Powerbank'ler raflara: Huawei Enjoy 90 Pro Max tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH'de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Huawei, Enjoy 90 Pro Max'in tanıtımıyla Enjoy akıllı telefon serisine geri dönüş yaptı. Telefon, 8500mAh'lik devasa bataryasıyla dikkat çekiyor. Bu kadar yüksek pil kapasitesiyle Enjoy 90 Pro Max, 48 saate kadar görüşme, 28 saate kadar video izleme, 62 saate kadar müzik dinleme ve 83 saate kadar sesli kitap dinleme imkanı sunuyor.

Huawei Enjoy 90 Pro Max modeli neler sunuyor?

Enjoy 90 Pro Max, 7.98 mm kalınlığında ve 232 gram ağırlığında. Bu ağırlığın büyük bir kısmı, akıllı telefonun içindeki devasa 8.500 mAh bataryadan kaynaklanıyor. Telefon, USB-C üzerinden 40W maksimum şarj hızıyla şarj oluyor. Batarya, uzun süreli dayanıklılık için güç çıkışını korumak ve daha uzun pil ömrü için beslemeyi stabilize etmek üzere bir enerji pompasına sahip.

Enjoy 90 Pro Max, 6.84 inç LTPO OLED ekrana sahip. Panel, 1.5K çözünürlük, 4000 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı sağlıyor.

Performans açısından, 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.0 depolamayla geliyor. Telefonda orta sınıf Kirin 8000 işlemci yer alıyor. Cihaz, HarmonyOS 6 yazılımıyla geliyor.

Arka tarafta, yapay zeka görüntü sabitleme özellikli 4K video çekebilen f/1.9 diyafram açıklığına sahip 50MP RYYB ana kamera bulunuyor. Önde f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP kamera mevcut. Fotoğraf ve video çekimi için çeşitli modları ve özellikleri destekliyor.

Yanda parmak izi okuyucu, IP65 sertifikası, stereo hoparlörler, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS ve USB-C 2.0 bağlantı noktası, diğer özellikler arasında yer alıyor.

Huawei Enjoy 90 Pro Max fiyatı ne kadar?

Fiyatlandırmaya gelince, Huawei Enjoy 90 Pro Max, Çin’de 1699 yuan (yaklaşık 250 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyatlandırma, 12 GB RAM 128 GB depolama için geçerli. En üst model olan 16 GB + 512 GB için fiyat 2399 yuana (yaklaşık 350 dolar) kadar çıkabiliyor.

Huawei Enjoy 90 Pro Max özellikleri

Ekran: 6.84 inç, 1.5K, 120Hz, 4000 nit, OLED

İşlemci: Kirin 8000

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

Arka kamera: 50MP f/1.9

Ön kamera: 8MP f/2.0

Batarya: 8500 mAh, 40W kablolu şarj

Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C 2.0

Yazılım: HarmonyOS 6.0

Boyut ve ağırlık: 163.3 x 78 x 8 mm, 232 g

