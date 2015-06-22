Huzurlarınızda Sony Xperia Z3+ nam-ı diğer Xperia Z4 video ön inceleme

Sony'nin yeni amiral gemi akıllı telefonu, Donanım Haber farkı ile ekranlarınızda. Japonya'da Xperia Z4, dünyanın geri kalanında ise ağırlıklı olarak Xperia Z3+ adı altında lanse edilen yeni telefonun tüm detayları, Xperia Z3'e kıyasla farkları, performansı ve sıcaklık ölçümleri bu videomuzda.

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