Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama

2 hf.
9b
1
android
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amerika'da başkan Trump'ın ulusal acil durum ilan etmesiyle yürürlüğe giren kararname uyarınca, Amerikan şirketleri, Huawei ile olan işbirliklerini askıya alıyor. En ağır darbe Google'dan geldi.
Amerika'da yürürlüğe giren başkanlık kararnamesi uyarınca, Amerikalı şirketlerin Huawei ile ilişkisi askıya alınıyor. Bu doğrultuda Google, Huawei'in Android erişimini sınırlandıran yaptırıma başladı. Tüm detaylar videomuzda.
Bu video kapsamında;
- Amerika ve Çin arasındaki ekonomik savaşın temel nedenleri; Ekonomik büyüme
- Huawei'in cep telefonu pazarındaki agresif yükselişi
- Huawei mobil iletişim altyapısında dünya geneli liderliği
- Amerika'daki Huawei yaklaşımına yönelik temel argümanlar
- Google'ın yaptırım kararı ve Android özelindeki etkileri
- Huawei cihazların bu durumdan nasıl etkileneceği
- Diğer Amerikalı şirketlerin yaptırımları ve yansımaları
- Alınan kararın Türkiye'ye etkileri  
gibi konu başlıkları üzerinde detaylara giriyor, gelişmeleri aktarıyorum. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
S A M C R O 2 hf. en beğenilen
Kimse Çin kurbanmış gibi davranmasın yıllardır kendi içlerine dışarıdan kimseyi almıyorlar Google komple yasaklı ülkede Çin bunu yapınca bir şey yok Amerika karşılık verince mi suçlu. Nedense şöyle bir algı oluşmuş Amerika hakimiyetini kırınca Çin dünyaya iyilik güzellik getirecek. Azıcık Çin’i takip eden biri Amerika’dan çok daha korkunç bir tiran olarak dünyanın başına çökeceğini tahmin edebilir öyle ki Amerika’ya rahmet okuruz. Daha birkaç ay önce hmd yani Nokia telefonların Çin’e veri gönderdiği ortaya çıktı. İngiltere yaptığı araştırmada huawei nin 5g altyapısının sorunlu arka kapılara müsait olduğunu söyledi ve huawei gibi şirketlerin devlet destekli olduğu işbirlikleri yaptıkları biliniyor. Amerika da elbette masum değil ama Çin’e masum muamelesi yapmasın kimse hele hele kurban muamelesi. Sonuç olarak Çin Amerika’dan çok daha büyük bir tehdit dünya için. Huawei muhtemelen bir şekilde anlaşma yoluna gitmek zorunda kalacak Microsoft ki huawei den çok daha büyük bir yazılım şirketi mobil işletim sistemi piyasasında elini yüzüne bulaştırdıysa huawei hiç bir şey yapamaz. Ki dünyanın en çok kullanan uygulamaları hep Amerikan menşeili kimse kullanmaz. Bu son yıllardaki Çin sempatisi nereden geliyor anlayamıyorum hele ilişkilerimiz gerginken Uygur Türkleri yüzünden.
Kimse Çin kurbanmış gibi davranmasın yıllardır kendi içlerine dışarıdan kimseyi almıyorlar Google komple yasaklı ülkede Çin bunu yapınca bir şey yok Amerika ka...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TITAN 2 hf.
İnadına trump ulan


Sonuna kadar trumpçuyum. bizim dünya liderini nasıl izaya getirdi ama
ayrıca Çinlilere güvenilmez.
2 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 hf.
Sizin en büyük hatanız en başta google'ı güvenilir zannetmeniz.Kullanıcı datasını en çok elinde bulunduran ve kullanan firmadır google. Arama verilerinden öte,mikrofona kadar dinlendiği söyleniyor,hatta bu durumla ilgili youtube'da bir video var.Canlı yayında değişik ürünler hakkında konuştuktan bir süre sonra o tarz ürünlerin reklamları çıkmaya başlıyor. Açıkcası ben yaklaşık 3 aydır google hizmetlerinden tamamen uzaklaştırdım kendimi. Arama motoru olarak bir süre duckduckgo denedim ancak memnun kalmadıktan sonra qwant a geçtim,gayet memnunum. Chromium sevdiğim için hali hazırda chromium alt yapısı olan ancak data saklamadığı kanıtlanan Brave Browser kullanıyorum. Mail kısmında ise yahoo maile geçtim.Google'ın tekel olduğu ve ne yazık ki alternatifsiz olduğu tek platform youtube.
