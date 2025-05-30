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    Nothing Phone (3)'te Glyph LED ışıklar yer almayacak: Tasarım değişiyor

    Nothing, Temmuz ayında ilk gerçek amiral gemisi akıllı telefonu Phone (3)'ü tanıtacak. Yeni bir tasarımla gelmesi beklenen telefonda, markanın kendisine has Glyph LED ışıkları yer almayacak.

    Nothing Phone (3)'te Glyph LED ışıklar yer almayacak Tam Boyutta Gör
    Nothing, Temmuz ayında ilk gerçek amiral gemisi akıllı telefonu Phone (3)'ü tanıtacak. Şirket, tanıtımdan önce yeni cihazıyla ilgili ipuçlarını vermeye başladı. Bu ipuçlarında biri, markanın kendine has bu özelliğini seven hayranlarını üzecek.

    Glyph LED ışıklara veda ediliyor

    Şirketin açıklamasında göre, Nothing Phone (3)'ün arkasında Glyph LED ışıkları olmayacak. Nothing telefonlara has bu ışıklar, şeffaf arka kapakla beraber markayı diğerlerinden ayıran önemli bir tasarım öğesiydi. Ancak görünüşe göre yaklaşan amiral gemisinde olmayacak.

    Şirketin yerine ne koyacağı ya da herhangi birşey koyup koymacağı şimdilik bilinmiyor. Bazı yorumcular, Nothing'in bunun yerine nokta matris ekrana geçeceğini öne sürüyor. Bunu da şirketin daha önceki paylaşımlarına dayandırıyorlar.

    Nothing Phone (3)'te Glyph LED ışıklar yer almayacak Tam Boyutta Gör

    Nothing, birkaç gün önce yeni telefonu ile ilgili bir görsel paylaşmıştı. Cihazın arka yüzeyine ait bu görsel, iki farklı dokuyu ve bir adet yuvarlak düğme benzeri bir tasarım öğesini gösteriyor. Daha önceki Nothing telefonlarına benzemeyen bu tasarım, şirketin tasarım dilini önemli ölçüde değiştireceğine işaret ediyor. Nothing CEO’su Carl Pei'in açıklamalarına göre yeni cihazda üst düzey malzemelere yer verilecek. Telefonun ayrıca, üst seviye bir yonga setine sahip olacağı belirtiliyor. Nothing Phone (3) ile ilgili bilgiler şimdilik bunlar. Lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

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    turkelvis 23 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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