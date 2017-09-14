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Tesla'nın otonom tırı gelecek ay tanıtılacak

Elon Musk'ın ilk kez geçtiğimiz yıl bahsettiği ve eylül ayında tanıtılması planlanan Tesla'nın otonom tırı Tesla Semi, 26 Ekim'de tanıtılacak ve test edilecek.
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz nisan ayında Tesla'nın otonom tırı Tesla Semi hakkında açıklama yapan Elon Musk, tırın eylül ayında gün yüzüne çıkacağını dile getirmişti ancak görünen o ki şirket, Semi için gerekli hazırlıkları Musk'ın istediği sürede tamamlayamadı. Twitter hesabından Semi ile ilgili yeni bir açıklama yapan Musk bu defa kesin tarih verdi ve Semi'nin 26 Ekim'de tanıtılacağını ve test edileceğini açıkladı. Semi'nin tanıtımı SpaceX'in Kaliforniya'daki ofisinin yakınında bulunan Tesla Tasarım Merkezi'nde gerçekleşecek.


 
Tesla Semi'de Model 3'te kullanılan Tesla'nın yeni elektrikli motoru yer alırken bu motor ve bataryalar ile Semi'nin, bir depo yakıt ile yaklaşık 1600 kilometre yol alabilen klasik tırlarla rekabet edebileceği belirtiliyor. Kamyon endüstrisini sevindirecek bu gelişme ile şirket sadece geleneksel tırlarla değil aynı zamanda otonom teknolojisini tırlar üzerinden test eden Uber ve Google'ın iştiraki olan Waymo ile de teknolojisini yarıştıracak.


Tesla'nın yüksek kar marjı beklediği Semi hakkında şu an için pek fazla bilgi yok ancak kısa bir süre içinde otonom tıra ait bilinmeyenler açığa çıkmış olacak.

http://www.reuters.com/article/us-tesla-truck/musk-now-targets-october-to-unveil-tesla-semi-truck-idUSKCN1BP01N Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jon SNOW 37 1 yıl
balon musk u abartmayın artık
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SEO-Uzmanı 1 yıl
ışınlanma teleportasyon, zamanda ileri geri dolaşma ; yıldız kapısı portal,
cern deneyi üzerinden paralel evrene geçişi bile bıraktım, şu an insanlık uygarlığını en çok etkileyecek büyük başlangıç ; otonom sürücüsüz araç sistemleri tüm dünya üzerinden direksiyon sallayan herkesi sallayacak bir teknoloji !
bu teknolojiyi işsiz kalan şoförün aç kalan çocuklarına nasıl anlatabileceksiniz !?
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