Huawei yeni işletim sistemini tanıttı: Android'ten tamamen bağımsız

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Huawei, bağımsızlığını kazanma yolunda önemli bir adım daha attı. Çinli teknoloji devi bir süredir gündemi meşgul eden HarmonyOS NEXT işletim sistemini tanıttı. Şirkete göre yeni HarmonyOS, LiteOS'u temel alıyor ve AOSP (Android Açık Kaynak Projesi) ile hiçbir ilgisi yok.

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Huawei yetkilileri, HarmonyOS NEXT'in tamamının, programlama dili ve derleyici de dahil olmak üzere şirket içinde geliştirildiğini söylüyor. AOSP bileşenleri içermemesi nedeniyle normal HarmonyOS'tan farklı olarak Android uygulamalarını desteklemediğini belirtelim.

983 milyon dolar harcanacak

Şu anda HarmonyOS NEXT için 200'den fazla uygulama ve yaklaşık 70 oyun geliştiriliyor. Tahminlere göre yıl sonuna kadar platformda 5.000'den fazla uygulama mevcut olacak. Huawei yeni yazılımı geliştirmek için 7 milyar yuan (yaklaşık 983 milyon dolar) gibi bir para harcamayı planlıyor.

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HarmonyOS NEXT'in kapalı beta sürümü yakında Huawei Mate 60, Huawei Mate 60 Pro ve Huawei Mate X5 akıllı telefonlara yüklenebilecek. Final sürümünün 2024'ün dördüncü çeyreğinde yayınlanması bekleniyor. İşletim sisteminin arayüz tasarımını yayınlanan teaser videosunda görebilirsiniz.

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Huawei yeni işletim sistemini tanıttı: Android ile ilgisi yok