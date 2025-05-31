Samsung, Galaxy S25 Edge'nin arkasındaki mühendisliği açıkladı

Sağlamlığı korumak ve hafiflikten ödün vermemek için, S25 Edge titanyum çerçevelerle geliyor. Ayrıca seride ilk olarak önde Corning Gorilla Glass Ceramic 2 cam koruma ve arkada Gorilla Glass Victus 2 ile dayanıklılık arttırılıyor.
Galaxy S25 Edge için yapılan mühendislikler neler?
Ancak asıl inovasyon içeride gerçekleştirilmiş. Samsung, telefonun iç yapısı için yeni bir montaj sistemi geliştirdiğini ve bu sistemin bileşenleri 0,1 mm hassasiyetle yerleştirmesine olanak tanıdığını söylüyor.
İnceliği sağlamak için 200 MP çözünürlüğündeki kameranın otomatik odaklama ve optik görüntü sabitleme donanımı optimize edilerek kamera kalınlığı %10 azaltılmış. Ayrıca modülün yüksekliğini azaltmak için iki katmanlı bir kamera muhafazası tasarlanmış.
Yapılan bu iyileştirmelere rağmen Galaxy S25 Edge'nin, uzun süreli ağır yüklerde S25 Plus kadar uzun süre performansını koruyamadığına yönelik testler bulunuyor. Ek olarak 3900 mAh gibi günümüz standartlarına göre düşük pil kapasitesi de soru işareti oluşturuyor. Bu dezavantajları, ultra ince ve hafif bir amiral gemisi telefon sahibi olmak isteyenlerin ödemesi gereken bir
bedel olarak görebiliriz.
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!