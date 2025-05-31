Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android 16 çıkış takvimi netleşiyor: İşte beklenen yayın tarihi

    Android 16 güncellemesi, önceki sürümlerden daha erken bir tarihte kullanıcılarla buluşuyor. Peki Android 16 güncellemesi ne zaman çıkacak? İşte beklenen tarih...

    Android 16 çıkış takvimi netleşiyor: İşte yayın tarihi Tam Boyutta Gör
    Google, 13 Mayıs tarihinde düzenlenen The Android Show: I/O Edition etkinliğinde Android 16'nın yeni tasarım dilini resmen tanıttı. Son olarak bu yılın ilerleyen zamanlarında Pixel cihazlar için yayınlanacak işletim sisteminin çıkış tarihi netleşmeye başladı. 

    Android 16 takvimi netleşiyor

    Google, Android 16 güncellemesini beklenenden aylar önce kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Son bilgilere göre şirket, geleneksel sonbahar takviminden farklı olarak bu kez güncellemeyi 3 Haziran 2025 Salı günü yayınlayacak. Güncelleme ilk olarak Pixel telefonlar ve tabletler için dağıtıma çıkacak. Bu erken tarih ise, sadece Google'ın iç stratejisiyle ilgili değil.

    Bildiğiniz gibi üreticilerin kendi arayüzlerini Android’in yeni sürümüne adapte etmesi zaman alıyor. Samsung, Xiaomi gibi üreticiler, özellikle yılın başında piyasaya sürdükleri amiral gemisi modellerinde en güncel Android sürümünü kullanmak istiyor. Google’ın bu yılki erken dağıtımı ise, üreticilerin lansman takvimlerine daha rahat entegre olmalarını sağlayacak.

    Şu an için Android 16'nın Pixel cihazlara gelecek hafta salı günü OTA (kablosuz güncelleme) yoluyla sunulacağı belirtiliyor. Uyumlu bir Pixel telefon veya tablet kullananlar, güncellemeyi Ayarlar uygulaması üzerinden kolayca indirip kurabilecek.

    Android 16 neler sunacak?

    Yeni sürüm, sistem genelinde iyileştirmelerin yanı sıra öne çıkan bazı özellikleri de beraberinde getiriyor. Android 5 döneminden sonra kaldırılan kilit ekranı widget’ları, Android 16 ile geri dönüyor. Kullanıcılar, ekran kilidinden ayrılmadan sık kullandıkları bilgileri görüntüleyebilecek. Bunun yanında Google, özellikle katlanabilir telefonlar ve tabletler için çoklu görev deneyimini geliştiren yeni araçlar da sunuyor. 

    Son olarak, Google I/O 2025 etkinliğinde tanıtılan bazı yapay zekâ özellikleri de Android 16 ile birlikte sisteme entegre ediliyor. Pixel cihaz kullanıyorsanız, Android 16 ile uyumlu olup olmadığınızı resmi destek listesinden kontrol edebilirsiniz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 22 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sahibinden ilan başlığına ne yazılır steam kaldırılan oyun kodları ayt kaç ayda biter 1.300.000 tl ye alınabilecek arabalar bmw x3 alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ1023
    Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ1023
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum