Özellikle düşük ışık performansının iyileştirilmesi gerekiyor.

Video konusunda ise OIS yeteneğine kavuşan ve 4K çözünürlükte video çekebilen Mate 9, iyi iş çıkartıyor. Özellikle odaklama hızı konusunda sorunsuz bir telefon.

Kamera arayüzü de olabildiğince pratik tasarlanmış. Eğer ayarları elle yapacağım derseniz pro modu yandan sürükleyerek açmanız yeterli. Kapattığınız anda da her şey tekrar otomatik moda geri dönüyor.

Ön kamerası ise fazlasıyla işinizi görebilecek yetenekte.
Huawei Mate 9 inceleme
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Ses kayıt konusunda da 4 yönlü mikrofon ile gürültü engelleme yetenekleri ve kayıt kalitesi geliştirilmiş.

Android 7.0 yüklü olarak gelen Mate 9, Huawei’nin tamamen yenilediği EMUI arayüzün 5.0 versiyonuyla geliyor. Yeni arayüz iOS havasından kurtularak Android temellerinde şekilleniyor ve kullanması eskiye nazaran çok daha keyifli.
Huawei Mate 9 inceleme
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Tabi ben uygulamalar için ayrı bir menü istemiyorum hepsi ana ekranda dizilsin derseniz eski şekle dönmeniz için ayarlar menüsünde bir seçenek yer alıyor.

Yeni arayüz işletim seviyesinde bir çok özelleştirme içeriyor. Bunlardan en önemlisi makine öğrenme ile sizi izleyerek ihtiyaçlarınıza yönelik sistem kullanımını optimize eden yapay zeka ve uzun süreler kullansanız da performansı düşmeyen yeni dosya sistemi.
Huawei Mate 9 inceleme
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Huawei, bu yeni özellikler sayesinde Android telefonlardaki zamanla yavaşlama sorununun önüne geçtiklerini iddia ediyor. Tabi telefonu en az 6 ay kullanıp analiz edecek vaktimiz olmadığı için şimdiden bir şey söylemek zor.
Huawei Mate 9 inceleme
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Fakat ayarlar menüsünün biraz daha revizyona ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim. Şu haliyle bana biraz karmaşık geldi.

High Silicon Kirin 960, Huawei’nin kendi geliştirdiği işlemciler içinde en yenisi ve en hızlısı. Aslına bakarsanız şu anda piyasada bulunan en hızlı yonga.
Huawei Mate 9 inceleme
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4 adet Cortex A73’e 4 tane Cortex A53’ün eşlik ettiği yonga tek çekirdek performansıyla olmasa da çok çekirdek performansıyla Apple’ın A9’unu da geride bırakmayı başarıyor. Tabi uygulamaların büyük bir çoğunluğu için hala tek çekirdek performansının daha önemli olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Huawei Mate 9 inceleme
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4GB bellek aynı anda 2 uygulamayı görüntüleme, uygulamalar arasında gezinme veya oyunlar için fazlasıyla yeterli.

Kirin 960 ile gelen Mali G71-MP8 aslen 2K için de yeterli bir GPU ilen Full HD altında her iş için fazlasıyla yeterli bir başarım sergiliyor.
Huawei Mate 9 inceleme
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Modern oyunları Mate 9 üzerinde takılma atlama olmadan oynayabiliyorsunuz. Isınma konusunda ise Mate 9’un genel olarak serin çalışan bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.
Huawei Mate 9 inceleme
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Pil Mate 9’un en güçlü yanlarından biri. 5.9” ekranlı bir telefon için 5 saati aşan ekran açık kalma süresi, 1 saati aşan telefon görüşmesi ile 14-15 saat boyunca aktif görev yapabiliyor. Açıkçası iPhone 7 Plus artından pil konusunda en mennun kaldığım telefon oldu.

Huawei’nin yeni hızlı şarj teknolojisi de oldukça iyi iş görüyor. Kutusundan çıkan orijinal şarj aleti ile 30 dakikada %60’ın üzerinde pil doluluk oranına ulaştım.
Huawei Mate 9 inceleme
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Görüşme kalitesi gayet iyi ve Wifi, GPS çekim performansı gibi konularda da bir problemle karşılaşmadım.

