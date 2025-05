Nothing Phone (3)'te Glyph LED ışıklar yer almayacak: Tasarım değişiyor

Tam Boyutta Gör Nothing, Temmuz ayında ilk gerçek amiral gemisi akıllı telefonu Phone (3)'ü tanıtacak. Şirket, tanıtımdan önce yeni cihazıyla ilgili ipuçlarını vermeye başladı. Bu ipuçlarında biri, markanın kendine has bu özelliğini seven hayranlarını üzecek.

Glyph LED ışıklara veda ediliyor

Şirketin açıklamasında göre, Nothing Phone (3)'ün arkasında Glyph LED ışıkları olmayacak. Nothing telefonlara has bu ışıklar, şeffaf arka kapakla beraber markayı diğerlerinden ayıran önemli bir tasarım öğesiydi. Ancak görünüşe göre yaklaşan amiral gemisinde olmayacak.

Şirketin yerine ne koyacağı ya da herhangi birşey koyup koymacağı şimdilik bilinmiyor. Bazı yorumcular, Nothing'in bunun yerine nokta matris ekrana geçeceğini öne sürüyor. Bunu da şirketin daha önceki paylaşımlarına dayandırıyorlar.

Nothing, birkaç gün önce yeni telefonu ile ilgili bir görsel paylaşmıştı. Cihazın arka yüzeyine ait bu görsel, iki farklı dokuyu ve bir adet yuvarlak düğme benzeri bir tasarım öğesini gösteriyor. Daha önceki Nothing telefonlarına benzemeyen bu tasarım, şirketin tasarım dilini önemli ölçüde değiştireceğine işaret ediyor. Nothing CEO’su Carl Pei'in açıklamalarına göre yeni cihazda üst düzey malzemelere yer verilecek. Telefonun ayrıca, üst seviye bir yonga setine sahip olacağı belirtiliyor. Nothing Phone (3) ile ilgili bilgiler şimdilik bunlar. Lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

