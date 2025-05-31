Android 16 çıkış takvimi netleşiyor: İşte beklenen yayın tarihi

Android 16 takvimi netleşiyor
Google, Android 16 güncellemesini beklenenden aylar önce kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Son bilgilere göre şirket, geleneksel sonbahar takviminden farklı olarak bu kez güncellemeyi 3 Haziran 2025 Salı günü yayınlayacak. Güncelleme ilk olarak Pixel telefonlar ve tabletler için dağıtıma çıkacak. Bu erken tarih ise, sadece Google'ın iç stratejisiyle ilgili değil.
Bildiğiniz gibi üreticilerin kendi arayüzlerini Android’in yeni sürümüne adapte etmesi zaman alıyor. Samsung, Xiaomi gibi üreticiler, özellikle yılın başında piyasaya sürdükleri amiral gemisi modellerinde en güncel Android sürümünü kullanmak istiyor. Google’ın bu yılki erken dağıtımı ise, üreticilerin lansman takvimlerine daha rahat entegre olmalarını sağlayacak.
Şu an için Android 16'nın Pixel cihazlara gelecek hafta salı günü OTA (kablosuz güncelleme) yoluyla sunulacağı belirtiliyor. Uyumlu bir Pixel telefon veya tablet kullananlar, güncellemeyi Ayarlar uygulaması üzerinden kolayca indirip kurabilecek.
Android 16 neler sunacak?
Yeni sürüm, sistem genelinde iyileştirmelerin yanı sıra öne çıkan bazı özellikleri de beraberinde getiriyor. Android 5 döneminden sonra kaldırılan kilit ekranı widget’ları, Android 16 ile geri dönüyor. Kullanıcılar, ekran kilidinden ayrılmadan sık kullandıkları bilgileri görüntüleyebilecek. Bunun yanında Google, özellikle katlanabilir telefonlar ve tabletler için çoklu görev deneyimini geliştiren yeni araçlar da sunuyor.
Son olarak, Google I/O 2025 etkinliğinde tanıtılan bazı yapay zekâ özellikleri de Android 16 ile birlikte sisteme entegre ediliyor. Pixel cihaz kullanıyorsanız, Android 16 ile uyumlu olup olmadığınızı resmi destek listesinden kontrol edebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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