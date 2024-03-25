Telefondan virüs nasıl temizlenir? İşte tüm virüs temizleme yöntemleri

- Telefon virüsü nasıl temizlenir? ✅
- Android antivirüs programı indirin ve tarama yapın 📲
- Telefonu güvenli modda başlatın 📱
- Şüpheli uygulamaları kaldırın ❌
- Uygulama yöneticisi izinlerini geri alın ↩️
- Tarayıcı önbelleğini ve ayarları sıfırlayın 🗑️
- Kötü amaçlı site bildirimlerini devre dışı bırakın 🔕
- Telefonu fabrika ayarlarına döndürün 📴
- Telefonda virüs olduğunu nasıl anlarız ‼️
- Telefona virüs bulaşırsa ne olur 🧐
- Telefona virüs neden girer ❓
- Yorumlar
Android telefonda çok sayıda istenmeyen reklam, pop-up ve bildirim alıyorsanız, bunun nedeni reklam yazılımı olabilir. En son istatistiklere göre, Android cihazlarda her ay 30 milyondan fazla yeni kötü amaçlı yazılım keşfediliyor ve bunların %62’sini reklam yazılımları oluşturuyor. Reklam yazılımı önemli çünkü telefona başka kötü amaçlı yazılım bulaştığının ve kişisel bilgilerinizin ele geçirildiğinin bir işareti. Evet, telefonların masaüstü işletim sistemi üzerinde çalışmaması virüs bulaşmayacağı anlamına gelmiyor. Özellikle Android telefonlar çeşitli kötü amaçlı yazılım türlerine karşı savunmasız. Peki, telefona virüs bulaştı ne yapmalıyım? Bu rehber yazıdaki adımlarla telefona bulaşan virüs nasıl temizlenir öğrenebilirsiniz. Ayrıca virüs temizleme kadar merak edilen telefona virüs bulaşırsa ne olur sorusunun da yanıtını bulabilirsiniz.
Telefon virüsü nasıl temizlenir? ✅
- Android antivirüs programıyla taratın.
- Telefonu güvende modda başlatın.
- Şüpheli uygulamaları kaldırın.
- Uygulama yönetici izinlerini geri alın.
- Tarayıcı önbelleğini ve ayarları sıfırlayın.
- Kötü amaçlı site bildirimlerini devre dışı bırakın.
- Android telefonu fabrika ayarlarına döndürün.
Android antivirüs programı indirin ve tarama yapın 📲
Google Play Store’da Android telefona bulaşan reklam virüsünü temizlemek için aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda uygulama var. Özellikle başlarda listelenen “ücretsiz” olanlara dikkat etmelisiniz. Hackerların ücretsiz antivirüs araçları ve Android temizleme uygulamalarının içine virüs gizlediği bilinmektedir. Uygulamayı yüklemeden önce inceleme puanı ve yorumlardan daha ziyade (bunlar sahte olabilir) resmi internet sitesine bağlantı olup olmadığını kontrol edip gerçek kullanıcı deneyimlerini incelemenizde fayda var. Güvenilir virüs temizleme programı bulduğunuzda, mutlaka tam (derin) arama seçeneğiyle Android cihazınızı taratın.
Telefon virüs taraması nasıl yapılır?
- Google Play Store’u açın.
- Güvenilir Android virüs temizleme programı indirin.
- Tam sistem taraması başlatın.
- Virüs tarama işleminin bitmesini bekleyin.
- Uygulama virüs bulaşıp bulaşmadığını gösterecek.
- Temizle seçeneğiyle virüsü kaldırın.
- Telefonu yeniden başlatın.
Telefonu güvenli modda başlatın 📱
Android güvenli mod açma adımları
- Telefonu kapatın.
- Yeniden başlatırken ses kısma düğmesine basılı tutun.
- Telefon güvenli modda başlatılıncaya kadar düğmeye basmaya devam edin.
- Güvenli mod bildirimini göreceksiniz.
