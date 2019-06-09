LG Stylo 5 tasarımı ortaya çıktı

Tasarım önceki modele oldukça benzer
LG Stylo serisi amiral gemisi bir modelden ziyade uygun fiyat odaklı olarak karşımıza çıkıyor. LG Stylo 5 de bu akımı devam ettirecek. Önceki model olan LG Stylo 4’e tasarım noktasında oldukça benzer. Öyle ki dörtlü hatta beşli arka kameraları konuştuğumuz şu dönemlerde LG Stylo 5 tek arka kamera ile gelecek. Bu arka kameranın hemen altında parmak izi sensörü yer alıyor. Ön tarafı çevirdiğimizde ise köşeleri yuvarlatılmış ve standart alt-üst çerçeveli bir ekran bizleri karşılıyor. Görsellere bakarak söyleyebileceğimiz diğer özellikler ise USB Type C ve 3.5 mm kulaklık girişi ile geliyor olması.
LG Stylo 5 ismi 31 Mayıs tarihinde alınan bir sertifikada görülmüştü. Üzerine bir de bu kılıf sızıntılarının ortaya çıkması cihazın yakında tanıtılacağı manasına geliyor olabilir. LG Stylo 5 orta sınıfa herhangi bir yenilik getirmeyen, sıradan bir model olacak. Ancak uygun fiyata kalemli telefon arayan kişiler için LG’nin Stylo ve Stylus serisi önemli cihazlardan.
https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1137258335785242625 Yorum Yaz Paylaş Tweetle