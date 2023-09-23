Huawei'nin işletim sistemi HarmonyOS, 600 milyon kullanıcıya ulaştı

Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei'ye göre kurduğu şirket, ABD yaptırımlarının baskısı altında, zaman zaman zor olsa da başarılı olabilecek. Zhengfei'ye göre, şu anda Çin'de akıllı telefonlara, tabletlere ve endüstriyel ekipmanlara yüklenen yaklaşık 30 çeşit HarmonyOS işletim sistemi kullanılıyor ve platformun toplam kullanıcı sayısı 600 milyon kişiye ulaşıyor. Huawei, sunucu tabanlı EulerOS da dahil olmak üzere bu ekosistemin geliştirilmesi için her yıl binlerce geliştiricinin emeğine ve milyarlarca dolarlık sermayeye yatırım yapmaya devam edecek.
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.