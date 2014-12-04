Huawei TalkBand B1 video inceleme "Akıllı bileklik ve Bluetooth kulaklık bir arada"

Huawei Talk Band B1, akıllı saat, akıllı bileklik ve bluetooth kulaklık özelliklerini bir arada sunan hibrit bir cihaz. Tasarım, kullanım detayları ve pil süresi gibi merak edilen tüm detayları bu videomuzda anlatıyoruz. İyi seyirler.

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