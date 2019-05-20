Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama

İnceleme, Test ve Analiz Editörü

Amerika'da başkan Trump'ın ulusal acil durum ilan etmesiyle yürürlüğe giren kararname uyarınca, Amerikan şirketleri, Huawei ile olan işbirliklerini askıya alıyor. En ağır darbe Google'dan geldi.

Amerika'da yürürlüğe giren başkanlık kararnamesi uyarınca, Amerikalı şirketlerin Huawei ile ilişkisi askıya alınıyor. Bu doğrultuda Google, Huawei'in Android erişimini sınırlandıran yaptırıma başladı. Tüm detaylar videomuzda.

Bu video kapsamında;

- Amerika ve Çin arasındaki ekonomik savaşın temel nedenleri; Ekonomik büyüme

- Huawei'in cep telefonu pazarındaki agresif yükselişi

- Huawei mobil iletişim altyapısında dünya geneli liderliği

- Amerika'daki Huawei yaklaşımına yönelik temel argümanlar

- Google'ın yaptırım kararı ve Android özelindeki etkileri

- Huawei cihazların bu durumdan nasıl etkileneceği

- Diğer Amerikalı şirketlerin yaptırımları ve yansımaları

- Alınan kararın Türkiye'ye etkileri

gibi konu başlıkları üzerinde detaylara giriyor, gelişmeleri aktarıyorum.