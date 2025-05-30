Xiaomi incelikte iddialı yeni MagSafe powerbank modelini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Son dönemde powerbank sektöründe manyetik uyumu olan modeller öne çıkmaya başladı. Üreticiler portföylerinde mutlaka bir kaç tane MagSafe uyumlu powerbank modeline yer veriyor. Xiaomi de bunlardan birisi.

Xiaomi Magnetic Ultra-Slim Power Bank özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Magnetic Ultra-Slim Power Bank adıyla satışa sunulan powerbank ince yapısıyla dikkat çekiyor. 8.7mm ile telefonunuzu kabalaştırmayan ürün, 17 N52 seviye neodim mıknatıslar ile de kesintisiz bir aktarım sunuyor. Firma yüksek yoğunlukta lityum kobalt oksit batarya kullanarak alandan tasarruf etmiş.

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5000mAh kapasitesi olan powerbank MagSafe bağlantısı üzerinden maksimum 18W çıkış verebilirken USB Tip-C kablosu ile de 22.5W hızlı şarj sağlayabiliyor. Özel sensör dakikada 12000 kez sıcaklığı kontrol ederken, geniş grafen ısı dağıtıcı da verimliliği garanti ediyor. Xiaomi Magnetic Ultra-Slim Power Bank modeli 23$ fiyat etiketiyle satılıyor.

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