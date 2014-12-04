Huawei TalkBand B1 video inceleme "Akıllı bileklik ve Bluetooth kulaklık bir arada"

Bjenige Erdi Bey öncelikle elinize sağlık objektif ve güzel bir inceleme olmuş. Cihazı şu şekilde yorumlamak istiyorum. Anlık değil günlük takip yapmak için tasarlanmış güzel bir fiyat performans ürünü. En kısa zamanda ASUS Zenwatch incelemenizide bekliyor olucam. Saygılarımla Adem Arslan
Ya da yurtdışından getirebilecek? Almayı planlıyorum da...
Cihazı şu şekilde yorumlamak istiyorum. Anlık değil günlük takip yapmak için tasarlanmış güzel bir fiyat performans ürünü. En kısa zamanda ASUS Zenwatch incelemenizide bekliyor olucam.
Saygılarımla
Adem Arslan
Merhaba, iyi geceler.
İncelemeyi beğenmenize sevindim.
Asus Zenwatch'ı incelemek istiyorum, umarım bir test örneği elimize ulaşır.
Teşekkür ederim.
Sevgiler,