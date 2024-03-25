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    Telefondan virüs nasıl temizlenir? İşte tüm virüs temizleme yöntemleri

    Telefona virüs bulaştı nasıl temizlenir öğrenmek isteyenler buraya! İşte iPhone & Android telefondan virüs temizlemek için yapmanız gerekenler:                  

    Android telefonda çok sayıda istenmeyen reklam, pop-up ve bildirim alıyorsanız, bunun nedeni reklam yazılımı olabilir. En son istatistiklere göre, Android cihazlarda her ay 30 milyondan fazla yeni kötü amaçlı yazılım keşfediliyor ve bunların %62’sini reklam yazılımları oluşturuyor. Reklam yazılımı önemli çünkü telefona başka kötü amaçlı yazılım bulaştığının ve kişisel bilgilerinizin ele geçirildiğinin bir işareti. Evet, telefonların masaüstü işletim sistemi üzerinde çalışmaması virüs bulaşmayacağı anlamına gelmiyor. Özellikle Android telefonlar çeşitli kötü amaçlı yazılım türlerine karşı savunmasız. Peki, telefona virüs bulaştı ne yapmalıyım? Bu rehber yazıdaki adımlarla telefona bulaşan virüs nasıl temizlenir öğrenebilirsiniz. Ayrıca virüs temizleme kadar merak edilen telefona virüs bulaşırsa ne olur sorusunun da yanıtını bulabilirsiniz.

    Telefon virüsü nasıl temizlenir? ✅

    telefondan virüs temizleme yolları Tam Boyutta Gör
    Android telefonlara çoğunlukla reklam virüsleri bulaşır. Reklam yazılımları (Adware), yeni bir uygulama indirdiğinizde veya güvenli olmayan bir web sitesindeki bir bağlantıya tıkladığınızda haberiniz ve izniniz olmadan yüklenir. Telefona virüs bulaştıysa ne yapmalısınız? İşte telefondan virüs temizleme yolları:
    1. Android antivirüs programıyla taratın.
    2. Telefonu güvende modda başlatın.
    3. Şüpheli uygulamaları kaldırın.
    4. Uygulama yönetici izinlerini geri alın.
    5. Tarayıcı önbelleğini ve ayarları sıfırlayın.
    6. Kötü amaçlı site bildirimlerini devre dışı bırakın.
    7. Android telefonu fabrika ayarlarına döndürün.

    Android antivirüs programı indirin ve tarama yapın 📲

    android antivirüs programıyla telefon virüsü temizleme Tam Boyutta Gör
    Android antivirüs programları, telefonunuzu kötü amaçlı uygulamalara ve kodlara karşı tarar ve virüsleri temizlemenize yardımcı olur. Android telefonunuz üzerinde tam kontrole sahipseniz, yasal bir reklam virüsü temizleme aracı, en iyi başlangıç olacaktır.

    Google Play Store’da Android telefona bulaşan reklam virüsünü temizlemek için aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda uygulama var. Özellikle başlarda listelenen “ücretsiz” olanlara dikkat etmelisiniz. Hackerların ücretsiz antivirüs araçları ve Android temizleme uygulamalarının içine virüs gizlediği bilinmektedir. Uygulamayı yüklemeden önce inceleme puanı ve yorumlardan daha ziyade (bunlar sahte olabilir) resmi internet sitesine bağlantı olup olmadığını kontrol edip gerçek kullanıcı deneyimlerini incelemenizde fayda var. Güvenilir virüs temizleme programı bulduğunuzda, mutlaka tam (derin) arama seçeneğiyle Android cihazınızı taratın.

    Telefon virüs taraması nasıl yapılır?

    • Google Play Store’u açın.
    • Güvenilir Android virüs temizleme programı indirin.
    • Tam sistem taraması başlatın.
    • Virüs tarama işleminin bitmesini bekleyin.
    • Uygulama virüs bulaşıp bulaşmadığını gösterecek.
    • Temizle seçeneğiyle virüsü kaldırın.
    • Telefonu yeniden başlatın.

    Telefonu güvenli modda başlatın 📱

    güvenli modda android virüsü temizleme Tam Boyutta Gör
    Çoğu Android telefonda işletim sisteminin sınırlı bir sürümünü çalıştıran ve reklam virüsleri ve diğer üçüncü parti uygulamaların çalışmasını durdurabilen güvenli mod bulunur. Telefon güvenli moddayken gelişmiş özelliklerin çoğu devre dışı kalır ve internete bağlanamazsınız. Bu özelliğin etkinleştirilmesi, virüsü temizlerken cihazınızın daha fazla zarar görmesini engeller. Peki, telefonda virüsü temizlemek için güvenli mod nasıl açılır?

