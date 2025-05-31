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    iPhone 17 serisindeki en ucuz model, düşük bellek ve işlemciyle gelecek

    Apple analisti Jeff Pu, Eylül ayında tanıtılacak iPhone 17 serisindeki en ucuz modelin özelliklerini paylaştı. iPhone 17 baz model, özellik olarak kullanıcıları üzecek gibi görünüyor.

    iphone 17 8gb ram apple a18 işlemci Tam Boyutta Gör
    Jeff Pu, giriş seviye iPhone 17 modelinin iPhone 16 baz modelinde kullanılanla aynı işlemciye (Apple A18) sahip olacağını söylüyor. İşlemcinin, TSMC'nin N3E olarak bilinen ikinci nesil 3nm süreciyle üretilmeye devam edeceğini de ekliyor.

    iPhone 17 baz model, 8GB RAM ve A18 işlemciyle gelecek

    Ultra ince tasarımıyla dikkat çekecek iPhone 17 Air modelinin A19 çipe sahip olması beklenirken, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max’in A19 Pro çiple donatılması bekleniyor. Bu çiplerin TSMC’nin N3P olarak bilinen üçüncü nesil 3nm süreciyle üretilmesi bekleniyor.

    Pu, ayrıca iPhone 17'nin iPhone 16 ile aynı bellek miktarına (8 GB) sahip olacağını söylüyor.

    Pu daha önce tüm iPhone 17 serisinin A19 çipini kullanacağını ve ayırt edici faktörün RAM olacağını öngörmüştü. Analist, iPhone 17 ve iPhone 17 Air'ın 8 GB RAM, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in ise 12 GB RAM'e sahip olacağını söylemişti. Şimdi, iPhone 17'nin 8 GB RAM kullanacağını, iPhone 17 Air'ın ise Pro modelleri gibi 12 GB RAM'e sahip olacağını iddia ediyor.

    iPhone 17 baz modeliyle iPhone 16 arasında tasarım olarak hiçbir fark olmayacak. Ancak, Apple’ın iPhone 17’de 60 Hz ekrandan artık vazgeçeceği, ön kamerayı 12 megapikselden 24 megapiksele çıkaracağı, ekranı biraz büyüteceği (6.1 inçten 6.3 inçe) söyleniyor.

    iPhone 17 serisi özellikleri (beklenen)
    Özellik iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max
    Ekran 6.1 inç 6.6 inç 6.3 inç 6.9 inç
    İşlemci Apple A18 Apple A19 Apple A19 Pro Apple A19 Pro
    Bellek 8 GB RAM (LPDDR5) 12 GB RAM (LPDDR5) 12 GB RAM (LPDDR5X) 12 GB RAM (LPDDR5X)
    Ön kamera 24MP 24MP 24MP 24MP
    Arka kamera 48MP + 12MP 48MP 48MP + 48MP + 48MP 48MP + 48MP + 48MP
    Kasa Alüminyum Titanyum Alüminyum Alüminyum
    Modem Qualcomm Qualcomm veya Apple Qualcomm Qualcomm
    Şarj 35W 35W 35W 35W

    Her yıl olduğu gibi, yeni iPhone’lar Eylül ayında tanıtılacak. iPhone 17 lansmanından önce, 9 Haziran'da WWDC 2025 etkinliğinde yeni modellerle gelecek iOS 26 özellikleri gösterilecek.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 2 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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