Sizin en büyük hatanız en başta google'ı güvenilir zannetmeniz.Kullanıcı datasını en çok elinde bulunduran ve kullanan firmadır google. Arama verilerinden öte,m...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
Lumibrite 2 hf.
Huawei'nin Kurucusu açıklama yapmış
log.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Poseidon88 2 hf.
ABD ve trump'u destekleyenlere soruyorum. bu güne kadar neden peki huawei herhangi bir yaptırımda bulunmadı? boynuz kulağı geçti onlarda farkında ve bu savaştan galip çin çıkacak bundan korkuyorlar ve yıldırma politikasını başlattılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 hf.
çin'e atıp tutanlar çin ucuz elektronik üretmese en az 3 kat pahalıya alırsınız o telefonları
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lawyerzzz 2 hf.
Emperylist güç olan USA'in yok olduğunu ve tam ve bağımsız Türkiye'nin kendi ayakakları üzerinde durabildiği günleri umarım kısa sürede hep beraber görürüz...Kahrolsun USA ve yandaşları...Kan emiciler...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ProfXavier 2 hf.
Adam Thanos çıktı... !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 2 hf.
Herkes, Trump'ın kişisel kararı zannedip Trump'ı suçluyor ama bu tür kararlar Trump'dan ziyade Cumhuriyetçilerin kararı. Trump sadece Cumhuriyetçilerin bir sözcüsü, basınla muhatap olan yüzü.

ABD'de işler bu şekilde yürüyor. Başkanı o konuma getirenler başkanı parmağının ucunda oynatıyor. Türkiye'de ise başkan kendini o makama getirenleri parmağının ucunda oynatıyor. Hangisi iyi tartışılır. Sonuçta bir ülkede başkanlık sistemi varsa o ülkede halk çokta söz sahibi değildir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pikalos 2 hf.
Demek ki neymiş,dünyanın en kral cihazını,makinasını,robotunu da yapsan ,yazılımın yoksa hepsi çöpmüş.Devir yazılım devri.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Poseidon88 2 hf. pikalos
sadece yazılım yeterli olsaydı en büyük pazar payı iphone'nun olurdu. Marifet uygun fiyatlı ve yüksek performansı bir arada sunabilmekte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 hf.
Yorumcular genel olarak "Çin çalıyor da ABD çalmıyor mu?" diyor...Hangi ülke olursa olsun böyle bir risk var...İlla ki "bi yer" seçmek gerekiyor...Bir tarafta demokratik olmayan kominist Çin diğer tarafta batı değerleri ve o değerlere bağlı olduğunu iddia eden ABD...yeterli paranız olsa ve yurtdışına gitmek isteseniz ABD ye mi yoksa Çin e mi gidersiniz?(başka seçenek yok diyelim)....cevabı hepimiz biliyoruz boşuna yalan konuşmaya gerek yok....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetbmyo 2 hf.
WikiLeaks in kurucusunu ve eski NSA çalışanını neden ısrarla istiyor lar kuyruk açıları var yaptıkları pislikler ortaya çıktı ,ben Amerika'nın hiç biseyine güvenmiyorum Facebook , Twitter gibi platformlari çin yasakladiysa NSA e veri sizdirdigi için .Çok çabuk unuttuk Intel ve AMD nin spectre ,maltedown açıklarını bence bilerek yapılan arka kapılar yersek yalandan hatalı olduklarını kabul ettiler ,bu açıklar veri toplamak için zero day açiklariydi daha ortaya çıkmayan açıklar ne olacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 2 hf.