Mate 9’un tek gördüğüm eksiği suya toza karşı dayanıklı olmaması. Bunu da Huawei’nin ülkemizde verdiği ekran kırılmasına karşı 1 kerelik değişim garantisi teleafi ediyor denebilir.
Huawei Mate 9 inceleme
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Eğer fotoğraf çekmeyi seviyor, pil süresi iyi giden, hızlı bir Andoid telefon arıyorsanız bence piyasadan alınabilecen en iyi telefonlardan biri Mate 9.

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Speed-Step 2 yıl en beğenilen onsos1100
onsos1100
Huawei Mate 9 sadece 9 dk mı?
Mesut bey isterseniz incelemeleri 10 dk lık ve 20 dk lık olarak iki farklı şekilde çıkartın çünkü 10 dk da ancak yüzeysel müşteri için yeterli oluyor

Merhaba,

Süre ile içeriğin kalitesini bir tutma kısmını anlamıyorum gerçekten :) 20dk olsa daha iyi 1 saat olsa mükemmel mi olacak.

Benim için 5dk bile yeterli aslında zira telefonda kamera iyi mi, fark yaratan ne gibi özellikler var, eleştirilen yanları ne görmek yetiyor artırıyor.

Süre uzadıkça olay inceleme değil kullanma kılavuzuna dönüyor ki işimiz zaten bu değil diye düşünüyorum.

Sevgiler,
Mesut Çevik
onsos1100Huawei Mate 9 sadece 9 dk mı?Mesut bey isterseniz incelemeleri 10 dk lık ve 20 dk lık olarak iki farklı şekilde çıkartın çünkü 10...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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onsos1100 2 yıl
Huawei Mate 9 sadece 9 dk mı?
Mesut bey isterseniz incelemeleri 10 dk lık ve 20 dk lık olarak iki farklı şekilde çıkartın çünkü 10 dk da ancak yüzeysel müşteri için yeterli oluyor
Huawei Mate 9 sadece 9 dk mı?Mesut bey isterseniz incelemeleri 10 dk lık ve 20 dk lık olarak iki farklı şekilde çıkartın çünkü 10 dk da ancak yüzeysel müşte...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Xloud 2 yıl
Sıkıcı bi inceleme olmuş Mate 9'a yakışmadı...
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1 Avatar
Bayraktar42 1 yıl
5.9 İnç
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DH Misafiri 2 yıl
Telefonu 2 ay önce aldım.Aldığım günden bu yana rehber problemi yaşıyorum.Rehberdeki bütün isim ve telefonları birbirine karıştırıyor.AHMET'İ arıyorum karşıma Mehmet çıkıyor.Hasan'ı arıyorum,Hüseyin çıkıyor.Yetkili servise götürdüm,yazılım problemi var dediler.Yeni yazılım çıkıncaya kadar bu sorunu çözemezsiniz dediler.Telefonu iade edip paramı geri alacağım.Almayı düşünenler dikkat edin!!!!!!!!
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sky__walker 2 yıl DH Misafiri
Rehbere girdikten sonra sağ alt köşede "daha fazla" ya basın, çıkan ekranda "Ayarlar" daha sonra "Listeyi şu ölçüye göre sırala" - adı. "Kişilerin adlarını görüntüleme şekli" - önce adı
Yapıp bi deneyin lütfen.
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DH Misafiri 2 yıl
inceleme videosu bozuk 5-6 saniye sonra bitiyor 9 dk video
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montaj34 2 yıl
Almayı düşünenler için pil durumu. Sabah 6 da şarz dan aldım. Her şey açık sınırlama yok. 8 saat ekran süresi var
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principino 2 yıl
Telefonun Türkiyeye geleceğini Huawei yetkililerinden öğrendiğinde p9 un çok beğendiği bir cihaz olduğunu ve mate 9 u heyecanla beklediğini söylemişti Mesut bey. İzleyen herkeste yüksek beklentiler oluştu dolayısıyla . İnceleme de baya geçicince kullanılan deneyimlenen süre zarfında söylenecek baya cümle birikmiştir diye düşündük. Beklenti ve hayal kırıklığı da bundan kaynaklanıyor. Yoğun temponun içinde söz verildiği için yapılmış zorlama bir inceleme gördüm ben. Bu inceleme için söylemiyorum ama bilgisayardan özellik okuyup sentetik testlerle inceleme yapan arkadaşlar /siteler var. Biri de sentetik testle bataryayı gömmüştü
Cihazın birkaç gün kullanılmadan inceleme yapılmasını saçma buluyorum.
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DaYWaLkeR 2 yıl principino
principino
Telefonun Türkiyeye geleceğini Huawei yetkililerinden öğrendiğinde p9 un çok beğendiği bir cihaz olduğunu ve mate 9 u heyecanla beklediğini söylemişti Mesut bey. İzleyen herkeste yüksek beklentiler oluştu dolayısıyla . İnceleme de baya geçicince kullanılan deneyimlenen süre zarfında söylenecek baya cümle birikmiştir diye düşündük. Beklenti ve hayal kırıklığı da bundan kaynaklanıyor. Yoğun temponun içinde söz verildiği için yapılmış zorlama bir inceleme gördüm ben. Bu inceleme için söylemiyorum ama bilgisayardan özellik okuyup sentetik testlerle inceleme yapan arkadaşlar /siteler var. Biri de sentetik testle bataryayı gömmüştü
Cihazın birkaç gün kullanılmadan inceleme yapılmasını saçma buluyorum.

