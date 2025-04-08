Elon Musk'ın hayalini Çinliler gerçeğe dönüştürebilir; Çin kendi Hyperloop projesini test ediyor

ABD'de başlatılan Hyperloop projeleri başarısız oldu belki ama Elon Musk'ın 2013 yılında ortaya koyduğu bu konsept şimdi Çin'de yeniden hayat buluyor. Üstelik Çinliler Batılı rakiplerinin yapamadığını yaparak maliyetleri kontrol altına almayı başarmış gibi görünüyor.
Çinli mühendisler, Hyperloop konseptinde öngörülen düşük basınçlı manyetik levitasyon (manglev) sistemini test etmek için geçtiğimiz yıl Shanxi eyaletinde 2 kilometrelik bir test hattı inşa ettiler. Temmuz ayında başlayan testler, şu ana kadar oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Üstelik Çinli mühendislerin maliyetleri yüzde 60 oranında azaltmayı da başardığı söyleniyor.
Çin'deki Projede Musk'ın Önerdiğinden Farklı Malzemeler Kullanılıyor
CREC (China Railway Engineering Consulting Group) bünyesinde çalışan ekip, düşük basınçlı tüpler için Musk'ın önerdiğinden farklı bir tasarım kullanıyor. Musk'ın Hyperloop konsepti, büyük çelik tüpler kullanılmasını öngörüyordu. Çin'deki mühendisler ise epoksi kaplı donatı demiri ve oluklu çelik genleşme derzleriyle kapatılmış bir çelik-beton boru tasarımı kullanıyor. Bu yenilikçi tasarım, çeliğin gerilme dayanımını ve betonun basınç dayanıklılığını birleştirerek, tüplerin hem soğuk havalarda hem de yaz sıcağında hava geçirmez kalmasını sağlıyor. Böylece enerji kaybı önemli ölçüde azaltılıyor. Ama daha önemlisi maliyet kayda değer ölçüde aşağı çekiliyor.
Çinli ekip sadece tüplerin yapısını değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda yeni bir ızgara sistemiyle önemli bir sorunu daha ortadan kaldırmayı başarmış. Çözümlerinin temelinde, manyetik levitasyon sistemlerinde karşılaşılan girdap akımlarını azaltan düşük karbonlu çelik ızgaraların kullanılması yatıyor. Bu yenilik, Musk'ın projelerinde karşılaşılan ısı ve basınç problemleri olmadan, süpersonik hızlara yakın seyahati destekleyecek dayanıklı ve izole bir koridor oluşturulmasını sağlıyor.
Böyle bir sistemi inşa etmek için kullanılan temel malzemelerin baştan icat edilmesi gerekmiş. Çünkü geleneksel beton armeler, vakuma yakın koşullarında deforme olabiliyor veya çatlayabiliyor; Aynı şekilde standart beton da iç hava basıncı sıfıra yaklaştığında dağılabiliyor. Çinli mühendisler, dayanıklı bir yapı elde etmek için bazalt lifiyle güçlendirilmiş özel beton karışımları, kırılganlığı azaltan cam lifi takviyeleri ve ön-vakum kürleme tekniklerini devreye sokmuşlar.
2 kilometrelik test hattını başarıyla inşa eden CREC, bu hattı büyütmek için yol haritasının hazır olduğunu söylüyor. Ancak böylesine büyük bür projenin hayata geçirilebilmesi için dev bir yatırım gerekiyor. ABD'deki girişimlerin hüsranla sonlanmış olması, Hyperloop benzeri projelere şüpheyle yaklaşılmasına sebep olmuş durumda. Ancak Çinli mühendislerin çelik yerine çelik-beton tüpler kullanarak maliyeti yüzde 60 azaltması, finansal olarak bu projenin altından kalkılmasını daha olası hâle getiriyor. Bu projeyi daha büyük ölçekte hayata geçirmek için büyük bir şirketin devreye girip girmeyeceğini bekleyip göreceğiz. Ancak şunu söyleyebiliriz ki Musk'ın Hyperloop hayalini gerçeğe dönüştürmeye Çin ABD'den çok daha yakın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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