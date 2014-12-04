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Huawei TalkBand B1 video inceleme "Akıllı bileklik ve Bluetooth kulaklık bir arada"

4 yıl
33,3b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei Talk Band B1, akıllı saat, akıllı bileklik ve bluetooth kulaklık özelliklerini bir arada sunan hibrit bir cihaz. Tasarım, kullanım detayları ve pil süresi gibi merak edilen tüm detayları bu videomuzda anlatıyoruz. İyi seyirler.
 

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yakartoker20 3 yıl
Arkadaslar arayanin sadece numarasi gozukuyor isim gozukmesi ivin ne yapmam lazim ??
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yakartoker20 3 yıl
Gelen aramalarda sadece numara gozukuyor. İsim neden gözükmüyor acaba
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DH Misafiri 3 yıl
gelen aramaları numaraları gösteriyor rehberde kayıtlı isimleri göstermiyor neden
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DH Misafiri 4 yıl
Merhabalar arkadaşın biri 18 gün önce bir soru sordu malesef siz hala bir cevap yazmadınız. Ayıp olmuyor mu? Tekrar olsun diye bende soracağım çünkü bende bu bilekliği (huawei talkband b1) almak istiyorum. Fakat benim için önemli kriter çağrı geldiği zaman titreşimle uyarı veriyor mu? Umarım cevap verirsiniz site yetkilileri...
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mcht0112 4 yıl
Ürün Türkiye'ye ne zaman gelecek bilgisi olan var mı?
Ya da yurtdışından getirebilecek? Almayı planlıyorum da...
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Xloud 4 yıl
Türkiye de satmayı planladıkları bir ürünün uygulaması Türkçe değil...
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Barerkican 4 yıl
Aslında bluetooth kulaklık kısmı çok iyi. Cepte taşısan sıkıntı oluyor ama bu alet sayesinde rahatsız olmadan yanında bluetooth kulaklık taşıyebilirsin..
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DH Misafiri 4 yıl
Türkiye'ye tabi ki öyle bir kutu gelmez.Unutun
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bulevent 4 yıl
Asus Zenwatch incelemenizi de isteriz. İyi yayınlar
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knaqsikoloph 4 yıl
Eski dh yi özledik
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Bjenige 4 yıl
Erdi Bey öncelikle elinize sağlık objektif ve güzel bir inceleme olmuş.
Cihazı şu şekilde yorumlamak istiyorum. Anlık değil günlük takip yapmak için tasarlanmış güzel bir fiyat performans ürünü. En kısa zamanda ASUS Zenwatch incelemenizide bekliyor olucam.
Saygılarımla
Adem Arslan
1 Yanıt Yanıtla
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fx57 4 yıl Bjenige
Bjenige

Erdi Bey öncelikle elinize sağlık objektif ve güzel bir inceleme olmuş.

Cihazı şu şekilde yorumlamak istiyorum. Anlık değil günlük takip yapmak için tasarlanmış güzel bir fiyat performans ürünü. En kısa zamanda ASUS Zenwatch incelemenizide bekliyor olucam.

Saygılarımla
Adem Arslan

Merhaba, iyi geceler.

İncelemeyi beğenmenize sevindim.

Asus Zenwatch'ı incelemek istiyorum, umarım bir test örneği elimize ulaşır.

Teşekkür ederim.

Sevgiler,
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