Aynen öyle ben de başlangıçta yeterli demiştim inceleme ama sonradan anladım ki yeterli değil.
Bir kere önce videoyu çekip sonra seslendirme yapmak seyir zevki vermiyor. Fuar'da vs olursun gürültüden dolayı sonradan seslendirme yaparsın ama normal incelemeler böyle olmamalı. Ayrıyetten bu tarz amiral gemi telefon incelemelerini SDN'nin yaptığı gibi iki kişinin açık oturum gibi sohbet ederek ama gereksiz boş şeylere girmeden yapması daha hoşuma gidiyor. SDN mate 9 incelemesini izleyin hak verirsiniz.
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asksarabi 2 yıl
P9 kullaniyorum,Mate 9 proyu bekliyorum. İnanilmaz memnunum.
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DH Misafiri 2 yıl
yav bu sar değeri kafa karıştırıyor yok çift hat diye öyleymiş felan bunun tam bi cevabını alamadım ne denli zararlı acaba bi bilgisi olan var mı
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mcebi001 2 yıl
Ben gece yıldız parçası modu nasıl çekiyor onu merak ediyorum, oıs ve 20mp monocrom farkı var çünkü o konuda p9 çok iyiydi bu çok daha iyi olmalı..
Bu arada sniper nikli arakadaş seninde yorumlarını alalım bu konuda..
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nightsoldier 2 yıl
İnceleme denmez buna. Tanitim olmus. Cihazin kagit uzerindeki ozelliklerini videolu olarak anlatmis mesut bey,hepsi bu.
İnceleme dedigin technopat kanalindaki gibi olur. Adamlar telefonun her seyini soyluyorlar, en ince ayrintisina kadar cihazi test edip anlatiyorlar.
İncelemeyi ( pardon urun tanıtımını ) hic ama hic Begenmedim..
Cihazin cok arastirilmadan videosunun cekildigi asikar. Sunlara mutlaka deginilmeliydi:
1) anten teknolojisi ve cekim gucu. Sar degerinin neden yuksek oldugu ve korkulup gerekip gerekmedigi.
2) kisayollar ( ekrana "C" cizince kameranin acilmasi gibi)
3) guc tasarruf modu ve bu modla cihazin ne kadar sure daha acik kalabildigi hususu.
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gurkanse 2 yıl
şu sar değeri kafam kadar olan firmamı? hımmmmm ok ok
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DaYWaLkeR 2 yıl gurkanse
gurkanse
şu sar değeri kafam kadar olan firmamı? hımmmmm ok ok

Hayata at gözlüğüyle bakmak zor olmuyor mu ?
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