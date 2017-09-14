Tesla'nın otonom tırı gelecek ay tanıtılacak

Geçtiğimiz nisan ayında Tesla'nın otonom tırı Tesla Semi hakkında açıklama yapan Elon Musk, tırın eylül ayında gün yüzüne çıkacağını dile getirmişti ancak görünen o ki şirket, Semi için gerekli hazırlıkları Musk'ın istediği sürede tamamlayamadı. Twitter hesabından Semi ile ilgili yeni bir açıklama yapan Musk bu defa kesin tarih verdi ve Semi'nin 26 Ekim'de tanıtılacağını ve test edileceğini açıkladı. Semi'nin tanıtımı SpaceX'in Kaliforniya'daki ofisinin yakınında bulunan Tesla Tasarım Merkezi'nde gerçekleşecek.





Tesla Semi'de Model 3'te kullanılan Tesla'nın yeni elektrikli motoru yer alırken bu motor ve bataryalar ile Semi'nin, bir depo yakıt ile yaklaşık 1600 kilometre yol alabilen klasik tırlarla rekabet edebileceği belirtiliyor. Kamyon endüstrisini sevindirecek bu gelişme ile şirket sadece geleneksel tırlarla değil aynı zamanda otonom teknolojisini tırlar üzerinden test eden Uber ve Google'ın iştiraki olan Waymo ile de teknolojisini yarıştıracak.





Tesla'nın yüksek kar marjı beklediği Semi hakkında şu an için pek fazla bilgi yok ancak kısa bir süre içinde otonom tıra ait bilinmeyenler açığa çıkmış olacak.

http://www.reuters.com/article/us-tesla-truck/musk-now-targets-october-to-unveil-tesla-semi-truck-idUSKCN1BP01N