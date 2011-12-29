Huawei Ideos X5 için Android 2.3 güncellemesi yayınlandı

Huawei yüksek satış başarısı elde ettiği akıllı telefonu Ideos X5 için Android 2.3 güncellemesini yayınladı. Bugünlerde birinci yaşını kutlayan telefon, resmi olarak Android 2.2 işletim sistemiyle piyasaya çıkmış, Gingerbread kod adlı 2.3 sürümüne yükseltileceği de açıklanmıştı.

3.8-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 800MHz hızında çalışan Qualcomm MSM7230 işlemciye ve Adreno 205 entegre grafik birimine sahip olan telefon, sergilediği fiyat/performans başarımı ile ülkemizde de çok satan telefonlar arasına girmişti.

120 x 62 x 11.6 mm boyutlarında ve 130 gram ağırlığında olan telefon, üzerinde yer alan 5 Megapiksel çözünürlüğündeki kamera ile 720p video kaydı da yapabiliyor. Huawei tarafından resmi olarak kullanıma sunulan 2.3 güncellemesi telefona performans takviyesi yapıyor.

tıklayabilirsiniz. Huawei Ideos X5 için çıkan 28 Aralık tarihli Android 2.3 güncellemesini indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.