HyperX Cloud serisi kulaklıklar 1 milyon oyuncuya ulaştı

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Oyunculara ve performans tutkunlarına özel ekipman ve donanımlarıyla dikkat çeken HyperX’in sevilen kulaklık serisi HyperX Cloud, 1 milyondan fazla oyuncuyla buluştu!

Yüksek ses kalitesini mükemmel konforla buluşturan HyperX Cloud kulaklık ailesi, oyunculara stüdyo kalitesinde ses deneyimi yaşatırken, bunu saatler süren kullanımda bile ağrıya ve rahatsızlığa yol açmayan tasarımı ve malzemesiyle sunuyor. 80’den fazla ülkede 10.000’den fazla satış noktasında kullanıcıların beğenisine sunulan, Türkiye’de de büyük ilgi gören HyperX Cloud kulaklık ailesi, global arenada da pek çok e-spor oyuncusunun tercihi durumunda.

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