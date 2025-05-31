Samsung, patent ihlali nedeniyle 117 milyon dolar ceza ile karşı karşıya

Samsung’a, Maxell’in teknolojilerini izinsiz kullandığı için ceza kesildi
Dava süreci, Eylül 2023’te Maxell’in Samsung’u yedi farklı patenti ihlal etmekle suçlamasıyla başladı. İddiaya göre ihlaller Samsung’un SmartThings istasyonları, dizüstü bilgisayarları, akıllı telefonları ve diğer ev elektroniği ürünlerinde Maxell'in koruma altındaki teknolojilerini lisanssız şekilde kullanmasıyla gerçekleşti. Bu patentler; kullanıcı arayüzü, veri işleme yöntemleri ve görüntü yeniden üretimi gibi temel yazılım ve donanım bileşenlerini kapsıyor.
Söz konusu patentlerin geçmişi 2011 yılına kadar uzanıyor. O dönemde Samsung, Maxell’in selefi olan Hitachi Consumer Electronics ile 10 yıllık bir lisans anlaşması yaparak belirli teknolojileri kullanma hakkı elde etmişti. Ancak bu anlaşma 2021’de sona erdi ve Samsung’un, lisansı yenilemeden patentli teknolojileri kullanmaya devam ettiği iddia edildi. Maxell, bu süreçte Samsung ile iletişime geçerek yeni bir lisans anlaşması yapma girişiminde bulunsa da Koreli teknoloji devi buna yanaşmadı.
Samsung cephesi ise mahkeme kararının nihai olmadığını ve temyiz yoluna başvurmayı planladığını belirtiyor. Şirketin karara itiraz etmesi bekleniyor, bu da davanın daha uzun süre gündemde kalabileceğini gösteriyor. Fikri mülkiyet ihlalleri, özellikle teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler için yüksek maliyetli sonuçlar doğurabiliyor ve Samsung’un bu durumdan nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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