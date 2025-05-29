Xiaomi 16 özellikleri sızdırıldı: İşte tüm beklenenler

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Tam Boyutta Gör Xiaomi 16'nın çıkış tarihi yaklaşırken, cihaz hakkında yeni bilgiler Çinli kaynaklardan gelmeye devam ediyor. Digital Chat Station tarafından paylaşılan son sızıntı, Xiaomi 16'nın teknik özelliklerini büyük ölçüde netleştirmiş durumda. Xiaomi 16, 16 Pro ve 16 Ultra modellerinden oluşacak seri, Eylül ayında planlanan Qualcomm'un yeni nesil yonga seti Snapdragon 8 Elite 2 ve daha fazlasıyla geliyor.

Xiaomi 16 neler sunacak?

Xiaomi 16'nın gücünü Snapdragon 8 Elite 2 yonga setinden alacağı artık neredeyse kesinleşti. Xiaomi 16 serisinin bu işlemciyle gelen ilk modellerden biri olması bekleniyor. Ancak Pro model, bu yıl yine uluslararası pazarda yer almayak.

Kamera tarafında önemli bir değişiklik var. Xiaomi 16, 50 MP çözünürlüğe sahip üç ayrı sensörle gelecek. Ana kamera 1/1.3 inç boyutunda büyük bir sensör kullanacak. Buna ultra geniş açı ve makro destekli telefoto modül eşlik edecek. Kamera kurulumunun teknik olarak Pro model seviyesine yakın olduğu söylenebilir.

Tam Boyutta Gör Batarya kapasitesi ise dikkat çekici şekilde artırılmış. Kaynağa göre Xiaomi 16'nın pil kapasitesi 6.500 mAh'ın üzerine çıkıyor. Bu değer, bir önceki model olan Xiaomi 15'teki 5.400 mAh bataryaya kıyasla oldukça büyük bir sıçrama. Ekran boyutunun 6.3 inç seviyesinde kalması düşünüldüğünde, bu batarya cihazın en güçlü yanlarından biri olabilir.

Ekran tarafında da bazı güncellemeler söz konusu. Düz yapıdaki 6.3 inç OLED panelin, dört kenarda oldukça ince çerçevelerle geleceği belirtiliyor. Yazılım tarafında ise Xiaomi'nin yeni nesil arayüzü HyperOS 3.0 ve Android 16 tabanlı işletim sistemi kullanılacak.

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Tasarımda ise Xiaomi, sade ama modern bir yaklaşım benimseyecek. Sızdırılan render görsellerinde iki tonlu arka panel bulunuyor. Bu detayın Apple’ın iPhone 17 serisinde beklenen tasarımla benzerlik taşıdığını söyleyelim.

Xiaomi 16’nın lansman tarihi henüz kesinleşmiş değil. Ancak Qualcomm’un Eylül ayında Snapdragon 8 Elite 2’yi duyurmasının hemen ardından, Xiaomi’nin 16 serisini Ekim ya da Kasım ayında tanıtması bekleniyor. Takvime bakıldığında, yıl bitmeden Çin lansmanı yapılacak; global çıkış ise 2025'in ilk aylarında gerçekleşebilir.

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