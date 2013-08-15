Hyetis'ten 41MP çözünürlükte kameraya sahip akıllı saat





Son dönemin en gözde trendlerinden birisi haline gelen akıllı saat konspetinde, teknolojinin nereye kadar gidebileceği şimdiden merak konusu oldu. Her geçen gün daha da gelişen donanım ve özellikler nedeniyle akıllı saatler daha çok bir akıllı telefonu andırmaya başladı. Hyetis firmasının geliştirdiği akıllı saat ise gündemi sarsacak cinsten.





İsviçreli Hyetis, şimdilik sadece tasarım görselleri ile tanıtmakla yetindiği Crossbow adlı akıllı saatini ön siparişe sunmak üzere. Peki 1200$ fiyat etiketine sahip olan bu akıllı saatte neler var?





Modelin en dikkat çekici yanı hiç şüphesiz 41MP çözünürlükteki kamerası. PureView 808 ve Lumia 1020 modellerinde gördüğümüz büyük sensör yapısının saate nasıl sığdırıldığı merak konusu. Hyetis, versiyona göre özelliklerin değişebileceğini belirtiyor.





Hyetis Crossbow, zoom özellikli bir lense, flaşa, gürültü azaltıcı mikrofona, çevresel sensörlere, WiFi, NFC, Bluetooth, GPS ve biyometrik sensöre sahip. Akıllı saat iOS, Android ve Windows Phone 8 cihazlarına bağlanabiliyor. Hava durumu, email ve SMS uyarıları analog kadranda gösteriliyor.





Modelin sevkiyatı başladığında bahsedildiği gibi bir donanıma sahip olup olmadığı görülecek. Ancak bu haliyle cihaz yılın en dikkat çekici ürünleri arasında yer alacaktır.

http://www.hyetis.com/lead-the-look-of-the-world/