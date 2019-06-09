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LG Stylo 5 tasarımı ortaya çıktı

LG’nin uygun fiyata kalemli telefon çözümü sunan Stylo serisine yeni bir model ekleniyor. LG Stylo 5 isimli bu modelin kılıf sızıntıları sayesinde tasarımı ortaya çıktı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
2,9b
2
4
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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LG Stylo 5 tasarımı ortaya çıktı
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Kalem ve not kelimeleri geçtiğinde ilk akla gelen Samsung Galaxy Note serisi oluyor. Ancak LG’nin de “Stylus” kalemli telefonları uzun zamandır piyasada. Hatta ülkemizde de LG Q Stylus Plus gibi modellerin satışlarına devam ediliyor. Dokunmatik kalem odaklı bu serinin yeni modeli olan LG Stylo 5’e ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı.
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Tasarım önceki modele oldukça benzer

LG Stylo serisi amiral gemisi bir modelden ziyade uygun fiyat odaklı olarak karşımıza çıkıyor. LG Stylo 5 de bu akımı devam ettirecek. Önceki model olan LG Stylo 4’e tasarım noktasında oldukça benzer. Öyle ki dörtlü hatta beşli arka kameraları konuştuğumuz şu dönemlerde LG Stylo 5 tek arka kamera ile gelecek. Bu arka kameranın hemen altında parmak izi sensörü yer alıyor. Ön tarafı çevirdiğimizde ise köşeleri yuvarlatılmış ve standart alt-üst çerçeveli bir ekran bizleri karşılıyor. Görsellere bakarak söyleyebileceğimiz diğer özellikler ise USB Type C ve 3.5 mm kulaklık girişi ile geliyor olması.

LG Stylo 5 tasarımı ortaya çıktı

LG Stylo 5 ismi 31 Mayıs tarihinde alınan bir sertifikada görülmüştü. Üzerine bir de bu kılıf sızıntılarının ortaya çıkması cihazın yakında tanıtılacağı manasına geliyor olabilir. LG Stylo 5 orta sınıfa herhangi bir yenilik getirmeyen, sıradan bir model olacak. Ancak uygun fiyata kalemli telefon arayan kişiler için LG’nin Stylo ve Stylus serisi önemli cihazlardan.


https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1137258335785242625 Yorum Yaz
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khytr89 2 hf. en beğenilen
LG nin telefon bölümü yaşıyor muydu
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Khoradasein 1 hf.
Önce ben geldim: "omo ghost scroon oloyor, LoGo tolophon yopmoson, ophon doho gosol bonco."
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smart1978 1 hf.
Kalemi dahil herseyi dandik :/ Herseyi ile GAalxy Note serisine rakip cikaramadilar hayret ...
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intel7mix 2 hf.
Donanım bile belirsiz haber niteliği bile taşımıyor.
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khytr89 2 hf. en beğenilen
LG nin telefon bölümü yaşıyor muydu
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