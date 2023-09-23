Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei'nin işletim sistemi HarmonyOS, 600 milyon kullanıcıya ulaştı

    Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei, HarmonyOS'a dayanan 30'dan fazla işletim sistemi geliştirildiğini ve kullanıcı sayısının 600 milyona ulaştığını açıkladı.      
    HarmonyOS, 600 milyon kullanıcıya ulaştı Tam Boyutta Gör
    2019 yılında ABD, Huawei Technologies'e karşı sert yaptırımlar uygulayarak bu Çinli şirketin gelişmiş çip teknolojilerinin yanı sıra Google'ın Android yazılım altyapısına erişimini kesti. Sonuç olarak Çinli dev, istemci cihazlar için HarmonyOS ve sunucu sistemleri için EulerOS işletim sistemini geliştirdi ve bugüne kadar da kullanıcı tabanını genişletmeye devam ediyor.

    HarmonyOS'a yatırım devam edecek

    Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei'ye göre kurduğu şirket, ABD yaptırımlarının baskısı altında, zaman zaman zor olsa da başarılı olabilecek. Zhengfei'ye göre, şu anda Çin'de akıllı telefonlara, tabletlere ve endüstriyel ekipmanlara yüklenen yaklaşık 30 çeşit HarmonyOS işletim sistemi kullanılıyor ve platformun toplam kullanıcı sayısı 600 milyon kişiye ulaşıyor. Huawei, sunucu tabanlı EulerOS da dahil olmak üzere bu ekosistemin geliştirilmesi için her yıl binlerce geliştiricinin emeğine ve milyarlarca dolarlık sermayeye yatırım yapmaya devam edecek.

    HarmonyOS, 600 milyon kullanıcıya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin kurumsal bulut ekosistemi EulerOS platformu üzerinde çalışıyor ve Çin'deki diğer endüstriyel ortaklar da buna bağlanacak. Huawei'yi vuran tüm sert ABD yaptırımlarından sonra bile, şirketin kurucusunun Amerikalıların en iyi uygulamalarını benimsemeyi utanç verici bulmaması dikkat çekici. En azından kendisinin de inandığı gibi, Huawei'nin insan kaynaklarını ve bilimsel potansiyelini geliştirebilmesi için Çin'in de uzmanlar ve geliştiriciler için ABD kadar cazip koşullar yaratması gerekiyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    65 inç tv için tv ünitesi kaç cm olmalı opera yedekleme ps vita emulator jbl kulaklık açma kapama tuşu içine girdi en ucuz trafik sigortası forum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 8C
    Tecno Spark 8C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız