Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S25 Edge'nin arkasındaki mühendisliği açıkladı

    Samsung, ultra ince Galaxy S25 Edge modelini yakın zamanda piyasaya sürdü. Şirket bu inceliğe, dayanıklılık ve performanstan ödün vermeden nasıl ulaştığına yönelik detayları paylaştı.

    Samsung, Galaxy S25 Edge'nin arkasındaki mühendisliği açıkladı Tam Boyutta Gör
    Samsung, uzun zamandır konuşulan ultra ince Galaxy S25 Edge modelini yakın zamanda piyasaya sürdü. Sadece 5,8 mm kalınlığa ve 163 gr ağırlığa sahip telefon, amiral gemisi özellikleri son derece ince hafif bir gövdeye sığdırmayı başarıyor. Şirket bu inceliğe, dayanıklılık ve performanstan ödün vermeden nasıl ulaştığını ayrıntılı olarak açıkladı.

    Sağlamlığı korumak ve hafiflikten ödün vermemek için, S25 Edge titanyum çerçevelerle geliyor. Ayrıca seride ilk olarak önde Corning Gorilla Glass Ceramic 2 cam koruma ve arkada Gorilla Glass Victus 2 ile dayanıklılık arttırılıyor. 

    Samsung, Galaxy S25 Edge'nin arkasındaki mühendisliği açıkladı Tam Boyutta Gör

    Galaxy S25 Edge için yapılan mühendislikler neler?

    Ancak asıl inovasyon içeride gerçekleştirilmiş. Samsung, telefonun iç yapısı için yeni bir montaj sistemi geliştirdiğini ve bu sistemin bileşenleri 0,1 mm hassasiyetle yerleştirmesine olanak tanıdığını söylüyor.

    İnceliği sağlamak için 200 MP çözünürlüğündeki kameranın otomatik odaklama ve optik görüntü sabitleme donanımı optimize edilerek kamera kalınlığı %10 azaltılmış. Ayrıca modülün yüksekliğini azaltmak için iki katmanlı bir kamera muhafazası tasarlanmış.

    Samsung, Galaxy S25 Edge'nin arkasındaki mühendisliği açıkladı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25 Edge, serinin diğer üyeleri gibi Snapdragon 8 Elite yonga setiyle geliyor. İnce kasa nedeniyle soğutmada problem yaşanmaması için telefon S25 Plus'tan %10 daha büyük bir buhar odasıyla geliyor. Ayrıca, metal çerçevede çip setinden buhar odasına doğrudan ısı transferine izin veren “delik yapısı” tasarımı bulunuyor. Bu, diğer bileşenlerden gelen ısıyı yönetmek için özel olarak hazırlanmış bir termal arayüzle birlikte çalışıyor.

    Samsung, Galaxy S25 Edge'nin arkasındaki mühendisliği açıkladı Tam Boyutta Gör
    Yapılan bu iyileştirmelere rağmen Galaxy S25 Edge'nin, uzun süreli ağır yüklerde S25 Plus kadar uzun süre performansını koruyamadığına yönelik testler bulunuyor. Ek olarak 3900 mAh gibi günümüz standartlarına göre düşük pil kapasitesi de soru işareti oluşturuyor. Bu dezavantajları, ultra ince ve hafif bir amiral gemisi telefon sahibi olmak isteyenlerin ödemesi gereken bir
    bedel olarak görebiliriz.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 9 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kredi kartıyla başka kredi kartı borcu ödeme chevrolet kalos 1.4 stresten yüz çökmesi türk telekom fiber başvuru kapının dili bozuldu kapı açılmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer2 D5
    Game Garaj Slayer2 D5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum