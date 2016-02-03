Huawei P8’in Işık İziyle Güvercinlerin Işık Gösterisi

Düşük ışık için optimize edilen “Işık İzi” modu, Huawei P8’in deklanşörüne bastığınızda, kaynak ışığın yansıma noktalarını en iyi şekilde ölçümlüyor ve hareket yönüne göre farklı görsel sonuçlar almanızı sağlıyor. Bu mod sayesinde kullanıcılar, karanlıkta yapacakları küçük manevralarla, kişiselleştirilmiş görsellere imza atabiliyorlar.

Huawei P8’in Işık İzi özelliğinin, sıra dışı bir şekilde anlatıldığı video, aşağıdaki linkten izlenebilir;



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Dünyanın lider akıllı telefon üreticilerinden Huawei, ürünleri ile birlikte sunduğu farklı özelliklerle de kullanıcılarını yaratıcılığa sevk ediyor. Huawei, P8’in Işık İzi özelliğini, dünyada ilk kez uygulanan bir teknikle, güvercinler aracılığı ile gerçekleştirdiği ışık izleriyle tanıttı.Huawei, Işık İzi özelliğini, Kapadokya’da farklı bir proje ile videolaştırarak, sektörde de bir ilke imza attı. 50’den fazla güvercinin kullanıldığı çekimler, Türkiye’nin en ilgi çekici tarih ve turizm merkezlerinden Kapadokya’da gerçekleştirildi.Videoda, Kapadokya’ya kadar izini sürdükleri bir kuşçuyu aramaya giden 3 gencin hikâyesi eğlenceli bir şekilde anlatılıyor. Çekimin gerçekleştirildiği Kapadokya Aşk Vadisi’nin eşsiz coğrafyası ve güvercinlerin ilgi çekici kullanımı ile ortaya çıkan sıra dışı filmde, ayaklarına farklı renklerde LED ışıklar takılan güvercinlerin, P8’in uzun pozlama tekniğiyle gökyüzünde fotoğrafları çekildiğinde ortaya çıkan sıra dışı görsellik, ön planda yer alıyor.Filmin en az güvercinler kadar renkli bir başka detayı ise Kuşçu Ali. Güvercinlerin sahibi Kuşçu Ali, kuşlara verdiği yönergeler ve eğitimler sayesinde çekimlerin başarıyla tamamlanmasında önemli pay sahibi oldu. Renkli karakteri ve konuşma tarzıyla içeriğe önemli oranda katkı sağladığını da belirtmek gerekiyor.Proje için 1,5 aylık bir ön hazırlık süreci geçirildi. Toplam 70 kişinin görev aldığı projede, 40 kişilik bir ekip, çekimler için Kapadokya’ya kamp kurdu. 50’ye yakın güvercinin yer aldığı çekimlerde kullanılan tüm kuşlar, çekimlerden 10 gün önce İstanbul’dan bölgeye getirilerek, çekim yapılacak alana alışmaları sağlandı. Bölgede ayrıca, bu kuşlar için özel bir sığınak da inşa edildi. İki gün boyunca süren çekimlerde kullanılmak üzere özel olarak üretilen 200’den fazla LED ışık içinse, özel bir ekip Ankara’da bir hafta boyunca çalıştı. Yüksek ışık gücüne sahip, uzun süre yanabilen ve son derece hafif olan LED’lerin her biri, yaklaşık 1,5 gram ağırlığında üretildi.Son zamanlarda sık sık görsel örnekleri paylaşılan “Işık İzi” tekniği, dünyada ilk defa kuşların kullanıldığı bir video ile görselleştirildi. Projede yer alan tüm güvercinler, en küçük bir zarar görmeden eski yerlerine iade edildi.Çekimler sırasında bölgede bulunan ekibe, Kapadokya halkı da büyük ilgi gösterdi. Elbette bu ilgi, bazı ilginç söylentileri de beraberinde getirdi. Güvercinlerin LED ışıklar ile gece uçtukları sırada, bazı bölgelerden yayılan, -ışık kaynağının UFO olabileceği- söylentileri, Huawei çekim ekibine de ulaştı. Çekimler esnasında UFO görülmedi…