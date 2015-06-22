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Huzurlarınızda Sony Xperia Z3+ nam-ı diğer Xperia Z4 video ön inceleme

3 yıl
114,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin yeni amiral gemi akıllı telefonu, Donanım Haber farkı ile ekranlarınızda. Japonya'da Xperia Z4, dünyanın geri kalanında ise ağırlıklı olarak Xperia Z3+ adı altında lanse edilen yeni telefonun tüm detayları, Xperia Z3'e kıyasla farkları, performansı ve sıcaklık ölçümleri bu videomuzda.
 

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sendemail 3 yıl en beğenilen
Nasıl desem , mesela Fx57 bardak incelese izlerim , ancak videodan yakındığım konu şu ,harbirimiz de şu iyi bu iyi diye yardırıyoruz...3000TL lik telefonlardan şu iyi de bu iyi de .Ben size bir fenalıklarını göstereyim
Bunun maddi imkanla alakası yok , aklı selim olmak ,kaynakları daha bilinçli kullanmakla alakalı biraz ..

yahu arkadaşlar ;

Yeni eve çıkacağım , 3000TL ye , yeni tv (32 inch) ,çamaşır makinesi (5kg) ,bulaşık mak. ve buzdolabı aldım !!!

Şimdi telefon alacaklara gidip bunları alın demiyoruz elbette , bu denli parayı haketmiyorlar bence , he mesela yukarıdaki mallar en az 10 sene gidiyor : )))

Avuç kadar ekranlar aklımızı almış durumda ,ben de dahil :))))

Müthiş cihazlar... Sony de bence iphone dan daha iyi.
kişisel fikrim , radyo yok iphone da mesela..


Nasıl desem , mesela Fx57 bardak incelese izlerim , ancak videodan yakındığım konu şu ,harbirimiz de şu iyi bu iyi diye yardırıyoruz...3000TL lik telefonlarda...
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canguler917 3 yıl
yorumlarda telefonu ne yermişsiniz arkadaş!piyasanın en iyisi dediğiniz galaxy s6 ile tek tek kıyaslayalım bakalım nasılmış durum:
-tasarım: kişiden kişiye tasarım anlayışı değişir ama ikiside tasarım anlamında gayet başarılı.z3+'ın kamerasının çıkıntı yapmaması bir artıdır.
malzeme kalitesi:ikiside ön ve arka camdan imal edilmiş(beğenilmeyen sony 5 nesildir cam telefon yapıyor,samsung daha yeni plastikten cama geçti).
ekran: samsung'un amoled ekranı renkleri daha canlı gösteriyor,sony'nin triluminos ekranı ise gerçeğe daha yakın renkler sunuyor.çözünürlük bakımından sony full hd ekranı ile daha önde çünkü samsung'un 2k ekranı israftan başka birşey değil.
pil: tartışmaya gerek yok sony açık ara önde.
işlemci: s6'nın exynos 7420 işlemcisi bir tık daha önde.pek tarışmaya gerek yok.ama biliyoruz ki z3+'ın snapdragon 810 u her işlem için yeterli.
kamera: iki tarafında kameraları en iyilerinden.sony z3+'ta kamera eksiklerini kapatmak için iyi çalışmış.
sony xperia z3+ ta olupta samsung galaxy s6'da olmayan özellikler:
-iki telefonunda en düşük sürümü 32 gb,z3+ ta sd kart girişi var,s6 da yok.
-z3+ su geçirmezliği bir adım öne taşırken s6 da su geçirmezlik özelliği kalkmış.
-z3+ ta önde stereo hoparlör varken s6 da altta mono hoparlör var.
-z3+'ın arayüzü s6'nınkinden çok daha iyi.
s6 için söyleyebileceğim iki şey kapasitif butonlara sahip olması ve parmak izi sensörü.
görüldüğü gibi z3+ yerildiği kadar kötü değil,s6 da övüldüğü kadar üstün değilmiş
yorumlarda telefonu ne yermişsiniz arkadaş!piyasanın en iyisi dediğiniz galaxy s6 ile tek tek kıyaslayalım bakalım nasılmış durum:-tasarım: kişiden kişiye ...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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Xloud 3 yıl Chandler_Bing
gslicocuk
Z2-Z3-Z4 aralarındaki teknik olarak işlemci ve ön kamera dışında hiçbir fark yok ama aralarında 1000 liradan fazla fark var

Z2 almak hala daha mantıklı.

