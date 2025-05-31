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    Samsung, patent ihlali nedeniyle 117 milyon dolar ceza ile karşı karşıya

    Teknoloji devi Samsung, Maxell’e ait patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle 117,7 milyon dolar tazminata mahkûm edildi. İşte Maxell ile Samsung arasındaki davanın detayları:

    Samsung’un patent ihlali 117 milyon dolara mal oldu
    Samsung, ABD'nin Teksas Doğu Bölgesi'nde görülen bir dava sonucunda Japon teknoloji firması Maxell'e karşı kaybettiği patent ihlali davasında 117,7 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi. Federal jüri Samsung’un akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı ev cihazlarında Maxell’e ait çeşitli patentleri izinsiz kullandığına hükmetti.

    Samsung’a, Maxell’in teknolojilerini izinsiz kullandığı için ceza kesildi

    Dava süreci, Eylül 2023’te Maxell’in Samsung’u yedi farklı patenti ihlal etmekle suçlamasıyla başladı. İddiaya göre ihlaller Samsung’un SmartThings istasyonları, dizüstü bilgisayarları, akıllı telefonları ve diğer ev elektroniği ürünlerinde Maxell'in koruma altındaki teknolojilerini lisanssız şekilde kullanmasıyla gerçekleşti. Bu patentler; kullanıcı arayüzü, veri işleme yöntemleri ve görüntü yeniden üretimi gibi temel yazılım ve donanım bileşenlerini kapsıyor.

    Söz konusu patentlerin geçmişi 2011 yılına kadar uzanıyor. O dönemde Samsung, Maxell’in selefi olan Hitachi Consumer Electronics ile 10 yıllık bir lisans anlaşması yaparak belirli teknolojileri kullanma hakkı elde etmişti. Ancak bu anlaşma 2021’de sona erdi ve Samsung’un, lisansı yenilemeden patentli teknolojileri kullanmaya devam ettiği iddia edildi. Maxell, bu süreçte Samsung ile iletişime geçerek yeni bir lisans anlaşması yapma girişiminde bulunsa da Koreli teknoloji devi buna yanaşmadı.

    Samsung’un patent ihlali 117 milyon dolara mal oldu
    Maxell, yaşanan ihlallerin ardından yalnızca ABD’de değil, Almanya ve Japonya’daki mahkemeler ile ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu nezdinde de hukuki başvurularda bulundu. Nisan 2025’te benzer içerikli yeni bir davayı yine Teksas’ta açan Maxell, Samsung’a yönelik hukuki baskısını artırmayı sürdürüyor.

    Samsung cephesi ise mahkeme kararının nihai olmadığını ve temyiz yoluna başvurmayı planladığını belirtiyor. Şirketin karara itiraz etmesi bekleniyor, bu da davanın daha uzun süre gündemde kalabileceğini gösteriyor. Fikri mülkiyet ihlalleri, özellikle teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler için yüksek maliyetli sonuçlar doğurabiliyor ve Samsung’un bu durumdan nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 2 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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