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Huawei P30 Pro ön inceleme | En dolu Android telefon

1 ay
12,3b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Huawei'nin 10X yakınlaştırma, 4 kamera ve gece moduna özel 409100 iso değeriyle zifiri karanlıkta dahi renkli çekim yapabilen P30 Pro modeli cep telefonunu inceledik.
Huawei'nin 10X yakınlaştırma, 4 kamera ve gece moduna özel 409100 iso değeriyle zifiri karanlıkta dahi renkli çekim yapabilen P30 Pro modeli cep telefonunu inceledik. 

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Darknesia 1 ay en beğenilen
İnatla değişmeyen ve güzelleşemeyen hatalı Emui ara yüz... Gerisi fasa fiso isterse 50X zoom yapsın o ara yüz değişmediği müddetçe benim için olmaz o iş.
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Murat Burç 1 ay
Stereo hoperlör yok. Kirin980. 4K 60 fps yok. Yine rezil 1080p 60 fps ve 4k 30 fps performansı gösterecek.
Ekran S9 Plus'un bile muadili olamaz. Hatta note 8in
Ön kamera muhtemelen yine şişirme.
Diye uzar gider liste.
S10 Plusun rakibi deği tırnağı bile olamaz.
1000 euronun 500-600 eurosuna Mi9, op7, Meizu 16s alınır üstüne dslr alınır. Artı 500 euro verdirecek olayı s10 plus bile doğru dürüst veremiyor.
Stereo hoperlör yok. Kirin980. 4K 60 fps yok. Yine rezil 1080p 60 fps ve 4k 30 fps performansı gösterecek.Ekran S9 Plus'un bile muadili olamaz. Hatta note...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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savasserter 1 ay
Atatürk detayı çok hoş olmuş.
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DH Misafiri 3 hf.
Oppo benim çok merak ettiğim, fakat fazla deneme fırsatı bulamadığım bir marka. Açıkçası sızıntılarından beri, duyurulduğundan beri çok beğenmiştim reno modelini. Tasarımı gerçekten çok çok iyi. Beni buradan yakaladı en başta. Ocean Green rengi gerçekten eşsiz. Ön kamera ile yaptıkları yenilik gerçekten cesur ve şık bir hamle. Telefonun donanımı da tasarım kadar etkileyici. Fakat hoşuma gitmeyen yanlarından bazıları, çok kalın olması. Yani rakibi olarak geleceğini varsaydığımız s10+ 7.8 mm iken reno 10x modeli 9.3 mm. Gerçekten çok fazla. Bir de bunun üzerine ters şarj özelliği yok ve 210 gram yani ağır bir telefon. Bildiğim kadarıyla nfc yok, wireless şarj zaten yok, su toz dayanıklılığı yok, ekran çözünürlüğü ve ppi değeri bana yetersiz geldi. Nit değerini de bilmiyoruz ama ortalama 600 civarı olacaktır. Kulaklık girişi yok, hafıza kartı takılamıyor. Ben, s10+ almayı düşündüğüm için onunla kıyaslıyorum doğal olarak. Bunların hepsi s10+da mevcut. Çok büyük bir fark. Buradaki belki de en kritik nokta fiyatı olacak. Haziran ayının ortalarında satın alınabilir duruma geleceğini düşündüğümüzde, o tarihte s10+ ve diğer rakiplerinin fiyatları muhtemelen daha da düşecek. Tabi kurlar çığırından çıkmazsa. Bence iyi bir satış grafiği yakalayabilmeleri için, o dönemdeki mi 9 ve düz s10 fiyatlarının ortasında bir yere koymaları gerekiyor. Daha iyi getirebilirlerse hayır demeyiz :) RX17 gibi facia olacaksa, hiç; gümrüktü, sevkiyattı, aracı karıydı vs bu masraflara girmesinler. Sıkı teknoloji takipçileri dışında kimse Oppo falan bilmez. Ama absürt fiyattan gelirlerse bilen de yanaşmaz. Rekabetçi olmak zorundalar. Benim tercihimi, o dönemki s10+ fiyatı belirler. Aralarında 500 tl civarı fark olursa gider s10+ alırım. Ama merakla bekliyorum o ayrı. Böyle inovasyon yuvası teknolojik aletleri severiz.
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last19 1 ay
Video kalitesi vasat.
Dikkat edilmeyen bir nokta da ön kamerada oto fokus yok, yüz takip var. Bana göre eksi, belki hoşuna giden olabilir.
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burti44 1 ay
Cepte DSLR veya kompakt fotoğraf makinası taşıyamayacağıma ve fotoğraf ilk önemli özellik cep telefonunda BENCE, Huawei P30 Pro bana en ideal cep telefonu.
Bir de ekranı büyük ve ekran kalitesi bana yeterli. Görseller için harika. 50x zoom da büyük bir artı ( 50x zoom'da net fotoğraf olmayacağını herkes tahmin edebilir ).
Ama fiyatı çok pahalı ( 6.999_ ₺ ). 3 ay sonra düşer mi?
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arda28 1 ay
Bugun inceleme şansım oldu fransada kamerasını çok beğendim
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Queenie 1 ay
ben breathing crystal olan rengini beğendim, bugün takip ettiğim bir bloggerın telefonu göstermesiyle mest oldum o ne güzel renk ya.
video ve müzikler de hoş olmuş. şuan sadece hepsiburada da görebildim satışta. alanlara mutluluklar dilerim sanırım aşık oldum..
hepsiburada.com/...
saat de hediyeymiş, ben kullanmazdım ama eşim oldukça beğendi saati.
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DH Misafiri 1 ay
Arkadaşlar bende chrome videonuzu oynatmıyor ortada sadece ünlem işareti beliriyor.
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___Lawyer___ 1 ay
Hala videoyu doğru düzgün çekemeyen bir telefon nasıl en dolu android telefon oluyor anlamak zor. İyi telefon herşeyi iyi yapan telefondur. Bu telefonun bazı özellikleri çok iyi bazı özellikleri s8 ile bile rekabet edecek durumda değilken bu Huawei övücülük gereksiz bir trend.
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DH Misafiri 1 ay
hala apple fan boylugu :) "en donanimli android telefonu" demis arkadas ama dogrusu "en donanimli telefon" olacakti... bu kafayi bir apple cilarda bir de kemalistlerde gordum ;) ... nato kafa nato mermer...
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DH Misafiri 1 ay
hımm kapak resiminde subliminal mesaj var bazıları bunu sevmeyecek. p20 pro kaç para bu kaç para bizi gelmez bunlar ama özellikleri güzelmiş.
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DH Misafiri 1 ay
Atatürk'ün resmini vurgulamak ise amaç teşekkürler mesut, Yok tesadüf ise onu oraya koyan kişiyede teşekkürler.
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