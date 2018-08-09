Huawei P20 Pro ile yapay zekâ cebinizde

Geçmişten bugüne...
Yeni yapay zekânın dününü bugününü daha iyi anlayabilmek için yapay zekânın tarihini incelemek doğru bir başlangıç noktası olabilir. Telefonlara yapay zekânın yerleşmesi birkaç ay öncesine dayanmış olsa bile bilimin bu teknolojiyle ilk tanışması 1951 yılında gerçekleşti. Bu dönemde sadece üç tane ana mekanizma olabileceğine inanılıyordu: Konuşmak, görmek ve bir insan gibi düşünmek.
Bu üç ana mekanizmayı hayata geçirebilmek için bilgisayar mühendisleri ve matematikçiler yıllar boyunca çalışarak mantık ve bilirkişi sistemlerini devrimleştirerek makinelerin kendi kendine öğrenmesini sağladı.
Akıllı telefonlar hayatlarımızda büyük bir rol oynamasına rağmen günümüzün koşulları için üç ana mekanizma bizler için yeterli olacaktır. Dokunmatik ekranlardan bizi uzaklaştıran konuşmalar, makine görüşü ile ilerlemiş fotoğrafçılık, filmcilik ve imaj işlemleri ve bunlarla beraber kullanıcıların davranışlarını farklı verileri toplayarak algılayan ve gelecek ihtiyaçları önden belirleyerek telefonunu en optimize hale getiren bir yapay zekâ harika bir telefon deneyimi için beklentilerin çok üzerinde.
Geçtiğimiz Ekim ayında Huawei yeni amiral gemisi modeli Huawei Mate 10 Pro’yu piyasaya sürerek yapay zekâyı; fotoğrafçılık, imaj tanıma ve kullanıcı servislerinde kullanabileceğini kanıtladı. En son çıkan Huawei P20 Pro ise, DxOMark mobil kamera sıralamasında rekor kırarak gelişmiş teknolojinin artık daha ulaşılabilir hale geldiğini gösterdi.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Best of best.
Sadede gelin...
Gecen yilin islemcisi ile kendi sinifda da eskimis. 4K da OIS EIS filan pek calismamasi ...
40 megapiksel de iken zoom yapamamasi . Aslinda cihaz bircok seyi sadece FULL HD de ve 10 megapiksel de yapmasi ...Agir cekimi de yazilimsal tamamlama yani hile ile saglamasi bu konuda kanitlarda kaynaklair ile iligli konusunda ayrica paylasilmis iken ( tarafimca olmasi vesilesiyle oldugundna fazla abartili balion olusunu da iyi bilirim haliyle )
Dediigm gibi 3x zoom olayi da sadece 10 megapiksel de anlam ifade ediyor ...
Gece cekimlerindeki basarisi da basari degil cunku tek yaptigi her cihazda var olan veya uygulama ile manuel ayarlarla var olan sadece pozlamadir.
Karanlik gece veya ic mekan da beklemeden bas cek durumu gece los karanlik ortamlarda olmamasi aslinda P20 Pro un aslinda yazilimsal ince ayarlari otomatiklestirmesi esprisidir ...
Keramet beklemeden gosterdigi cekimlerdir . Pozlamanin bir bedeli de harereketli eden nesneler hafif dahi olsa bulanik cikartmasi veya suluboya efekti veya camur gibi diye de tabir edilebilmektedir.
Noise i halletmek icin de agresif yazilimsal islemden geciriyor bunun bedeli de detay doku filan kaybi yasanmasidir.
Ayrica her kosulda gerek gunesli gerek ic mekan iyi aydinlatma gerek los veya hafif karanlik mekanlarda asiri keskinlestirme yazilimsal yani cok bariz kendisini hissetirmektedir yani YAPAYLIK olusturmaktadir...
Kamerasi da ayrica Google ekosistemi ile uyumlu degildir Google Camera dan pek faydalanamiyor anca betalari filan 10 megapiksel ama oda vasat ...
Kirin 970 zaten gecen yilin kendi vasat ekosistemin bir parcasi idi belirtmistim ve ek olarak Kirin 980 de cikmisti !
Cikis tarihine bakacak olursak Snapdragon 855 cikmis olacak ... Hep geriden urunleri de daha da geriden teknolojiler ile geliyor ...