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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Ideos X5 için Android 2.3 güncellemesi yayınlandı

7 yıl
94,2b
1
120
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei yüksek satış başarısı elde ettiği akıllı telefonu Ideos X5 için Android 2.3 güncellemesini yayınladı. Bugünlerde birinci yaşını kutlayan telefon, resmi olarak Android 2.2 işletim sistemiyle piyasaya çıkmış, Gingerbread kod adlı 2.3 sürümüne yükseltileceği de açıklanmıştı.
3.8-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 800MHz hızında çalışan Qualcomm MSM7230 işlemciye ve Adreno 205 entegre grafik birimine sahip olan telefon, sergilediği fiyat/performans başarımı ile ülkemizde de çok satan telefonlar arasına girmişti.
120 x 62 x 11.6 mm boyutlarında ve 130 gram ağırlığında olan telefon, üzerinde yer alan 5 Megapiksel çözünürlüğündeki kamera ile 720p video kaydı da yapabiliyor. Huawei tarafından resmi olarak kullanıma sunulan 2.3 güncellemesi telefona performans takviyesi yapıyor. 
Huawei Ideos X5 için çıkan 28 Aralık tarihli Android 2.3 güncellemesini indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

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unflattering 6 yıl
O kadar konu içinde bunu bulup hortlatmışsın madem e bi zahmet geçiver artık. B528 romu ve atmel fixini tavsiye ederim. Eğer ki orjinal rom kullanmakta kararlıysan. Yok ne olursa olur diyorsan hiç uğraşma en iyisi.
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Blue Foundation 6 yıl
x3 le kıyaslanamaz bile açık ara x5
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ikayhanlar130 6 yıl Blue Foundation
enescebeci

x3 le kıyaslanamaz bile açık ara x5

4 aylık konuyu hortlatmışsın dostum :)
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DH Misafiri 7 yıl
Beyler huawei'nin sitesinde telefon sayfasına Downloads sekmesinde bu güncelleme yer almıyor. Beta güncellemesi var. Çıkmış ise bile oraya aha eklenmemiş. Bunu belirtmek istedim ilgilenenle için. Bu arada nasıl bir telefon. ideos X3'e göre daha mı iyi daha mı kötü?
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coolhawk 7 yıl
Arkadaşlar siteden güncelleme indiremiyorum sorun var siz nasıl indirdiniz ve yazılım ingilizce dilde diyor yükleyenler tr ye çevirebiliyomu...
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KaptanCe 7 yıl
Aylardın düzgün bir güncelleme gelmedi bu zamandan sonrada dahada gelmez
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Law Abiding Citizen 7 yıl
Çevrimiçi güncellemeye girdiğimde cihaziniz güncel durumda diyor bilgisayar kullanmadan güncelleyemez miyim ? Şuan ki sürümüm 2.2.1
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DH Misafiri 7 yıl
bu yeni surum iyi hos da marketten birseyler indiremiyorum nasil indirecegim
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ufo 7 yıl
resmi güncellemeyi neden telefondan alamıyoruz otomatik olarak?
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DH Misafiri 7 yıl
Selam Arkadaşlar,
Çekme problemi ( telefon 2-3 dk da bir kendini o liyor şebeke olarak telefonu yoğun kullanıyorsanız farkedersiniz. birde konuşurken kapanıyor. ) yaşayanınız var mı 2.3.5
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ferdy 7 yıl
bu arada bu güncelleme garanti dışı bırakıyor haberiniz olsun:) KVK da sadece 2.2.1 mevcut
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Law Abiding Citizen 7 yıl ferdy
ferdy

bu arada bu güncelleme garanti dışı bırakıyor haberiniz olsun:) KVK da sadece 2.2.1 mevcut

Hadiya böyle bisey varmı ?
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Dr.Teknik 7 yıl
Ayarlar-Uygulamalar-
hizli baslati kapatin.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar bu güncellemeyi yaptım. Şunu farkettim telefon kapatılınca tamamen kapanmıyor ve uykuya geçiyor. eğer açma düğmesi ile ses düğmesine basılı tutarsanız bir kaç saniye içinde kullanılır hale geliyor. bu çok güzel bir özellik. Ancak simkart değiştirmek için bataryayı çıkarınca ilk açılışta hata veriyor. acaba tamamen kapatmayı bilen var mı?
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