Huzurlarınızda Sony Xperia Z3+ nam-ı diğer Xperia Z4 video ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony'nin yeni amiral gemi akıllı telefonu, Donanım Haber farkı ile ekranlarınızda. Japonya'da Xperia Z4, dünyanın geri kalanında ise ağırlıklı olarak Xperia Z3+ adı altında lanse edilen yeni telefonun tüm detayları, Xperia Z3'e kıyasla farkları, performansı ve sıcaklık ölçümleri bu videomuzda.
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Bunun maddi imkanla alakası yok , aklı selim olmak ,kaynakları daha bilinçli kullanmakla alakalı biraz ..
yahu arkadaşlar ;
Yeni eve çıkacağım , 3000TL ye , yeni tv (32 inch) ,çamaşır makinesi (5kg) ,bulaşık mak. ve buzdolabı aldım !!!
Şimdi telefon alacaklara gidip bunları alın demiyoruz elbette , bu denli parayı haketmiyorlar bence , he mesela yukarıdaki mallar en az 10 sene gidiyor : )))
Avuç kadar ekranlar aklımızı almış durumda ,ben de dahil :))))
Müthiş cihazlar... Sony de bence iphone dan daha iyi.
kişisel fikrim , radyo yok iphone da mesela..
-tasarım: kişiden kişiye tasarım anlayışı değişir ama ikiside tasarım anlamında gayet başarılı.z3+'ın kamerasının çıkıntı yapmaması bir artıdır.
malzeme kalitesi:ikiside ön ve arka camdan imal edilmiş(beğenilmeyen sony 5 nesildir cam telefon yapıyor,samsung daha yeni plastikten cama geçti).
ekran: samsung'un amoled ekranı renkleri daha canlı gösteriyor,sony'nin triluminos ekranı ise gerçeğe daha yakın renkler sunuyor.çözünürlük bakımından sony full hd ekranı ile daha önde çünkü samsung'un 2k ekranı israftan başka birşey değil.
pil: tartışmaya gerek yok sony açık ara önde.
işlemci: s6'nın exynos 7420 işlemcisi bir tık daha önde.pek tarışmaya gerek yok.ama biliyoruz ki z3+'ın snapdragon 810 u her işlem için yeterli.
kamera: iki tarafında kameraları en iyilerinden.sony z3+'ta kamera eksiklerini kapatmak için iyi çalışmış.
sony xperia z3+ ta olupta samsung galaxy s6'da olmayan özellikler:
-iki telefonunda en düşük sürümü 32 gb,z3+ ta sd kart girişi var,s6 da yok.
-z3+ su geçirmezliği bir adım öne taşırken s6 da su geçirmezlik özelliği kalkmış.
-z3+ ta önde stereo hoparlör varken s6 da altta mono hoparlör var.
-z3+'ın arayüzü s6'nınkinden çok daha iyi.
s6 için söyleyebileceğim iki şey kapasitif butonlara sahip olması ve parmak izi sensörü.
görüldüğü gibi z3+ yerildiği kadar kötü değil,s6 da övüldüğü kadar üstün değilmiş
S6 mühtiş ama kağıt üzerinde... Kesinlikle fiyatını haketmiyor 2 aylık kullanımdan çıkaddığım ders... Ekran ve kamera dışında bir nanesi yok.