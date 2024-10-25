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    WiFi 7 destekleyen telefonlar & modem (router) listesi

    Evde, ofiste yüksek hızlarda kablosuz internete ihtiyaç duyulmasıyla birlikte Wi-Fi 7 desteğine sahip cihazlar merak konusu oldu. İşte 802.11 be WiFi 7 destekleyen telefonlar ve modemler:

    Wi-Fi 7, en yeni Wi-Fi standardı ve IEEE 802.11be protokolüne dayanıyor. Wi-Fi 6E gibi 2.4 GHz, 5GHz ve 6GHz frekans bantlarını kullanabiliyor. Ancak en önemli özelliği, inanılmaz derecede yüksek veri hızları sunmasını sağlayan son derece yüksek verimi. Teoride, Wi-Fi 6E'nin neredeyse beş katı (46 Gbps’e kadar) hız ve önceki WiFi protokollerinden daha düşük gecikme süresi sunuyor, ultra geniş 320MHz kanallarını destekliyor. 802.11 be WiFi 7, ayrıca bantlar arasında dinamik olarak geçiş yapabilen veya üç bandı da aynı anda kullanabilen MLO (Çoklu Bağlantı İşlemi) aracılığıyla daha iyi bağlantı kalitesi ve güvenilirliği sunuyor. Peki, piyasadaki en iyi WiFi 7 modem ve cihazlar hangileri?

    WiFi 7 destekleyen telefonlar 📱

    802.11 be wifi 7 desteğine sahip akıllı telefonlar listesi Tam Boyutta Gör
    Google’a göre Android 13 ve sonraki sürümleri çalıştıran cihazlar, Wi-Fi 7 standardını destekliyor. Apple’ın Wi-Fi özellikleri sayfasına göre, tüm iPhone 16 modelleri 2.4GHz, 5GHz ve 6GHz bantlarında WiFi 7 ve Çoklu Bağlantı İşlemini (MLO) destekliyor. İşte WiFi 7 (802.11 be) destekli Android telefonlar ve iPhone modelleri ⬇️

    Wi-Fi 7 destekli modemler 🌐

    wifi7 modem & router cihazlar Tam Boyutta Gör
    WiFi 7, daha yüksek hız, daha fazla cihaz bağlantısı, daha düşük gecikme süresi gibi avantajlar sağlar. Ancak, Wi-Fi 7’nin tüm özelliklerinden faydalanabilmeniz için internete bağlandığınız modemin de WiFi 7 destekli olması gerekir. WiFi 7 modem fiyatları pahalıdır çünkü çok yaygın değildir. Şu anda piyasadaki en iyi WiFi 7 uyumlu modem & router cihazlar ⬇️
    1. ASUS ROG Rapture GT-BE98
    2. TP-Link Archer BE230
    3. Huawei BE3 WiFi 7 Router
    4. ASUS TUF-BE3600 BE3600 WiFi 7 Router
    5. Asus Rog Rapture GT-BE19000 Wifi7 Tri-Band Gaming Router

    iPhone 16 serisi, Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra gibi amiral gemisi telefonlar WiFi 7 bağlantısını desteklemektedir. Ancak, WiFi 7'nin getirdiği yüksek hızda düşük gecikmeli interneti alabilmek için uyumlu modeminizin de olması gerekir. En iyi WiFi 7 modemleri burada bulabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 23 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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