Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk'ın hayalini Çinliler gerçeğe dönüştürebilir; Çin kendi Hyperloop projesini test ediyor

    Elon Musk'ın ABD'de hayata geçirilemeyen Hyperloop projesi Çin'de yeniden hayat bulabilir. Çinli mühendisler, bu projeyi çok daha düşük maliyete yapmanın yolunu buldular.
    Hyperloop Çin Tam Boyutta Gör
    Yeraltına inşa edilecek düşük basınçlı tüpler ve tüpün içinde yüksek hızda yol alan kapsüller sayesinde şehirlerarası seyahati çok daha hızlı hâle getirmeyi hedefleyen Hyperloop konsepti, 2013 yılında Elon Musk tarafından gündeme taşındığında epey ilgi çekmişti. O dönemde daha çok başarı hikâyeleriyle gündeme gelen Musk'ın bu çılgın projeyi de yakın bir gelecekte hayata geçireceği düşünülüyordu. Ama öyle olmadı. Gerek Musk'ın kurucusu olduğu Boring Company, gerekse bu konseptten hareketle kendi projelerini geliştiren farklı girişimler günün sonunda hüsrana uğradı. Bir yandan kontrol altına alınamayan maliyetler, diğer yandan aşılamayan teknik sorunlar derken bu projeler bir bir rafa kaldırıldı. Bu sırada Boring Company de Hyperloop projesinden uzaklaşıp işin sadece tünel açma kısmına odaklanmayı tercih etti.

    ABD'de başlatılan Hyperloop projeleri başarısız oldu belki ama Elon Musk'ın 2013 yılında ortaya koyduğu bu konsept şimdi Çin'de yeniden hayat buluyor. Üstelik Çinliler Batılı rakiplerinin yapamadığını yaparak maliyetleri kontrol altına almayı başarmış gibi görünüyor.

    Çinli mühendisler, Hyperloop konseptinde öngörülen düşük basınçlı manyetik levitasyon (manglev) sistemini test etmek için geçtiğimiz yıl Shanxi eyaletinde 2 kilometrelik bir test hattı inşa ettiler. Temmuz ayında başlayan testler, şu ana kadar oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Üstelik Çinli mühendislerin maliyetleri yüzde 60 oranında azaltmayı da başardığı söyleniyor.

    Çin'deki Projede Musk'ın Önerdiğinden Farklı Malzemeler Kullanılıyor

    CREC (China Railway Engineering Consulting Group) bünyesinde çalışan ekip, düşük basınçlı tüpler için Musk'ın önerdiğinden farklı bir tasarım kullanıyor. Musk'ın Hyperloop konsepti, büyük çelik tüpler kullanılmasını öngörüyordu. Çin'deki mühendisler ise epoksi kaplı donatı demiri ve oluklu çelik genleşme derzleriyle kapatılmış bir çelik-beton boru tasarımı kullanıyor. Bu yenilikçi tasarım, çeliğin gerilme dayanımını ve betonun basınç dayanıklılığını birleştirerek, tüplerin hem soğuk havalarda hem de yaz sıcağında hava geçirmez kalmasını sağlıyor. Böylece enerji kaybı önemli ölçüde azaltılıyor. Ama daha önemlisi maliyet kayda değer ölçüde aşağı çekiliyor.

    Çinli ekip sadece tüplerin yapısını değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda yeni bir ızgara sistemiyle önemli bir sorunu daha ortadan kaldırmayı başarmış. Çözümlerinin temelinde, manyetik levitasyon sistemlerinde karşılaşılan girdap akımlarını azaltan düşük karbonlu çelik ızgaraların kullanılması yatıyor. Bu yenilik, Musk'ın projelerinde karşılaşılan ısı ve basınç problemleri olmadan, süpersonik hızlara yakın seyahati destekleyecek dayanıklı ve izole bir koridor oluşturulmasını sağlıyor.

    Böyle bir sistemi inşa etmek için kullanılan temel malzemelerin baştan icat edilmesi gerekmiş. Çünkü geleneksel beton armeler, vakuma yakın koşullarında deforme olabiliyor veya çatlayabiliyor; Aynı şekilde standart beton da iç hava basıncı sıfıra yaklaştığında dağılabiliyor. Çinli mühendisler, dayanıklı bir yapı elde etmek için bazalt lifiyle güçlendirilmiş özel beton karışımları, kırılganlığı azaltan cam lifi takviyeleri ve ön-vakum kürleme tekniklerini devreye sokmuşlar.

    Çin kendi Hyperloop projesini hayata geçiriyor Tam Boyutta Gör
    Tüpün içinde stabiliteyi sağlamak için lazerle yönlendirilen sensörler ve yapay zeka destekli manyetik sönümleyiciler kullanılıyor. Diğer yandan dağıtılmış vakum pompaları da basıncı dengeleyerek bu dengeyi koruyor. Hyperloop'un ilk denemelerinde karşılaşılan güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmak içinse acil durum hava kilitleri ve basınca dayanıklı yolcu kabinleri gibi çözümler geliştirilmiş. Hızlı tren projelerinde dünyaya öncülük eden Çinli mühendislerin manyetik levitasyon konusundaki uzmanlıklarının, bu projede de kendilerine epey yardımcı olduğu düşünülüyor.

    2 kilometrelik test hattını başarıyla inşa eden CREC, bu hattı büyütmek için yol haritasının hazır olduğunu söylüyor. Ancak böylesine büyük bür projenin hayata geçirilebilmesi için dev bir yatırım gerekiyor. ABD'deki girişimlerin hüsranla sonlanmış olması, Hyperloop benzeri projelere şüpheyle yaklaşılmasına sebep olmuş durumda. Ancak Çinli mühendislerin çelik yerine çelik-beton tüpler kullanarak maliyeti yüzde 60 azaltması, finansal olarak bu projenin altından kalkılmasını daha olası hâle getiriyor. Bu projeyi daha büyük ölçekte hayata geçirmek için büyük bir şirketin devreye girip girmeyeceğini bekleyip göreceğiz. Ancak şunu söyleyebiliriz ki Musk'ın Hyperloop hayalini gerçeğe dönüştürmeye Çin ABD'den çok daha yakın.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    el freni ışığı sürekli yanıyor araç yolda gezme yapıyor bir erkek tarafından reddedilen kadın ne yapmalı piyasadaki en iyi nar ekşisi façan yansın ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M4
    Apple MacBook Pro M4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum