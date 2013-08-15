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Hyetis'ten 41MP çözünürlükte kameraya sahip akıllı saat

5 yıl
951
1
31
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Hyetis'ten 41MP çözünürlükte kameraya sahip akıllı saat

Son dönemin en gözde trendlerinden birisi haline gelen akıllı saat konspetinde, teknolojinin nereye kadar gidebileceği şimdiden merak konusu oldu. Her geçen gün daha da gelişen donanım ve özellikler nedeniyle akıllı saatler daha çok bir akıllı telefonu andırmaya başladı. Hyetis firmasının geliştirdiği akıllı saat ise gündemi sarsacak cinsten.

İsviçreli Hyetis, şimdilik sadece tasarım görselleri ile tanıtmakla yetindiği Crossbow adlı akıllı saatini ön siparişe sunmak üzere. Peki 1200$ fiyat etiketine sahip olan bu akıllı saatte neler var?

Modelin en dikkat çekici yanı hiç şüphesiz 41MP çözünürlükteki kamerası. PureView 808 ve Lumia 1020 modellerinde gördüğümüz büyük sensör yapısının saate nasıl sığdırıldığı merak konusu. Hyetis, versiyona göre özelliklerin değişebileceğini belirtiyor.

Hyetis Crossbow, zoom özellikli bir lense, flaşa, gürültü azaltıcı mikrofona, çevresel sensörlere, WiFi, NFC, Bluetooth, GPS ve biyometrik sensöre sahip. Akıllı saat iOS, Android ve Windows Phone 8 cihazlarına bağlanabiliyor. Hava durumu, email ve SMS uyarıları analog kadranda gösteriliyor.

Modelin sevkiyatı başladığında bahsedildiği gibi bir donanıma sahip olup olmadığı görülecek. Ancak bu haliyle cihaz yılın en dikkat çekici ürünleri arasında yer alacaktır. 

http://www.hyetis.com/lead-the-look-of-the-world/ Yorum Yaz
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JohnnyCash 5 yıl en beğenilen
sapıklara gün doğdu
1 Yanıt Yanıtla +38
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orhanyıldız 5 yıl
1200$ dan sonrasını okumadım.
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hawloo 5 yıl
1200$ verip wp cihaza bağlama gereği duyacak olan Lumia 1020 alır.
Çok şey yazardım ama durum ortada.
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slmsoyle 5 yıl
Ben memurum bana gelmez ama üst düzey şirket çalışanları sırf hava için alabilir :)
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Illustrious. 5 yıl
Harbi çöp o paraya.
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CertificatedStaff 5 yıl
Saate 41mp hmm
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lyridder 5 yıl
Tasarımı o kadar kötü ki donanım geride kalmış.
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onur01651 5 yıl
Günlük saat şarj ederiz artık


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Virinom 5 yıl
Ya saçmalama başladılar işin her bi şeyi çıktı artık.
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DubSteq 5 yıl
hazarRS
Yakında kulaklık girişi olan buzdolapları da çıkar artık :)

Vestel Maestro var hocam :D
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TeufeL-07 5 yıl
Arkadaşlar saat göstermekten başka bir işe yaramayan saatlere yıllardır servetler harcanıyor. Örnek ben , en ucuz saatim seiko nun bir modeli ve 1350 dolara almıştım. Tabiki saat , tarih , su altı basınç gibi ölçü ve sensörleri var ama akıllı olmadığı kesin. Şimdi yeni trend akıllı saat sektörüne, saatten çok küçük teknolojik oyuncaklar gibi bakıldığından bu rakamlar çok geliyor. Hee haklımısınız koca bir EVET :D
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Menthor 5 yıl
O paraya öküz alırız öküz
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Master_Evil 5 yıl
mokunu çıkardılar
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Krethuss 5 yıl Menthor
valla haklısın ya
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bu fiyata 2 tane 1020 alınır herhalde
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hazarRS 5 yıl
Yakında kulaklık girişi olan buzdolapları da çıkar artık :)
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