WiFi 7 destekleyen telefonlar & modem (router) listesi

Wi-Fi 7, en yeni Wi-Fi standardı ve IEEE 802.11be protokolüne dayanıyor. Wi-Fi 6E gibi 2.4 GHz, 5GHz ve 6GHz frekans bantlarını kullanabiliyor. Ancak en önemli özelliği, inanılmaz derecede yüksek veri hızları sunmasını sağlayan son derece yüksek verimi. Teoride, Wi-Fi 6E'nin neredeyse beş katı (46 Gbps’e kadar) hız ve önceki WiFi protokollerinden daha düşük gecikme süresi sunuyor, ultra geniş 320MHz kanallarını destekliyor. 802.11 be WiFi 7, ayrıca bantlar arasında dinamik olarak geçiş yapabilen veya üç bandı da aynı anda kullanabilen MLO (Çoklu Bağlantı İşlemi) aracılığıyla daha iyi bağlantı kalitesi ve güvenilirliği sunuyor. Peki, piyasadaki en iyi WiFi 7 modem ve cihazlar hangileri?
WiFi 7 destekleyen telefonlar 📱
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro / 16 Pro Max
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy Z Fold Special Edition
- Google Pixel 9 Pro / XL / Fold
- Google Pixel 9
- Google Pixel 8 Pro
- Google Pixel 8
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- POCO F6 Pro
- HONOR Magic6 Pro
- HONOR Magic V2
- OPPO Find X6 Pro
- vivo X100 Pro
- OnePlus 12
Wi-Fi 7 destekli modemler 🌐
iPhone 16 serisi, Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra gibi amiral gemisi telefonlar WiFi 7 bağlantısını desteklemektedir. Ancak, WiFi 7'nin getirdiği yüksek hızda düşük gecikmeli interneti alabilmek için uyumlu modeminizin de olması gerekir. En iyi WiFi 7 modemleri burada bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu