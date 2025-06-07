Türkiye, Ay’a bir adım daha yaklaştı: DeltaV, hibrit roketiyle rekor kırdı

DeltaV’den tarihi hibrit roket testi
Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB), konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:
"DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte, 200+ kilometre irtifaya ulaşarak, hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı. Test kapsamında birçok zorlu hedef başarıyla gerçekleştirildi. Bu başarı, yalnızca ülkemiz için değil, hibrit roket teknolojileri açısından da küresel ölçekte öncü bir gelişme niteliği taşımaktadır. Uzay uygulamaları için kritik öneme sahip bu sistem, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte çok daha gelişmiş görevlerin önünü açacaktır."
"DeltaV'nin yerli ve milli hibrit roket sistemiyle ulaştığı irtifa, yalnızca teknik bir eşik değil, bu topraklardan doğan bir vizyonun, bağımsız uzay yürüyüşüne dönüşen inancın açık ilanıdır. Bu başarılı test, ülkemizin kendi roket sistemlerini geliştiren öncü ülkelerden biri haline geldiğini gösteriyor."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise DeltaV’nin, Türkiye'nin gerçekleştirmeyi planladığı Ay Görevi için geliştirilen hibrit roket motorlarının arkasındaki güç olduğunu hatırlattı.
“Tarihi başarıya dair DeltaV ise şu ifadeleri kullandı: Uzaya bağımsız erişimi sağlayacak teknolojileri yerli ve millî imkânlarla geliştirdiğimiz bu süreçte, her adımda yanımızda olan başta Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ederiz. Bu başarı, Millî Uzay Programımızın hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olmakla birlikte, uzay teknolojileri alanındaki kabiliyetlerimizi geliştirme kararlılığımızın da bir nişanesidir.”
Bu roket neden çok özel?
DeltaV’nin 200+ kilometre irtifaya erişen roketi ise SORS olarak adlandırılıyor ve firma bu roketini sürekli olarak testlerle geliştiriyor. Firma, geliştirdiği roketlerde hibrit itki sistemini (HİS) kullanıyor. Bu itki sisteminde ise en basit ifadeyle mum kullanılıyor. Elbette burada bildiğimiz mumdan bahsetmiyoruz, mumum hammaddesi olan parafinin hibrit motorlarda katı yakıt olarak kullanılmasından bahsediyoruz. Bu, Karabeyoğlu tarafından keşfedilen ve üzerine ABD’de dahil olmak üzere yıllarca çalıştığı bir itki sistemi teknolojisi. Dolayısıyla DeltaV, Türkiye’nin uzayda bağımsız ve özgün olarak gelişebileceği son derece değerli teknolojilere ev sahipliği yapıyor.
Bu konuda okuyucularımız için son derece ayrıntılı bir içerik hazırlamıştık. Daha fazla detay arayanlar için: Bölüm 3: Türkiye ve uzay: “Sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun”
Öte yandan DeltaV, testlerle birlikte stratejik ortaklıklarla da uzay alanında adından yavaş yavaş söz ettirmeye başlıyor. Geçtiğimiz aylarda TUSAŞ Uzay Sistemleri ile imzalanan sözleşme ile TUSAŞ tarafından üretilecek yüksek çözünürlüklü elektro-optik görev yüküne sahip mikro uydunun DeltaV tarafından geliştirilen yerli fırlatma sistemiyle yörüngeye fırlatılması konusunda anlaşılmıştı. Bu sözleşmede yükümlülükler tamamlandığında Türkiye, ilk defa kendi uydusunu kendi roketiyle uzaya fırlatmış olacak.
SORS Sonda Roket Sistemi özellikleri
- Sistem uzunluğu: 12+ metre
- Sistem çapı: 630 mm
- Katı Yakıt: Parafin
- Oksitleyici: Sıvı Oksijen (LOX)
- Faydalı Yük: 50+ kg
- İrtifa: 100-300 km
- Ağırlık: 2000-3500 kg
- Hız: 4-7+ Mach (Hipersonik)
- Yanma Süresi: 60+ saniye
- İtki kontrol bilgisayarı
- Telemetri sistemi
- Yer istasyonu
- Ayarlanabilir itki
- İtki sonlandırma
- Çoklu ateşleme yeteneği
- Hassas faydalı yüklere uygun düşük ve kontrol edilebilir ivme
Hibrit itki sistemi (HİS) özellikleri
- Yakıt: Yüksek performanslı katı yakıt
- Oksitleyici: Depolanabilir sıvı oksitleyici
- Ateşleme kontrol sistemi
- Isıl kontrol sistemi
- Hata tespit ve ayrıklaştırma sistemi
- Çoklu ateşleme yeteneği
- İtki sonlandırma
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.