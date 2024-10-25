WiFi 7 destekleyen telefonlar & modem (router) listesi

Wi-Fi 7, en yeni Wi-Fi standardı ve IEEE 802.11be protokolüne dayanıyor. Wi-Fi 6E gibi 2.4 GHz, 5GHz ve 6GHz frekans bantlarını kullanabiliyor. Ancak en önemli özelliği, inanılmaz derecede yüksek veri hızları sunmasını sağlayan son derece yüksek verimi. Teoride, Wi-Fi 6E'nin neredeyse beş katı (46 Gbps’e kadar) hız ve önceki WiFi protokollerinden daha düşük gecikme süresi sunuyor, ultra geniş 320MHz kanallarını destekliyor. 802.11 be WiFi 7, ayrıca bantlar arasında dinamik olarak geçiş yapabilen veya üç bandı da aynı anda kullanabilen MLO (Çoklu Bağlantı İşlemi) aracılığıyla daha iyi bağlantı kalitesi ve güvenilirliği sunuyor. Peki, piyasadaki en iyi WiFi 7 modem ve cihazlar hangileri?

En iyi modemler: VDSL, ADSL ve Fiber Router tavsiyeleri 1 yıl önce eklendi

iPhone 16 serisi, Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra gibi amiral gemisi telefonlar WiFi 7 bağlantısını desteklemektedir. Ancak, WiFi 7'nin getirdiği yüksek hızda düşük gecikmeli interneti alabilmek için uyumlu modeminizin de olması gerekir. En iyi WiFi 7 modemleri burada bulabilirsiniz.

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