- Güvenli moddan çıkmak için güç düğmesine basılı tutarak cihazı yeniden başlatın.
Şüpheli uygulamaları kaldırın ❌
Uygulama yöneticisi izinlerini geri alın ↩️
Android cihaz yöneticisi izinlerini kaldırma
- Cihaz yöneticisi uygulamaları bölümüne girin.
- Yönetici izinleri olan uygulamalar listelenecek.
- Uygulamanın yanındaki kutucuğa dokunun.
- Google Play Store - Profil - Uygulamaları ve cihazları yönete gidin.
- Yönet’e girerek uygulamayı silin.
Tarayıcı önbelleğini ve ayarları sıfırlayın 🗑️
- Tarayıcı ayarlarına girin.
- Tarama verilerini/Geçmişi temizle’ye dokunun.
- Çerezler, şifreler ve diğer kayıtlı bilgileri de seçerek önbelleği temizleyin.
Kötü amaçlı site bildirimlerini devre dışı bırakın 🔕
- Tarayıcı açın.
- Gizlilik ve güvenlik altında Site ayarlarını seçin.
- İzinler altında bildirimlere dokunun.
- Bildirim göndermesini engellemek istediğiniz sitenin adresini yazın.
- Sitelerin bildirim göndermesine izin verme seçeneğiyle tüm bildirimleri kapatabilirsiniz.
Telefonu fabrika ayarlarına döndürün 📴
Özetle, cep telefonuna bulaşan virüs nasıl temizlenir? Telefona bulaşan virüsü temizlemek için, antivirüs programı kullanmak en iyi çözümdür. Programsız virüs temizleme yolları; güvenli modda başlatma, site bildirimlerini devre dışı bırakma, tarayıcıyı sıfırlama ve telefonu fabrika ayarlarına döndürmek olarak sıralanabilir.
Telefonda virüs olduğunu nasıl anlarız ‼️
- Rastgele pop-up reklamların çıkması
- Telefonun normalden sıcak çalışması
- Kişilere rastgele mesajlar gönderilemesi
- Telefonun yavaş yanıt vermesi
- Kullanıcıya ait olmayan kredi kartı harcaması
- Telefonun aşırı mobil veri kullanması
- Bataryanın hızlı tükenmesi
Telefona virüs bulaşırsa ne olur 🧐
- Spam mesajlar göndererek veri kullanımınızı artırır.
- Premium uygulamalara abone yapabilir.
- Hacker’a para kazandıracak spam reklamlar çıkmaya başlar.
- Telefon konuşmalarınız kaydedilebilir.
- Kişisel bilgileriniz toplanır. (Konumunuz, rehberiniz, fotoğraflarınız, banka bilgileriniz vs.)
- Şifreleriniz dahil oturum açma bilgileriniz çalınabilir.
- Root yoluyla cihazınız ele geçirilir.
Telefona virüs neden girer ❓
- Güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama indirme
- Bilinmeyen göndericilerden gelen e-posta eklerini açma
- Tanınmayan kişilerden gelen mesajları açma
- Sosyal ağlarda DM ile gönderilen linklere tıklama
- Telefonun herkesin kullanımına açık USB portlarda şarj etme
- Sahte güvenlik uyarıları veren sitelerde bir linke tıklama
- Güvenli olmayan WiFi ağlarına bağlanma
Akıllı telefonlar, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Kişisel bilgilerimiz, finansal bilgilerimiz ve dijital dünyayla olan bağlantımızı taşıyorlar. Tıpkı bilgisayarlar gibi cep telefonlarına da kötü amaçlı yazılım veya başka virüs türleri bulaşabiliyor. Özellikle Android kullanıcıları yüksek riskle karşı karşıya. Peki, telefonda virüs olup olmadığı nasıl anlaşılır, virüs girerse ne olur? Daha da önemlisi telefonda virüs nasıl temizlenir? Telefon virüsü temizleme yollarını burada bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...