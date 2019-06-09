Huawei P30’un 12 GB RAM’li versiyonu görüldü

Huawei’nin P30 Lite ve P30 Pro modelleri arasına yerleşen ortanca cihazı P30, ülkemizde de uzun zamandır satılıyor. Tercihinize göre 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama seçeneği ile Huawei P30’u satın alabiliyorsunuz. Şimdi ise cihazın 12 GB RAM’li versiyonu ortaya çıktı.

TENAA’da görüldü

Çin’in sertifika kurumu TENAA birçok akıllı telefon modelini tanıtılmadan görmemize olanak sağlıyor. Bugün ise Huawei P30’un yeni bir versiyonuna ışık tuttu. Huawei ELE-AL00m model numaralı yeni bir listeleme TENAA’da yerini aldı. İsimlendirmedeki “m” harfi haricinde bu model numarası Huawei P30 ile aynı. Zaten cihazın görselleri de bulunduğu için Huawei P30’un farklı bir modeli olduğu kesin.

Görünen o ki Huawei, daha güçlü bir P30 modeli için 12 GB RAM’i seçenek olarak eklemeye hazırlanıyor. Büyük ihtimalle telefona 256 GB depolama kapasitesi eşlik edecektir.

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Huawei P30, 6.1 inç boyutunda AMOLED ekran ile geliyor. Özellikleri 32 MP ön kamera, 40MP + 16MP + 8MP arka kamera paketi, 3650 mAh batarya, Kirin 980 yonga seti, ekran üzerinden parmak izi okuma vb. şeklinde sıralanabilir. 12 GB RAM’li modelin hangi ülkelerde satışa sunulacağı veya başka farklılıklar içerip içermeyeceği şimdilik bilinmiyor.

https://www.gizchina.com/2019/06/08/huawei-p30-with-12gb-ram-appears-on-tenaa/