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    Anlık Bildirim

    Huawei yeni işletim sistemini tanıttı: Android'ten tamamen bağımsız

    Çinli teknoloji devi Huawei, Android ile hiçbir ilgisi olmayan yeni HarmonyOS NEXT işletim sistemini resmen tanıttı. Şirket platformu geliştirmek için yaklaşık 1 milyar dolar harcayacak.

    Huawei yeni işletim sistemini tanıttı: Android ile ilgisi yok Tam Boyutta Gör

    Huawei, bağımsızlığını kazanma yolunda önemli bir adım daha attı. Çinli teknoloji devi bir süredir gündemi meşgul eden HarmonyOS NEXT işletim sistemini tanıttı. Şirkete göre yeni HarmonyOS, LiteOS'u temel alıyor ve AOSP (Android Açık Kaynak Projesi) ile hiçbir ilgisi yok.

    Huawei yetkilileri, HarmonyOS NEXT'in tamamının, programlama dili ve derleyici de dahil olmak üzere şirket içinde geliştirildiğini söylüyor. AOSP bileşenleri içermemesi nedeniyle normal HarmonyOS'tan farklı olarak Android uygulamalarını desteklemediğini belirtelim.

    983 milyon dolar harcanacak

    Şu anda HarmonyOS NEXT için 200'den fazla uygulama ve yaklaşık 70 oyun geliştiriliyor. Tahminlere göre yıl sonuna kadar platformda 5.000'den fazla uygulama mevcut olacak. Huawei yeni yazılımı geliştirmek için 7 milyar yuan (yaklaşık 983 milyon dolar) gibi bir para harcamayı planlıyor.

    Huawei yeni işletim sistemini tanıttı: Android ile ilgisi yok Tam Boyutta Gör

    HarmonyOS NEXT'in kapalı beta sürümü yakında Huawei Mate 60, Huawei Mate 60 Pro ve Huawei Mate X5 akıllı telefonlara yüklenebilecek. Final sürümünün 2024'ün dördüncü çeyreğinde yayınlanması bekleniyor. İşletim sisteminin arayüz tasarımını yayınlanan teaser videosunda görebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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