Bugün itibarı ile ABD geri vites yaptı ve kararı ertelediğini bildirdi ama Huawei boş durmayacaktır. Kendi işletim sistemi mutlaka yedekte bekliyordur ve son şekli verilmek üzeredir. Hatta şu anda bile opensource stock anroid kullanarak ürünlerini sunabilir. Google aplikasyonları kurulu gelmeyecekmiş aman ne dert :) Varsın gelmesin. Gmail zaten kullanmıyorum, Google Chrome zaten ancak cahillerin ve güvenlik denilen şeyden bihaber kişilerin kullandığı default browser, Google Maps'in ise Yandex, Here Maps gibi çok başarılı alternatifleri var. Sadece youtube'un sıkıntısı hissedilir. O da browser üzerinden girilerek ya da 3. parti apk ile halledilecek bir şey. Bütün bunlar Huawei ve Huawei'in geliştirdiği en başarılı 5g teknolojisinin yanında lafı bile edilmeyecek şeyler. Abd'deki analistler bu savaşta orta ve uzun vadede kaybeden tarafın Abd ve Abd'deki teknoloji şirketleri olacağını gördü. "Huawei'in banlanmasını erteliyoruz" gibi geri vites yaptıklarını gizleme amaçlı bir açıklama yaptılar. Huawei ceo'su ise "bu erteleme kararını çok önemsemiyoruz Abd bizi fazla hafife aldı" diyerek ayarı verdi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetbmyo 2 hf.
Bu yorumu bence dikkate alınmalı aynen dediğin gibi olacak .içimizdeki amerikancilar dikkat etsin bu yoruma g mail şifreli maile reklam gösteriyorsa Apple veri topluyorsa,NSA bunlardan talep ediyorsa verileri Amerikan şirketlerinin pekte masum olmadıkları ortada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
37:36
Apple özür diledi, Pil değişimi sürprizi | Mobilite, mobil teknoloji programı
16,9b izlenme · 1 yıl
11:53
Huawei'in Çin'deki mağazasını gezdik: Nova 2 Plus, P10 Plus Mate 9 Pro ve dahası...
14,8b izlenme · 2 yıl
30:01
Mobilite: Xiaomi'nin yeni güzeli Redmi Note 5 Pro
20,1b izlenme · 1 yıl
25:00
Huawei ile Çin'e gittik: P10 Plus kutu açma, internet hız testi ve dahası...
13,5b izlenme · 2 yıl
05:37
240Hz ekranlı oyuncu bilgisayarı | MSI GE65 Raider
1,2b izlenme · 16 sa. yeni video
05:04
10.000 TL'lik akıllı telefon: Huawei Mate RS'i kullandık
17,2b izlenme · 1 yıl
09:06
Google'ın oyun alanına girdim | İşte detaylar
3,5b izlenme · 3 hf.
41:23
Fanla soğutulan telefon geliyor | Mobilite
6,9b izlenme · 1 ay
12:18
Huawei P20 Pro kutudan çıkıyor l Bazı önemli detaylar
16,8b izlenme · 1 yıl
08:28
WiFi sinyalinden hareket algılama teknolojisi
1,4b izlenme · 15 sa. yeni video
18:53
Huawei P20 Pro ilk inceleme: Kamerada liderlik istiyor
20,2b izlenme · 1 yıl
04:05
Onun rakibi yok | Avermedia'dan 4K60p HDR kayıt cihazı
2,8b izlenme · 1 gün
15:14
Sürü halinde kamikaze saldırısı yapan yerli drone : KARGU
6,9b izlenme · 3 hf.
12:25
Sony Xperia XA2 Ultra elimizde l Süper orta sınıf telefon
11,5b izlenme · 1 yıl
06:52
Google Pixel 2 XL ilk izlenim l Kamerası çok iyi
12b izlenme · 1 yıl
07:24
Google Pixel 3A XL kutusundan çıkıyor | Saf Android, iddialı kamera
5,3b izlenme · 1 ay
07:45
Yerli deniz hava savunma sistemi Gökdeniz'i ASELSAN'dan dinledik
7,2b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim