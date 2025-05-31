iPhone 17 serisindeki en ucuz model, düşük bellek ve işlemciyle gelecek

iPhone 17 baz model, 8GB RAM ve A18 işlemciyle gelecek
Ultra ince tasarımıyla dikkat çekecek iPhone 17 Air modelinin A19 çipe sahip olması beklenirken, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max’in A19 Pro çiple donatılması bekleniyor. Bu çiplerin TSMC’nin N3P olarak bilinen üçüncü nesil 3nm süreciyle üretilmesi bekleniyor.
Pu, ayrıca iPhone 17'nin iPhone 16 ile aynı bellek miktarına (8 GB) sahip olacağını söylüyor.
Pu daha önce tüm iPhone 17 serisinin A19 çipini kullanacağını ve ayırt edici faktörün RAM olacağını öngörmüştü. Analist, iPhone 17 ve iPhone 17 Air'ın 8 GB RAM, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in ise 12 GB RAM'e sahip olacağını söylemişti. Şimdi, iPhone 17'nin 8 GB RAM kullanacağını, iPhone 17 Air'ın ise Pro modelleri gibi 12 GB RAM'e sahip olacağını iddia ediyor.
iPhone 17 baz modeliyle iPhone 16 arasında tasarım olarak hiçbir fark olmayacak. Ancak, Apple’ın iPhone 17’de 60 Hz ekrandan artık vazgeçeceği, ön kamerayı 12 megapikselden 24 megapiksele çıkaracağı, ekranı biraz büyüteceği (6.1 inçten 6.3 inçe) söyleniyor.
|Özellik
|iPhone 17
|iPhone 17 Air
|iPhone 17 Pro
|iPhone 17 Pro Max
|Ekran
|6.1 inç
|6.6 inç
|6.3 inç
|6.9 inç
|İşlemci
|Apple A18
|Apple A19
|Apple A19 Pro
|Apple A19 Pro
|Bellek
|8 GB RAM (LPDDR5)
|12 GB RAM (LPDDR5)
|12 GB RAM (LPDDR5X)
|12 GB RAM (LPDDR5X)
|Ön kamera
|24MP
|24MP
|24MP
|24MP
|Arka kamera
|48MP + 12MP
|48MP
|48MP + 48MP + 48MP
|48MP + 48MP + 48MP
|Kasa
|Alüminyum
|Titanyum
|Alüminyum
|Alüminyum
|Modem
|Qualcomm
|Qualcomm veya Apple
|Qualcomm
|Qualcomm
|Şarj
|35W
|35W
|35W
|35W
Her yıl olduğu gibi, yeni iPhone’lar Eylül ayında tanıtılacak. iPhone 17 lansmanından önce, 9 Haziran'da WWDC 2025 etkinliğinde yeni modellerle gelecek iOS 26 özellikleri gösterilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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