İllaki 2000+ telefon alacaksanda S6 ve iphone 6 almak daha mantıklı olur.

S6 mühtiş ama kağıt üzerinde... Kesinlikle fiyatını haketmiyor 2 aylık kullanımdan çıkaddığım ders... Ekran ve kamera dışında bir nanesi yok.
gslicocukZ2-Z3-Z4 aralarındaki teknik olarak işlemci ve ön kamera dışında hiçbir fark yok ama aralarında 1000 liradan fazla fark var
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ironblood19 3 yıl
M4 aqua'da da usb dışarıda ve otg desteği yok.

Z3+ a da koymamışlar.

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MuratHoney 3 yıl
Z5 tanıtılcak.Demek ki Sony batmanın eşiğine çok yakın. Ee adam akıllı iş yapmazsanız böyle olursunuz beter olun
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fuujitsu 3 yıl
Bu cercevelere niye bu kadar takiliyorsunuz anlamıyorum. Bence camlarin kirilmasini onlemesi icin gerekli onlar. Yoksa samsung lg ince uretmiste ne olmus o kadar . Tonla cam kirilma vakasi yasaniyor telefonlarda. Sony dede olur tabi ama daha az diger markalara gore. Tabi insanlar artik saglamliga degil tasarima goze hos gelmesine onem verdigi icin normal bu dusuncelerin ortaya cikmasi.
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emrekaradag 3 yıl
1 aydan fazla oldu hala detaylı inceleme gelmedi erdi abi ayıp oluyo artık ama
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DH Misafiri 3 yıl
Yorumları okuyorum da arkadaşlar yararlı yorumlar yapın. marka fanatikliği nedir yahu. oturdum yorumları okudum bilgi alırım diye gül gül öldüm. sanki senin ülkenin ürünleri bunlarda atışıyorsunuz. ben sony z2 kullanıyorum çok memnunum. bundan öncede nexus 4 kullanıyordum. çok memnundum. casper kullanan arkadaşlar çok memnun Venüs kullananlarda çok memnun genarel mobil kullanan arkadaşlarda çok memnun. yani arkadaş hepsi hemen hemen yapmak istediklerinizi yapıyor. sanki çok önemli işler yapıyorsunuz da özellik arıyorunuz. en fazla clash of clans oynuyorsunuz. bu saydıklarım hepside oynadıyor oyunu. güzel ülkemin az gelişmiş insanları. komiksiniz. :)))))
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DH Misafiri 3 yıl
ne zaman sony xperia Z3+ ayrıntılı incelemesini yapıcaksınız?
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Mactavish- 3 yıl
Ses çıkışı Z2 gibiyse yazık o paraya.
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andezitt 3 yıl
bi kaç gün önce z3 compact aldım kafam rahat :) bununla arasında üst düzey bi fark yok.
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V2 3 yıl
Artik su ayrintili inceleme gelsin bekliyoruz...
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DH Misafiri 3 yıl
Ya arkadaşım siz s6 yı kötüleyince para filan mı kazanıyorsunuz.Bende bir s6 kullanıcısıyım ve telefon gayet güzel.Siz alın iphone 6 yı boş telefona 2600 tl ver ama s6 nın 2200 tl lik fiyatını çok gör... Buna gülmek değil ağlamak lazım....
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engincaglayan 3 yıl
Geçen başka haberde Z3+/Z4'ün ilgi görmediğini yazıyordu, her geçen gün düşüyor satışları çünkü herkese hitap etmiyor ve tasarımı gerçekten kötü.dijital fotoğraf çerçevesi gibi telefon.
Umarım iyi bir tasarım yaparlarda satışları istenen düzeye gelir.Yoksa bu gidişle bir tek kendi fanlarına satarlar.
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