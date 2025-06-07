Türkiye, Ay’a bir adım daha yaklaştı: DeltaV, hibrit roketiyle rekor kırdı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin uzay teknolojileri yolculuğunda tarihi bir başarı daha kayda geçti. DeltaV Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen yerli ve milli hibrit roket sistemi, gerçekleştirdiği test uçuşunda 200 kilometre irtifayı aşarak bu alanda dünya çapında bir rekora imza attı. İki kademeli yapısıyla dikkat çeken roket, hibrit motorlarla bugüne dek ulaşılan en yüksek irtifaya ulaşarak yalnızca Türkiye için değil, küresel ölçekte hibrit roket teknolojileri adına da önemli bir eşiği geride bıraktı.

DeltaV’den tarihi hibrit roket testi

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB), konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte, 200+ kilometre irtifaya ulaşarak, hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı. Test kapsamında birçok zorlu hedef başarıyla gerçekleştirildi. Bu başarı, yalnızca ülkemiz için değil, hibrit roket teknolojileri açısından da küresel ölçekte öncü bir gelişme niteliği taşımaktadır. Uzay uygulamaları için kritik öneme sahip bu sistem, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte çok daha gelişmiş görevlerin önünü açacaktır."

Tam Boyutta Gör Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de başarıyı sosyal medya hesabından duyurarak, DeltaV’nin geliştirdiği hibrit roketin ulaştığı irtifanın sadece bir mühendislik başarısı olmadığını ifade etti:

"DeltaV'nin yerli ve milli hibrit roket sistemiyle ulaştığı irtifa, yalnızca teknik bir eşik değil, bu topraklardan doğan bir vizyonun, bağımsız uzay yürüyüşüne dönüşen inancın açık ilanıdır. Bu başarılı test, ülkemizin kendi roket sistemlerini geliştiren öncü ülkelerden biri haline geldiğini gösteriyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise DeltaV’nin, Türkiye'nin gerçekleştirmeyi planladığı Ay Görevi için geliştirilen hibrit roket motorlarının arkasındaki güç olduğunu hatırlattı.

“Tarihi başarıya dair DeltaV ise şu ifadeleri kullandı: Uzaya bağımsız erişimi sağlayacak teknolojileri yerli ve millî imkânlarla geliştirdiğimiz bu süreçte, her adımda yanımızda olan başta Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ederiz. Bu başarı, Millî Uzay Programımızın hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olmakla birlikte, uzay teknolojileri alanındaki kabiliyetlerimizi geliştirme kararlılığımızın da bir nişanesidir.”

Bu roket neden çok özel?

Tam Boyutta Gör DeltaV’nin hibrit roketleri aslında Arif Karabeyoğlu’nın tescilli buluşuna dayanıyor; Zaten Karabeyoğlu, DeltaV’nin kurucusu konumunda ancak şimdilerde kendisi Fergani Uzay bünyesinde görev almakta.

NASA, Ay’ın öteki yüzüne dev radyo teleskop kurmayı planlıyor 1 gün önce eklendi

DeltaV’nin 200+ kilometre irtifaya erişen roketi ise SORS olarak adlandırılıyor ve firma bu roketini sürekli olarak testlerle geliştiriyor. Firma, geliştirdiği roketlerde hibrit itki sistemini (HİS) kullanıyor. Bu itki sisteminde ise en basit ifadeyle mum kullanılıyor. Elbette burada bildiğimiz mumdan bahsetmiyoruz, mumum hammaddesi olan parafinin hibrit motorlarda katı yakıt olarak kullanılmasından bahsediyoruz. Bu, Karabeyoğlu tarafından keşfedilen ve üzerine ABD’de dahil olmak üzere yıllarca çalıştığı bir itki sistemi teknolojisi. Dolayısıyla DeltaV, Türkiye’nin uzayda bağımsız ve özgün olarak gelişebileceği son derece değerli teknolojilere ev sahipliği yapıyor.

Bu konuda okuyucularımız için son derece ayrıntılı bir içerik hazırlamıştık. Daha fazla detay arayanlar için: Bölüm 3: Türkiye ve uzay: “Sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun”

Öte yandan DeltaV, testlerle birlikte stratejik ortaklıklarla da uzay alanında adından yavaş yavaş söz ettirmeye başlıyor. Geçtiğimiz aylarda TUSAŞ Uzay Sistemleri ile imzalanan sözleşme ile TUSAŞ tarafından üretilecek yüksek çözünürlüklü elektro-optik görev yüküne sahip mikro uydunun DeltaV tarafından geliştirilen yerli fırlatma sistemiyle yörüngeye fırlatılması konusunda anlaşılmıştı. Bu sözleşmede yükümlülükler tamamlandığında Türkiye, ilk defa kendi uydusunu kendi roketiyle uzaya fırlatmış olacak.

SORS Sonda Roket Sistemi özellikleri

Tam Boyutta Gör

Sistem uzunluğu : 12+ metre

: 12+ metre Sistem çapı : 630 mm

: 630 mm Katı Yakıt : Parafin

: Parafin Oksitleyici : Sıvı Oksijen (LOX)

: Sıvı Oksijen (LOX) Faydalı Yük : 50+ kg

: 50+ kg İrtifa : 100-300 km

: 100-300 km Ağırlık : 2000-3500 kg

: 2000-3500 kg Hız : 4-7+ Mach (Hipersonik)

: 4-7+ Mach (Hipersonik) Yanma Süresi : 60+ saniye

: 60+ saniye İtki kontrol bilgisayarı

Telemetri sistemi

Yer istasyonu

Ayarlanabilir itki

İtki sonlandırma

Çoklu ateşleme yeteneği

Hassas faydalı yüklere uygun düşük ve kontrol edilebilir ivme

Hibrit itki sistemi (HİS) özellikleri

Yakıt : Yüksek performanslı katı yakıt

: Yüksek performanslı katı yakıt Oksitleyici : Depolanabilir sıvı oksitleyici

: Depolanabilir sıvı oksitleyici Ateşleme kontrol sistemi

Isıl kontrol sistemi

Hata tespit ve ayrıklaştırma sistemi

Çoklu ateşleme yeteneği

İtki sonlandırma

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Türkiye, Ay yolunda: DeltaV, hibrit roketiyle rekor kırdı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: