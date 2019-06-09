LG Stylo 5 tasarımı ortaya çıktı

Kalem ve not kelimeleri geçtiğinde ilk akla gelen Samsung Galaxy Note serisi oluyor. Ancak LG’nin de “Stylus” kalemli telefonları uzun zamandır piyasada. Hatta ülkemizde de LG Q Stylus Plus gibi modellerin satışlarına devam ediliyor. Dokunmatik kalem odaklı bu serinin yeni modeli olan LG Stylo 5’e ait kılıf görüntüleri ortaya çıktı.

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Tasarım önceki modele oldukça benzer

LG Stylo serisi amiral gemisi bir modelden ziyade uygun fiyat odaklı olarak karşımıza çıkıyor. LG Stylo 5 de bu akımı devam ettirecek. Önceki model olan LG Stylo 4’e tasarım noktasında oldukça benzer. Öyle ki dörtlü hatta beşli arka kameraları konuştuğumuz şu dönemlerde LG Stylo 5 tek arka kamera ile gelecek. Bu arka kameranın hemen altında parmak izi sensörü yer alıyor. Ön tarafı çevirdiğimizde ise köşeleri yuvarlatılmış ve standart alt-üst çerçeveli bir ekran bizleri karşılıyor. Görsellere bakarak söyleyebileceğimiz diğer özellikler ise USB Type C ve 3.5 mm kulaklık girişi ile geliyor olması.

LG Stylo 5 ismi 31 Mayıs tarihinde alınan bir sertifikada görülmüştü. Üzerine bir de bu kılıf sızıntılarının ortaya çıkması cihazın yakında tanıtılacağı manasına geliyor olabilir. LG Stylo 5 orta sınıfa herhangi bir yenilik getirmeyen, sıradan bir model olacak. Ancak uygun fiyata kalemli telefon arayan kişiler için LG’nin Stylo ve Stylus serisi önemli cihazlardan.

https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1137258335785242625