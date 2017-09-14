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Hyperloop ağının kurulacağı ilk güzergah belirleniyor

Hyperloop One şirketi tarafından yürütülen ''Global Challenge'' programında finale kalan 10 rota belli oldu. Şirketler bu rotalardan birine ilk hyperloop ağını inşa edebilir.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Hyperloop ağının kurulacağı ilk güzergah belirleniyor
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Son zamanlarda yaptıkları testlerle hyperloop hayaline adım adım yaklaşan Hyperloop One şirketi, ilk rotasını belirlemek için küresel ölçekli bir yarışma düzenliyordu. Global Challenge programı kapsamında dünyanın dört bir yanından ekipler, bulundukları konumda hyperloop sisteminin nasıl uygulanabileceği konusunda araştırma yapıp şirketi bilgilendiriyordu. Şirket yarışmanın ödülünün, kazanan ekibin belirlediği bölgeye hyperloop ağı kurmak olduğunu açıklamıştı. Yarışmada 5 ülkeden toplam 10 ekibin finale kaldığını duyuran Hyperloop One, şimdi ilk hyperloop ağını kurmak için ekiplerin belirlediği noktaları inceleyecek.


Güzergahlar Detaylıca İncelenecek  

Finalistlerin belirledikleri güzergahlar Hyperloop One tarafından dikkatli bir şekilde incelenirken ekonomik fayda, düzenleyici çevre, rotaların hyperloop ağı için uygunluğu gibi kriterler ile yarışmanın kazananı belli olacak. Finalde ABD'den dört, Hindistan ve Birleşik Krallık'tan iki, Meksika ve Kanada'dan ise birer güzergah yarışıyor. Finalistler arasında dikkat çeken güzergahlar ise 785 kilometre uzunluğa sahip olan ve toplamda 13 milyon insanı etkileme potansiyeline sahip olan Chicago-Columbus-Pittsburgh ağı.


Bununla birlikte 1030 kilometre uzunluğundaki Dallas-Laredo-Houston ağı da öne çıkan finalistlerden. Tabi Hyperloop One ekibinin önem verdiği rotalar sadece ABD'de değil. Hyperloop sistemini Avrupa'ya taşımak isteyen şirket için Edinburgh-Londra veya Glasgow-Liverpool ağları da finalistler arasında önem taşıyor. Hindistan'daki iki kısa rota ise bölgedeki insan potansiyeli ile şirketin tercihi olabilir. 


Tabi bu yarışma sonucunda yarışmayı kazanan güzergaha hyperloop ağı inşa edilecek olsa da şirketin, bölgedeki yetkilileri, yatırımcıları ve bölge halkını da bu konuda ikna etmesi gerekecek. Bu nedenle yarışmayı kazanan güzergahta hemen inşaat çalışmalarına başlanmayacağını hatırlatmakta fayda var. Yine de şirketin, uzun bir süredir devam eden yarışmada artık sona yaklaşılırken Elon Musk'ın ifadesiyle ''beşinci ulaşım modu''nun kurulacağı ilk noktayı belirlemesine kısa bir zaman kaldığını söyleyebiliriz.


https://www.engadget.com/2017/09/14/hyperloop-one-global-challenge-winner-routes/ Yorum Yaz
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=PistoLeRo= 1 yıl en beğenilen
bizim devletimiz terörle mücadeleye 700+ milyar $ harcamamış olsa belki bu teknolojilere ulaşılabilinirdi. Derdi olmayan devlet her şeyini yapabiliyor.
2 Yanıt Yanıtla +12
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fthkn 1 yıl =PistoLeRo=
=PistoLeRo=

bizim devletimiz terörle mücadeleye 700+ milyar $ harcamamış olsa belki bu teknolojilere ulaşılabilinirdi. Derdi olmayan devlet her şeyini yapabiliyor.

Bütçe kısılmasın diye terör devletlerce desteklenir ve yaratılır. Türkiye'nin masum olduğunu düşünmek ise aptallıktır.
=PistoLeRo=bizim devletimiz terörle mücadeleye 700+ milyar $ harcamamış olsa belki bu teknolojilere ulaşılabilinirdi. Derdi olmayan dev...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Zaym1n 1 yıl =PistoLeRo=
=PistoLeRo=

bizim devletimiz terörle mücadeleye 700+ milyar $ harcamamış olsa belki bu teknolojilere ulaşılabilinirdi. Derdi olmayan devlet her şeyini yapabiliyor.

buna gerçekten inanıyor musun?
=PistoLeRo=bizim devletimiz terörle mücadeleye 700+ milyar $ harcamamış olsa belki bu teknolojilere ulaşılabilinirdi. Derdi olmayan dev...
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interwap 1 yıl
Edirne-Kars ve Artvin-İzmir
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=PistoLeRo= 1 yıl en beğenilen
bizim devletimiz terörle mücadeleye 700+ milyar $ harcamamış olsa belki bu teknolojilere ulaşılabilinirdi. Derdi olmayan devlet her şeyini yapabiliyor.
2 Yanıt Yanıtla +12
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fthkn 1 yıl =PistoLeRo=
=PistoLeRo=

bizim devletimiz terörle mücadeleye 700+ milyar $ harcamamış olsa belki bu teknolojilere ulaşılabilinirdi. Derdi olmayan devlet her şeyini yapabiliyor.

Bütçe kısılmasın diye terör devletlerce desteklenir ve yaratılır. Türkiye'nin masum olduğunu düşünmek ise aptallıktır.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Zaym1n 1 yıl =PistoLeRo=
=PistoLeRo=

bizim devletimiz terörle mücadeleye 700+ milyar $ harcamamış olsa belki bu teknolojilere ulaşılabilinirdi. Derdi olmayan devlet her şeyini yapabiliyor.

buna gerçekten inanıyor musun?
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