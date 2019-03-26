Huawei P30 Pro ön inceleme | En dolu Android telefon

Genel Yayın Yönetmeni
Huawei'nin 10X yakınlaştırma, 4 kamera ve gece moduna özel 409100 iso değeriyle zifiri karanlıkta dahi renkli çekim yapabilen P30 Pro modeli cep telefonunu inceledik.
Huawei'nin 10X yakınlaştırma, 4 kamera ve gece moduna özel 409100 iso değeriyle zifiri karanlıkta dahi renkli çekim yapabilen P30 Pro modeli cep telefonunu inceledik.
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Ekran S9 Plus'un bile muadili olamaz. Hatta note 8in
Ön kamera muhtemelen yine şişirme.
Diye uzar gider liste.
S10 Plusun rakibi deği tırnağı bile olamaz.
1000 euronun 500-600 eurosuna Mi9, op7, Meizu 16s alınır üstüne dslr alınır. Artı 500 euro verdirecek olayı s10 plus bile doğru dürüst veremiyor.