Huawei'nin işletim sistemi HarmonyOS, 600 milyon kullanıcıya ulaştı

Tam Boyutta Gör 2019 yılında ABD, Huawei Technologies'e karşı sert yaptırımlar uygulayarak bu Çinli şirketin gelişmiş çip teknolojilerinin yanı sıra Google'ın Android yazılım altyapısına erişimini kesti. Sonuç olarak Çinli dev, istemci cihazlar için HarmonyOS ve sunucu sistemleri için EulerOS işletim sistemini geliştirdi ve bugüne kadar da kullanıcı tabanını genişletmeye devam ediyor.

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HarmonyOS'a yatırım devam edecek

Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei'ye göre kurduğu şirket, ABD yaptırımlarının baskısı altında, zaman zaman zor olsa da başarılı olabilecek. Zhengfei'ye göre, şu anda Çin'de akıllı telefonlara, tabletlere ve endüstriyel ekipmanlara yüklenen yaklaşık 30 çeşit HarmonyOS işletim sistemi kullanılıyor ve platformun toplam kullanıcı sayısı 600 milyon kişiye ulaşıyor. Huawei, sunucu tabanlı EulerOS da dahil olmak üzere bu ekosistemin geliştirilmesi için her yıl binlerce geliştiricinin emeğine ve milyarlarca dolarlık sermayeye yatırım yapmaya devam edecek.

Tam Boyutta Gör Huawei'nin kurumsal bulut ekosistemi EulerOS platformu üzerinde çalışıyor ve Çin'deki diğer endüstriyel ortaklar da buna bağlanacak. Huawei'yi vuran tüm sert ABD yaptırımlarından sonra bile, şirketin kurucusunun Amerikalıların en iyi uygulamalarını benimsemeyi utanç verici bulmaması dikkat çekici. En azından kendisinin de inandığı gibi, Huawei'nin insan kaynaklarını ve bilimsel potansiyelini geliştirebilmesi için Çin'in de uzmanlar ve geliştiriciler için ABD kadar cazip koşullar yaratması gerekiyor.

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