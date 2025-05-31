Samsung, Galaxy S25 Edge'nin arkasındaki mühendisliği açıkladı

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Tam Boyutta Gör Samsung, uzun zamandır konuşulan ultra ince Galaxy S25 Edge modelini yakın zamanda piyasaya sürdü. Sadece 5,8 mm kalınlığa ve 163 gr ağırlığa sahip telefon, amiral gemisi özellikleri son derece ince hafif bir gövdeye sığdırmayı başarıyor. Şirket bu inceliğe, dayanıklılık ve performanstan ödün vermeden nasıl ulaştığını ayrıntılı olarak açıkladı.

Sağlamlığı korumak ve hafiflikten ödün vermemek için, S25 Edge titanyum çerçevelerle geliyor. Ayrıca seride ilk olarak önde Corning Gorilla Glass Ceramic 2 cam koruma ve arkada Gorilla Glass Victus 2 ile dayanıklılık arttırılıyor.

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Galaxy S25 Edge için yapılan mühendislikler neler?

Ancak asıl inovasyon içeride gerçekleştirilmiş. Samsung, telefonun iç yapısı için yeni bir montaj sistemi geliştirdiğini ve bu sistemin bileşenleri 0,1 mm hassasiyetle yerleştirmesine olanak tanıdığını söylüyor.

İnceliği sağlamak için 200 MP çözünürlüğündeki kameranın otomatik odaklama ve optik görüntü sabitleme donanımı optimize edilerek kamera kalınlığı %10 azaltılmış. Ayrıca modülün yüksekliğini azaltmak için iki katmanlı bir kamera muhafazası tasarlanmış.

Tam Boyutta Gör Galaxy S25 Edge, serinin diğer üyeleri gibi Snapdragon 8 Elite yonga setiyle geliyor. İnce kasa nedeniyle soğutmada problem yaşanmaması için telefon S25 Plus'tan %10 daha büyük bir buhar odasıyla geliyor. Ayrıca, metal çerçevede çip setinden buhar odasına doğrudan ısı transferine izin veren “delik yapısı” tasarımı bulunuyor. Bu, diğer bileşenlerden gelen ısıyı yönetmek için özel olarak hazırlanmış bir termal arayüzle birlikte çalışıyor.

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Yapılan bu iyileştirmelere rağmen Galaxy S25 Edge'nin, uzun süreli ağır yüklerde S25 Plus kadar uzun süre performansını koruyamadığına yönelik testler bulunuyor. Ek olarak 3900 mAh gibi günümüz standartlarına göre düşük pil kapasitesi de soru işareti oluşturuyor. Bu dezavantajları, ultra ince ve hafif bir amiral gemisi telefon sahibi olmak isteyenlerin ödemesi gereken bir

bedel olarak görebiliriz.

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