    Android güvenli mod açma adımları

    • Telefonu kapatın.
    • Yeniden başlatırken ses kısma düğmesine basılı tutun.
    • Telefon güvenli modda başlatılıncaya kadar düğmeye basmaya devam edin.
    • Güvenli mod bildirimini göreceksiniz.
    • Güvenli moddan çıkmak için güç düğmesine basılı tutarak cihazı yeniden başlatın.

    Şüpheli uygulamaları kaldırın ❌

    programsız telefondan virüs temizleme Tam Boyutta Gör
    Android telefona bulaşan virüsler genellikle eski veya sahte uygulamalarda kendilerini gizler. Zararlı bir uygulama, ayarlarınız, dosyalarınız, kişisel bilgileriniz dahil olmak üzere telefondaki her şeye erişebilir. Ayarlar’a girip telefonunuzda yüklü tüm uygulamaları görebileceğiniz menüye gelin. Yüklü uygulamalarınızı inceleyin; şüpheli veya tanımadığınız bir uygulama görürseniz kaldırın. Daha sonra telefonunuzu yeniden başlatın. Alternatif olarak, Google Play Store uygulamasını açıp uygulamaları ve cihazları yönet menüsü altından telefondaki uygulamaları listeleyip kaldırabilirsiniz.

    Uygulama yöneticisi izinlerini geri alın ↩️

    android telefonda virüs temizleme yolu Tam Boyutta Gör
    Hackerlar bazen kolayca bulunamayan veya kaldırılamayan yönetici ayrıcalıkları olan gizli uygulamaları kullanır. Dolandırıcılar bu yönetici ayrıcalıklarıyla cihazınız üzerinde daha fazla kontrole sahip olur ve daha zararlı kötü amaçlı yazılım yüklemek, şifrelerinizi ve kişisel bilgilerinizi çalmak, kripto para birimi madenciliği yapmak da dahil olmak üzere bir dizi başka tehdide neden olabilir. Bu uygulamaları bulmayı başarsanız bile her zamanki gibi silemeyebilirsiniz. Öncelikle uygulamaların yönetici izinlerini iptal etmeniz gerekir.

    Android cihaz yöneticisi izinlerini kaldırma

    • Cihaz yöneticisi uygulamaları bölümüne girin.
    • Yönetici izinleri olan uygulamalar listelenecek.
    • Uygulamanın yanındaki kutucuğa dokunun.
    • Google Play Store - Profil - Uygulamaları ve cihazları yönete gidin.
    • Yönet’e girerek uygulamayı silin.

    Tarayıcı önbelleğini ve ayarları sıfırlayın 🗑️

    telefon virüsü temizleme tarayıcı sıfırlama Tam Boyutta Gör
    Web tarayıcınızın önbelleği, sık girdiğiniz siteleri doğrudan telefonunuza kaydeder. Önbelleğe alınan dosyalar bazen belli bir süre sonra otomatik olarak silinir ancak telefona virüs bulaştığından şüpheleniyorsanız, elle de temizleyebilirsiniz. Tarayıcı önbelleğini ve ayarları temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin:
    • Tarayıcı ayarlarına girin.
    • Tarama verilerini/Geçmişi temizle’ye dokunun.
    • Çerezler, şifreler ve diğer kayıtlı bilgileri de seçerek önbelleği temizleyin.

    Kötü amaçlı site bildirimlerini devre dışı bırakın 🔕

    android reklam virüsü temizleme Tam Boyutta Gör
    Telefonunuzdan bir web sitesine girdiğinizde “Bildirimleri göster” seçeneğini etkinleştiren bir açılır pencereyle karşılaşabilirsiniz. Bilinmeyen veya güvenilmeyen bir web sitesi için bu ayarı etkinleştirir ve dokunursanız sıklıkla bildirimlere maruz kalabilirsiniz. Pop-upları durdurmak için tarayıcı ayarlarınızda web sitesi bildirimlerini kapatabilirsiniz. Kötü amaçlı sitenin bildirimlerini kapatmak için aşağıdaki adımları izleyin:
    • Tarayıcı açın.
    • Gizlilik ve güvenlik altında Site ayarlarını seçin.
    • İzinler altında bildirimlere dokunun.
    • Bildirim göndermesini engellemek istediğiniz sitenin adresini yazın.
    • Sitelerin bildirim göndermesine izin verme seçeneğiyle tüm bildirimleri kapatabilirsiniz.

    Telefonu fabrika ayarlarına döndürün 📴

    telefona format atarak virüs temizleme Tam Boyutta Gör
    Telefonu fabrika ayarlarına döndürmek, reklam ve diğer virüslerden kurtulmak için en kolay yoldur. Ancak, bu işlem telefonunuzu tamamen sileceği ve orijinal durumuna geri döndüreceği için yakın zamanda yedek aldıysanız yapmalısınız. Telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamak için “Telefona nasıl format atılır” rehberindeki adımları takip edebilirsiniz.

    Özetle, cep telefonuna bulaşan virüs nasıl temizlenir? Telefona bulaşan virüsü temizlemek için, antivirüs programı kullanmak en iyi çözümdür. Programsız virüs temizleme yolları; güvenli modda başlatma, site bildirimlerini devre dışı bırakma, tarayıcıyı sıfırlama ve telefonu fabrika ayarlarına döndürmek olarak sıralanabilir.

    Telefonda virüs olduğunu nasıl anlarız ‼️

    telefona virüs bulaştığını anlamanın yolları Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar virüsleri gibi en iyi akıllı telefonlar dahi kötü amaçlı yazılımlara karşı savunmasız. Virüsler, kendilerini kopyalayan ve tüm sisteme yayılan bir tür kötü amaçlı yazılım ve bulaştığında telefonun performansını etkileyebiliyor, daha da kötüsü hassas bilgilerin çalınması riskini doğuruyor. Peki, telefona virüs bulaşması nasıl anlaşılır? İşte telefona virüs girip girmediğini anlamanın yolları:
    1. Rastgele pop-up reklamların çıkması
    2. Telefonun normalden sıcak çalışması
    3. Kişilere rastgele mesajlar gönderilemesi
    4. Telefonun yavaş yanıt vermesi
    5. Kullanıcıya ait olmayan kredi kartı harcaması
    6. Telefonun aşırı mobil veri kullanması
    7. Bataryanın hızlı tükenmesi

    Telefona virüs bulaşırsa ne olur 🧐 

    telefon virüs belirtileri Tam Boyutta Gör
    Telefona virüs girerse ne olur? sorusunun kısa bir yanıtı yoktur. Virüs, uygulamalarınızın çökmesine, telefonunuzun aşırı ısınmasına neden olabilir. Android virüsü bulaştığında paranızı ve kişisel verileriniz de tehlike altındadır. Virüs, otomatik mesajlar gönderip sizi sahte ücretli servislere abone ederek faturanızın artmasına neden olabilir. Bankacılık bilgilerinizin çalınması, telefon görüşmelerinizin kaydedilmesi de mümkündür.
    • Spam mesajlar göndererek veri kullanımınızı artırır.
    • Premium uygulamalara abone yapabilir.
    • Hacker’a para kazandıracak spam reklamlar çıkmaya başlar.
    • Telefon konuşmalarınız kaydedilebilir.
    • Kişisel bilgileriniz toplanır. (Konumunuz, rehberiniz, fotoğraflarınız, banka bilgileriniz vs.)
    • Şifreleriniz dahil oturum açma bilgileriniz çalınabilir.
    • Root yoluyla cihazınız ele geçirilir.

    Telefona virüs neden girer ❓

    telefona virüs nasıl bulaşır Tam Boyutta Gör

    • Güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama indirme
    • Bilinmeyen göndericilerden gelen e-posta eklerini açma
    • Tanınmayan kişilerden gelen mesajları açma
    • Sosyal ağlarda DM ile gönderilen linklere tıklama
    • Telefonun herkesin kullanımına açık USB portlarda şarj etme
    • Sahte güvenlik uyarıları veren sitelerde bir linke tıklama
    • Güvenli olmayan WiFi ağlarına bağlanma

    Akıllı telefonlar, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Kişisel bilgilerimiz, finansal bilgilerimiz ve dijital dünyayla olan bağlantımızı taşıyorlar. Tıpkı bilgisayarlar gibi cep telefonlarına da kötü amaçlı yazılım veya başka virüs türleri bulaşabiliyor. Özellikle Android kullanıcıları yüksek riskle karşı karşıya. Peki, telefonda virüs olup olmadığı nasıl anlaşılır, virüs girerse ne olur? Daha da önemlisi telefonda virüs nasıl temizlenir? Telefon virüsü temizleme yollarını burada bulabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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